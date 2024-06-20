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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Коли можуть мобілізувати в ЗСУ чоловіків молодше 25 років: всі умови
20 июня 2024 Просмотров: 38 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Під час мобілізації іноді повістки можуть вручати чоловікам, які не досягли 25 років та які не підлягають мобілізації. Але є винятки, і декого з них все ж можуть призвати на службу.

В яких випадках насправді можуть мобілізувати до ЗСУ, якщо людина молодша за 25 років, РБК-Україна розповіла адвокат юридичної компанії "Riyako&Partners" Катерина Аніщенко.

Коли можуть мобілізувати чоловіка віком до 25 років

Мобілізувати чоловіка віком до 25 років можуть лише в окремих випадках, каже Катерина Аніщенко. По-перше, мобілізувати можуть, коли людина до 25 років сама добровільно написала заяву про свою мобілізацію, або уклала контракт.

По-друге, коли чоловік був офіцером запасу, тобто раніше закінчував військову кафедру у вищому навчальному закладі. Навіть якщо він не досяг 25-річного віку, то все одно підлягає мобілізації, каже адвокат.

"Цей пункт не є новинкою, така норма вже була в законі загалом завжди. Є вироки суду за минулий рік, коли, наприклад, чоловіка притягнули до відповідальності – позбавлення волі на три роки офіцера запасу. Йому було на той момент 24 роки, він відмовився йти служити, і при цьому у нього була військова кафедра за плечима", – пояснює Аніщенко.

Також підлягають обов'язковій мобілізації військовозобов'язані, які колись пройшли строкову службу й на даний момент перебувають в запасі.

Якщо вручають повістку тим, хто молодше 25 років: алгоритм дій

Коли представники ТЦК і СП вручають повістка чоловіку-молодшому 25 років - який має бути алгоритм дій в таких випадках?

Якщо в чоловіка немає військової кафедри за плечима, якщо віy раніше не проходив строкову службу, не укладав контракт з якимось із збройних формувань, то він отримує повістку і йде оновлювати свої дані, але його не мають мобілізувати, каже фахівець.

"На підставі того, що він не досяг 25-річного віку, його не повинні мобілізувати. Роблю все ж наголос на "не повинні", бо в мене ж в роботі є кейс, коли 22-річного хлопця мобілізували. І нещодавно також на Закарпатті трапилася аналогічна ситуація з іще одним 23-річним хлопцем", – відзначає адвокат.

Зверніть увагу. Відмова від повістки не звільняє від відповідальності. В законі передбачено, що чоловіки від 18 до 60 років – всі вони повинні оновити свої військово-облікові дані. Незалежно від того, чи є відсрочка, чи є бронювання.

Нагадаємо, після отримання повістки громадянин зобов’язаний з’явитися у ТЦК у зазначений термін. Але є і законні підстави, які дозволяють не йти до військкомату, серед яких зокрема хвороба, смерть близького родича тощо.

По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Коли можуть мобілізувати в ЗСУ чоловіків молодше 25 років: всі умови»

Під час мобілізації іноді повістки можуть вручати чоловікам, які не досягли 25 років та які не підлягають мобілізації. Але є винятки, і декого з них все ж можуть призвати на службу.

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