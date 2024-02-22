"Шахтар" програв "Марселю" на виїзді та вилетів із єврокубків

|22 февраля 2024
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Донецький "Шахтар" зазнав поразки від французького "Марселя" в матчі-відповідь плей-офф Ліги Європи 2023/24 та завершив виступи в континентальних турнірах.
Зі старту "гірники" вирішили не відсиджуватися в обороні. Проявити себе в атаці гостям вдалося на першій же хвилині. Зубков зіграв у стінку з Егіналдо, але удар останнього з меж штрафного заблокував оборонець.
Далі стало ще цікавіше. Центрбек "Марселя" Жіго пробив вище воріт після кутового, а постріл Сікана з льоту парирував голкіпер господарів Лопес. А на 12-й хвилині "Шахтар" повів у рахунку, коли Судаков упевнено реалізував одинадцятиметровий за фол проти Егіналдо.
Після забитого м'яча команда Маріно Пушіча спробувала заспокоїти гру. Проте, "Олімпік" доволі швидко отямився і зумів вирівняти становище. Не обійшлося без допомоги "гірників". Степаненко втратив м'яч поблизу власного штрафного, а Обамеянг після передачі Харіта влучно пробив у ближній кут – 1:1.
До перерви "Марсель" і "Шахтар" створили ще кілька нагод забити. Провансальці Жіго та Харіт пробили далеко від площини воріт. Натомість донеччанам Сікану та Егіналдо забракло акцентованість під час ударів із меж штрафного майданчика.
На початку другої половини цікавіше виглядали господарі поля. Ось Клосс пробив після поперечної передачі Харіта – рикошет і кутовий. Далі самотній Мумбанья головою завершував навіс зі стандарту, але Різник намертво впіймав м'яч. У виконанні "гірників" можна пригадати хіба що невдале замикання від Коноплі.
На 74-й хвилині "Марсель" вийшов уперед. До гола доклалися джокери Гассе, до яких доєднався Обамеянг. Саме він продовжив навіс Верету з правого флангу на Сарра, а той фактично розстріляв ворота Різника.
Шанс відігратися "Шахтар" отримав майже відразу. Ракицький з перспективного штрафного пробив у дев'ятку, але Лопес зумів витягнути м'яч. А згодом спрацювало футбольне правило "не забиваєш ти, забивають тобі".
Третій гол господарів вийшов трохи курйозним. Подачу зі штрафного "Марселя" майстерно зняв Степаненко, але залишив поза справами Різника. М'яч відскочив на дальню стійку, де абсолютно вільний Кондогбія відправив сферу в незахищені ворота "гірників".
Після такого подвійного удару фінальні хвилини перетворилися на формальність. Не допомогла "Шахтарю" і серія замін. Навіть на один забитий м'яч донеччан вже не вистачило. "Гірники" програли другий поєдинок проти "Марселя" та попрощалися з єврокубками до наступного сезону.
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• В Україні змінюють правила виплат ВПО: які зміни
• Как выбрать идеальную упаковку для свежих продуктов
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14 февраля 2024
• Товарообіг України у січні зріс до 8,5 мільярда доларів
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20 декабря 2023
• В Україні готують зміни до мобілізації. Які пропозиції і що про них каже Зеленський
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• Разработка кроссплатформенных приложений: вопросы, которые интересует заказчика
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• Пенсіонерам продовжать виплати без ідентифікації: кого це стосується
• Долари готівкою чи гривневі депозити: як краще зберігати заощадження під час війни
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Комментарии к статье «"Шахтар" програв "Марселю" на виїзді та вилетів із єврокубків»
Донецький "Шахтар" зазнав поразки від французького "Марселя" в матчі-відповідь плей-офф Ліги Європи 2023/24 та завершив виступи в континентальних турнірах.