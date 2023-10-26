Ломаченко повернеться в ринг проти чемпіона

Український боксер Василь Ломаченко в новому році матиме нагоду відвоювати чемпіонські пояси низки організацій у серії поєдинків із елітними легковаговиками.

Про це заявив керівник Top Rank Боб Арум, повідомляє РБК-Україна з посиланням на LuckyPunch.

Екс-чемпіон світу в трьох вагових категоріях не вийде на ринг цьогоріч. Іменитий промоутер анонсував паузу в кар'єрі українця мінімум до лютого 2024 року.

"Ми хотіли, щоб Лома провів бій у грудні. Та він захотів взяти відпустку до кінця року. Щойно вона завершиться, можливо, в лютому, ми організуємо великий бій для нього. Маємо план зробити бій з Камбососом в Австралії", – розповів Арум.

Від результату ймовірного поєдинку залежами подальше майбутнє Ломаченка. У разі перемоги Top Rank влаштують українському боксеру ще низку боїв у легкій вазі. Колишній чемпіон у напівлегкій, другій напівлегкій та легкій вагах матиме можливість повернути пояси.

"Чи стоятиме на кону титул IBF? Так, усе правильно. Василь зможе повернути собі титули. Якщо він переможе Камбососа, то зробимо йому поєдинки з іншими легковаговиками та, можливо, з Шакуром Стівенсоном", – резюмував Арум.

Одіозний Ломаченко в 2018-2020 рр. контролював кілька чемпіонських поясів (WBA. WBO, The Ring, WBC). Втратив усі титули в жовтні 2020-го, програвши бій американцю Лопесу. З тих пір українець виграв 3 поєдинки (Накатані, Коммі, Ортіс), а в травні поступився Хейні за рішенням суддів.