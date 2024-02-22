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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Лучшие регионы, где производят Херес

Татьяна Ковалева
22 февраля 2024 Просмотров: 34  

Херес считается одним из самых популярных типов алкоголя, в основу которого положено вино. Напиток имеет древние корни и собственные традиции производства, которые передаются из поколения в поколение. Выделяют три испанских региона, на территории которых организовано производство Хереса.

Андалусия

Это родина напитка. Площадь виноградников в регионе составляет 1867 гектаров. На территории округа работают примерно 1700 торговых марок и 67 винодельческих предприятий. 68% всех изготавливаемых напитков экспортируются. Один из самых популярных брендов, работающих в Андалусии, — Hidalgo La Gitana. От этого бренда Херес в маркете алкогольных штук Маудау занимает лидирующие позиции по продажам. Компания делает алкоголь из винограда Паломино, поэтому продукция характеризуется бархатистостью текстуры, нотками кофе и сухофруктов. Запах напитков — насыщенный, с тонами чернослива.

Херес

Этот одноименный регион располагается в южной части Испании, около городка Херес-де-ла-Фронтера. Здесь алкоголь изготавливают из белых сортов винограда, например:

  • Педро Хименес;
  • Москатель;
  • Паломино Фино.

Сбор винограда осуществляют в начале осени. Выбирают лишь наиболее зрелые плоды, которые потом просушивают несколько суток под солнечными лучами. Сбраживание занимает полгода — после того, как оно завершено, сырье закрепляют спиртом. Все производимые в округе напитки — это купаж вин разных годов сбора урожая. Изготовители следят за тем, чтобы в каждой бутылке были одновременно и зрелый, и молодой алкоголь. Для этого применяется система «криадеры и солера». В Хересе работает бренд Valdespino. Компания была основана еще в 1264 году рыцарем, поддерживавшим короля в освобождении испанского города от мавров. За проявленную доблесть Дон Альфонсо Вальдеспино был награжден землей, где выращивался виноград. Продукцию этого бренда тоже можно купить в Maudau, оформив заказ с доставкой по Украине.

Арагон

Арагон представляет собой автономный округ, занимающий приблизительно 10% от площади Испании. Он делится на 4 региона виноделия:

  • Кариньена;
  • Сомонтано;
  • Калатайюд;
  • Кампо де Борха.

Почвы в Арагоне имеют много известняка, они каменисты, хорошо пропускают воду и воздух, не содержат большого количества органических элементов. Это обеспечивает выпускаемым в округе напиткам плотность, насыщенность вкуса, необыкновенный аромат. Именно в Арагоне работает бренд Vinas Del Vero. Компания производит рубиново-красный Херес, во вкусе которого преобладают мягкие танины и сильная кислотность. Запах алкоголя — деликатный, с цветочно-фруктовыми мотивами. Каждый регион, где производят Херес, вкладывает в этот напиток не только свою традицию и опыт, но и уникальные особенности климата и почвы. Это дает широкий ассортимент продукции, чтобы можно было найти любимый вкус.

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