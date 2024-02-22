Лучшие регионы, где производят Херес

|22 февраля 2024
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Херес считается одним из самых популярных типов алкоголя, в основу которого положено вино. Напиток имеет древние корни и собственные традиции производства, которые передаются из поколения в поколение. Выделяют три испанских региона, на территории которых организовано производство Хереса.
Это родина напитка. Площадь виноградников в регионе составляет 1867 гектаров. На территории округа работают примерно 1700 торговых марок и 67 винодельческих предприятий. 68% всех изготавливаемых напитков экспортируются. Один из самых популярных брендов, работающих в Андалусии, — Hidalgo La Gitana. От этого бренда Херес в маркете алкогольных штук Маудау занимает лидирующие позиции по продажам. Компания делает алкоголь из винограда Паломино, поэтому продукция характеризуется бархатистостью текстуры, нотками кофе и сухофруктов. Запах напитков — насыщенный, с тонами чернослива.
Этот одноименный регион располагается в южной части Испании, около городка Херес-де-ла-Фронтера. Здесь алкоголь изготавливают из белых сортов винограда, например:
Сбор винограда осуществляют в начале осени. Выбирают лишь наиболее зрелые плоды, которые потом просушивают несколько суток под солнечными лучами. Сбраживание занимает полгода — после того, как оно завершено, сырье закрепляют спиртом. Все производимые в округе напитки — это купаж вин разных годов сбора урожая. Изготовители следят за тем, чтобы в каждой бутылке были одновременно и зрелый, и молодой алкоголь. Для этого применяется система «криадеры и солера». В Хересе работает бренд Valdespino. Компания была основана еще в 1264 году рыцарем, поддерживавшим короля в освобождении испанского города от мавров. За проявленную доблесть Дон Альфонсо Вальдеспино был награжден землей, где выращивался виноград. Продукцию этого бренда тоже можно купить в Maudau, оформив заказ с доставкой по Украине.
Арагон представляет собой автономный округ, занимающий приблизительно 10% от площади Испании. Он делится на 4 региона виноделия:
Почвы в Арагоне имеют много известняка, они каменисты, хорошо пропускают воду и воздух, не содержат большого количества органических элементов. Это обеспечивает выпускаемым в округе напиткам плотность, насыщенность вкуса, необыкновенный аромат. Именно в Арагоне работает бренд Vinas Del Vero. Компания производит рубиново-красный Херес, во вкусе которого преобладают мягкие танины и сильная кислотность. Запах алкоголя — деликатный, с цветочно-фруктовыми мотивами. Каждый регион, где производят Херес, вкладывает в этот напиток не только свою традицию и опыт, но и уникальные особенности климата и почвы. Это дает широкий ассортимент продукции, чтобы можно было найти любимый вкус.
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• Лучшие регионы, где производят Херес
17 февраля 2024
• Учнівський в смартфоні: уряд підтримав створення застосунку "Мрії"
• В Україні змінюють правила виплат ВПО: які зміни
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• Вперше в історії. США передали Естонії конфісковані активи РФ для допомоги Україні
14 февраля 2024
• Товарообіг України у січні зріс до 8,5 мільярда доларів
• У Держдепі висловилися про удари України по флоту РФ в Чорному морі
• Открытие тайн магнитно-резонансной томографии
• У Латвії завтра почнуть конфіскувати авто з російськими номерами, їх передаватимуть Україні
29 января 2024
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• Переселенці можуть отримати виплати від ООН. У Мінреітеграції розповіли деталі
• Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року
20 декабря 2023
• В Україні готують зміни до мобілізації. Які пропозиції і що про них каже Зеленський
2 декабря 2023
• "Пакунок малюка": що у ньому є та як отримати
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• Продвижение автосервиса в интернете
21 ноября 2023
• Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік – НБУ
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• В Україні вдосконалили порядок виплат для переселенців. На них чекає багато нововведень
• Разработка кроссплатформенных приложений: вопросы, которые интересует заказчика
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13 ноября 2023
• Важлива дата для вірян: коли починається Різдвяний піст
• Пенсіонерам продовжать виплати без ідентифікації: кого це стосується
• Долари готівкою чи гривневі депозити: як краще зберігати заощадження під час війни
• Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів
6 ноября 2023
• Попит на вживані авто в Україні за рік зріс на 40%
• "Укроборонпром" підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів "Шахед"
• Коли будуть зимові канікули 2023/2024: графік шкільного відпочинку
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