Продолжение традиций и инновации в iPhone 14 Pro Max

|12 июня 2024
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Когда телефон уже давно перестал быть просто средством связи, а разнообразие гаджетов зашкаливает, определиться с производителем и моделью бывает невероятно сложно. Ведь телефон вмещает в себя мини-компьютер, записную книжку и фотоаппарат как минимум. А как максимум это надежный и многофункциональный гаджет для работы и творчества.
Apple устанавливает высокие стандарты в мире мобильных устройств на протяжении многих лет. iPhone 14 Pro Max сочетает в себе традиции предыдущих моделей в линейке iPhone и инновационные технологии. Эта версия телефона считается одной из самых продвинутых среди Pro-серий. И это неудивительно, ведь модель обладает высокой производительностью и имеет множество функций.
Дизайн Айфона 14 Про Макс мало чем отличается от 13-й модели: скругленные края, расположение камер на задней панели. Основная фишка 14-й серии ー фронтальная панель имеет покрытие Ceramic Shield. Такое стекло значительно прочнее, нежели его аналоги. Конечно же, нарочно ронять телефон точно не стоит, но от случайных ударов это отличная дополнительная защита.
Модели iPhone 14 Pro Max представлены в таких цветовых решениях:
Модель любого понравившегося цвета 14-й серии в наличии в интернет-магазине StoreinUA https://storeinua.com/. iPhone 14 Pro Max можно выбрать среди предложенных гаджетов по доступной цене. Магазин гарантирует оригинальность товара, а сотрудники проконсультируют по возникшим вопросам.
Высокое качество воспроизводимого на экране iPhone изображения обеспечивается дисплеем Super Retina. Даже в солнечный день картинка будет яркой и контрастной. Экран обновляется с частотой до 120 Гц, что делает анимации и прокрутку невероятно плавными.
Сердцем iPhone 14 Pro Max является новый чипсет Apple A16 Bionic. Система выполнена по 4-нанометровому техпроцессу. Простыми словами, на кристалле удалось разместить больше транзисторов. А чем их больше насчитывает гаджет, тем оперативнее будут вычисления. Это значит, что вы можете рассчитывать на быструю работу даже самых ресурсоемких приложений и игр.
Покупатели 14-й модели Айфона Про Макс могут выбрать один из предложенных вариантов объема встроенной памяти:
Выбирая модель, учитывайте, что iPhone не поддерживает установку карты памяти.
Важный технический показатель любого телефона ー емкость батареи. У Айфона 14 Про Макс она составляет 4323 мА*ч. Что это дает пользователю? Гаджет может работать без дополнительной зарядки около 156 часов в режиме ожидания, более 20 часов в формате воспроизведения видео, а 7 часов можно активно играть. Система телефона оснащена функцией быстрой зарядки, всего за полчаса он восстановит свой заряд на 50%.
Пользователи iPhone 14 Pro Max отмечают чистоту и насыщенность воспроизведения звука на очень высоком уровне. Такого точно не ожидаешь от гаджета небольшого размера. Стереоэффект без металлического оттенка позволяет насладиться любимой музыкой без подключения дополнительных устройств к телефону.
iPhone 14 Pro Max оснащен тремя камерами, не считая селфи. Вы получите 4 режима съемки, 4 эффективных фокусных расстояния. Главная матрица оснащена 48 мегапикселями. Точная передача цвета, компенсация вибрации, повышенная детализация обеспечат качество снимка практически наравне с профессиональным фотоаппаратом. Режимы портрета, ночной съемки и множество других опций позволяют заснять очень много неожиданных, спонтанных сюжетов.
О функциях Айфона 14 Про Макс можно говорить бесконечно долго. Модели поддерживают физические СИМ-карты и eSim, в режиме блокировки на экране можно просмотреть всю информацию, даже есть система SOS, которая распознает чрезвычайную ситуацию и отправляет сведения об этом в соответствующую службу.
Приобретение iPhone 14 Pro Max в интернет-магазине StoreinUA, без сомнения, будет лучшим решением для тех, кто ценит качество, инновации и удобство.
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• Сума виплат "єВідновлення" наближається до 15 мільярдів: чому можуть відмовити в компенсації
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• В Україні можуть обмежити електропостачання, якщо обстріли продовжаться, - Міненерго
• Как выбрать онлайн-обменник криптовалют
26 марта 2024
• В Україні розкрили дані про зарплати чиновників: де платять найбільше
• SWIFT протягом 1-2 років планує запустити нову платформу цифрової валюти
• Как изменения курсов валют влияют на экспорт и импорт товаров
22 февраля 2024
• У повітряних силах розповіли, скільки РФ випустила ракет по Україні від початку повномасштабного вторгнення
• Українські клуби провели невдалий єврокубковий сезон.
• "Шахтар" програв "Марселю" на виїзді та вилетів із єврокубків
• Лучшие регионы, где производят Херес
• Сертифікат "єВідновлення" можна буде використати у програмі іпотеки "єОселя"
17 февраля 2024
• Учнівський в смартфоні: уряд підтримав створення застосунку "Мрії"
• В Україні змінюють правила виплат ВПО: які зміни
• Как выбрать идеальную упаковку для свежих продуктов
• Вперше в історії. США передали Естонії конфісковані активи РФ для допомоги Україні
14 февраля 2024
• Товарообіг України у січні зріс до 8,5 мільярда доларів
• У Держдепі висловилися про удари України по флоту РФ в Чорному морі
• Открытие тайн магнитно-резонансной томографии
• У Латвії завтра почнуть конфіскувати авто з російськими номерами, їх передаватимуть Україні
29 января 2024
• Носити маски чи ні. МОЗ дало роз'яснення для українців
• НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації
• Огляд шин: Fulda Kristall Control HP2
• Переселенці можуть отримати виплати від ООН. У Мінреітеграції розповіли деталі
• Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року
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