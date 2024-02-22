У повітряних силах розповіли, скільки РФ випустила ракет по Україні від початку повномасштабного вторгнення

|22 февраля 2024
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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що російські війська від початку повномасштабного вторгнення випустили по території України понад вісім тисяч ракет, зокрема, і балістичних.
"Кинджалів" — 78, з них 25 — знищено. Так само "Калібрів" майже половина знищена — 406 із 843. Це з початку повномасштабного вторгнення. Це дуже потужні показники, які демонструють наші Сили оборони. Так само знищили ракети Х-101/Х-555, якими атакують окупанти зі стратегічної авіації, — 1176 на даний момент із 1513", - наголосив речник.
За його словами, в опалювальний сезон 2022-2023 року росіяни застосували по Україні понад 1100 крилатих ракет.
"У них була мета загнати Україну в блекаут. Цього разу вже трошки інший вектор на завдання ударів. Ви бачите, які об’єкти атакуються — починаючи від портової інфраструктури аграрного сектору, далі нафтогазова галузь і оборонні підприємства. Але все одно удари йдуть і по критичній інфраструктурі, зокрема, і по енергетиці", - додав він.
РФ запускала по території Україні 4 637 дронів, із них 3 605 знищили сили ППО.
Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що Росія за місяць може виготовляти близько п’ятдесяти високоточних ракет: двадцять із них типу "Калібр", а тридцять − Х-101.
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17 февраля 2024
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• В Україні змінюють правила виплат ВПО: які зміни
• Как выбрать идеальную упаковку для свежих продуктов
• Вперше в історії. США передали Естонії конфісковані активи РФ для допомоги Україні
14 февраля 2024
• Товарообіг України у січні зріс до 8,5 мільярда доларів
• У Держдепі висловилися про удари України по флоту РФ в Чорному морі
• Открытие тайн магнитно-резонансной томографии
• У Латвії завтра почнуть конфіскувати авто з російськими номерами, їх передаватимуть Україні
29 января 2024
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• Огляд шин: Fulda Kristall Control HP2
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• Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року
20 декабря 2023
• В Україні готують зміни до мобілізації. Які пропозиції і що про них каже Зеленський
2 декабря 2023
• "Пакунок малюка": що у ньому є та як отримати
• "Дію" запросили до розробки європейського цифрового гаманця
• Продвижение автосервиса в интернете
21 ноября 2023
• Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік – НБУ
• Tesla не втрачає позиції: які авто з США найчастіше купують українці
• В Україні вдосконалили порядок виплат для переселенців. На них чекає багато нововведень
• Разработка кроссплатформенных приложений: вопросы, которые интересует заказчика
• Мобілізація по-новому: які зміни пропонують в парламенті
13 ноября 2023
• Важлива дата для вірян: коли починається Різдвяний піст
• Пенсіонерам продовжать виплати без ідентифікації: кого це стосується
• Долари готівкою чи гривневі депозити: як краще зберігати заощадження під час війни
• Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів
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Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що російські війська від початку повномасштабного вторгнення випустили по території України понад вісім тисяч ракет, зокрема, і балістичних.