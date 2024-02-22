У повітряних силах розповіли, скільки РФ випустила ракет по Україні від початку повномасштабного вторгнення

Речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону розповів, що російські війська від початку повномасштабного вторгнення випустили по території України понад вісім тисяч ракет, зокрема, і балістичних.

"Кинджалів" — 78, з них 25 — знищено. Так само "Калібрів" майже половина знищена — 406 із 843. Це з початку повномасштабного вторгнення. Це дуже потужні показники, які демонструють наші Сили оборони. Так само знищили ракети Х-101/Х-555, якими атакують окупанти зі стратегічної авіації, — 1176 на даний момент із 1513", - наголосив речник.

За його словами, в опалювальний сезон 2022-2023 року росіяни застосували по Україні понад 1100 крилатих ракет.

"У них була мета загнати Україну в блекаут. Цього разу вже трошки інший вектор на завдання ударів. Ви бачите, які об’єкти атакуються — починаючи від портової інфраструктури аграрного сектору, далі нафтогазова галузь і оборонні підприємства. Але все одно удари йдуть і по критичній інфраструктурі, зокрема, і по енергетиці", - додав він.

РФ запускала по території Україні 4 637 дронів, із них 3 605 знищили сили ППО.

Нагадаємо, представник Головного управління розвідки Міноборони Вадим Скібіцький повідомив, що Росія за місяць може виготовляти близько п’ятдесяти високоточних ракет: двадцять із них типу "Калібр", а тридцять − Х-101.