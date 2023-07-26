|26 июля 2023
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За останні 9 днів внаслідок атак росії пошкоджено чи частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден. Про це повідомив на засіданні Ради Україна — НАТО міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.
Кубраков відзначив, що у середу, 26 липня, він відкрив історичне перше засідання Ради Україна — НАТО, на якому обговорили перешкоджання росією вільного судноплавства в Чорному морі.
Міністр впевнений, що мета ворога очевидна — позбавити світ українського продовольства, створивши таким чином глобальну продовольчу кризу.
На засіданні спільно засудили вихід росії із Зернової ініціативи та цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру півдня України. Також росіяни обмежують судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії. Цим рф фактично блокує рух суден в напрямку морських портів України.
«Маємо діяти швидко та рішуче. Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами. Це може призвести не тільки до втрат української економіки, але й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема в таких гуманітарно чутливих регіонах як Африка та Азія», — написав міністр.
Він також відзначив, що союзники уже обговорюють можливі шляхи протидії цинічним атакам ворога та перешкоджанню вільному торговельному судноплавству.
Засідання Ради Україна — НАТО було ініційоване 22 липня Президентом України Володимиром Зеленським під час розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.
26 июля 2023
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• Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков
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• В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон
• Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українців
25 июля 2023
• Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН
• Шуляк: в рамках "єВідновлення" вже погодили виплати на понад 304 млн гривень
• Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло
• Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?
• Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій
• Мовний омбудсмен почав перевірку, як застосовується державна мова в "Укрзалізниці"
24 июля 2023
• Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
16 мая 2023
• В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови
• Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися
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• Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
• С чего начать лечение алкоголизма?
• У ЄС сумніваються у європейському курсі Грузії після поновлення авіарейсів з Росією
16 апреля 2023
• Укрпошта випустить марки з писанками
• Призначення пенсії: як отримати дані з електронної трудової книжки
• Україна отримає понад 5 мільярдів доларів додаткової допомоги від країн G7
• Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла
14 апреля 2023
• Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди
30 марта 2023
• В Україні стало менше переселенців. Проте більше мільйона осіб готові покинути свої домівки
• Вступна кампанія: в Україні розповіли, як проходитиме вступ до вишів та коледжів
• Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів
• Кабмін дозволив надання гарантів бізнесу з територій можливих бойових дій
15 марта 2023
• Названо терміни завершення опалювального сезону
• Стало відомо, як в Україні планують реформувати виборче законодавство в контексті агітації
• Ізраїль надав дозвіл на продаж Україні систем для боротьби з іранськими дронами, - ЗМІ
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За останні 9 днів внаслідок атак росії пошкоджено чи частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден. Про це повідомив на засіданні Ради Україна — НАТО міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.