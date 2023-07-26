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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков
26 июля 2023 Просмотров: 177 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

За останні 9 днів внаслідок атак росії пошкоджено чи частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден. Про це повідомив на засіданні Ради Україна — НАТО міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

Кубраков відзначив, що у середу, 26 липня, він відкрив історичне перше засідання Ради Україна — НАТО, на якому обговорили перешкоджання росією вільного судноплавства в Чорному морі.

Міністр впевнений, що мета ворога очевидна — позбавити світ українського продовольства, створивши таким чином глобальну продовольчу кризу.

На засіданні спільно засудили вихід росії із Зернової ініціативи та цілеспрямовані ракетні та дронові атаки на портову інфраструктуру півдня України. Також росіяни обмежують судноплавство в районі тимчасово окупованого Криму та біля територіальних вод Болгарії. Цим рф фактично блокує рух суден в напрямку морських портів України.

«Маємо діяти швидко та рішуче. Не можна допустити блокади Чорного моря російськими військами. Це може призвести не тільки до втрат української економіки, але й до серйозної продовольчої кризи у світі, зокрема в таких гуманітарно чутливих регіонах як Африка та Азія», — написав міністр.

Він також відзначив, що союзники уже обговорюють можливі шляхи протидії цинічним атакам ворога та перешкоджанню вільному торговельному судноплавству.

Засідання Ради Україна — НАТО було ініційоване 22 липня Президентом України Володимиром Зеленським під час розмови з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом.

По материалам: УНН

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Комментарии к статье «Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков»

За останні 9 днів внаслідок атак росії пошкоджено чи частково знищено 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден. Про це повідомив на засіданні Ради Україна — НАТО міністр розвитку громад, територій та інфраструктури України Олександр Кубраков.

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