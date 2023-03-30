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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів
30 марта 2023 Просмотров: 21 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Служба безпеки України та Нацполіція разом з правоохоронцями Чехії затримали зловмисників, які спеціалізувались на викраденні грошей з банківських рахунків громадян Євросоюзу.

Злочинці викрадали кошти через фішингові посилання в популярних інтернет-магазинах.

За оперативними даними, з лютого 2022 року ділки ошукали понад тисячц мешканців ЄС на загальну суму 160 млн грн (в еквіваленті).

Організатора групи та його спільника затримали в ході слідчих дій в Україні. На території Євросоюзу затримали ще 17 учасників злочинної групи. Серед них – громадяни Білорусі.

Організатором незаконної діяльності є мешканець Києва, фахівець у сфері ІТ. Своїх спільників він підшукував через власні зв’язки, а також на платформі Darknet.

Для реалізації задуму зловмисники розміщували на торговельних інтернет-платформах оголошення про "продаж" популярних товарів за "привабливою" ціною.

Для оформлення замовлення покупцям пропонували перейти за фішинговим посиланням, де вони вносили реквізити своїх банківських карток.

Наразі суд обрав затриманим запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

По материалам: Экономическая правда

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Комментарии к статье «Правоохоронці викрили шахраїв, які вкрали з рахунків громадян ЄС 160 мільйонів»

Служба безпеки України та Нацполіція разом з правоохоронцями Чехії затримали зловмисників, які спеціалізувались на викраденні грошей з банківських рахунків громадян Євросоюзу.

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