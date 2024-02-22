Сертифікат "єВідновлення" можна буде використати у програмі іпотеки "єОселя"

|22 февраля 2024
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Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 10208: тепер українці, які через війну втратили житло, зможуть використати сертифікат "єВідновлення" для купівлі домівки за програмою "єОселя".
Про це повідомив голова Мінцифри Михайло Федоров.
"Наприклад, ви отримали житловий сертифікат єВідновлення за знищене житло на 2 мільйони гривень. Однак квартира, яку хочете придбати, дорожча і коштує 3 мільйони.
Раніше в такому разі потрібно було відразу доплатити з власних коштів або вибрати дешевше житло. Тепер можна частину суми угоди покрити сертифікатом єВідновлення, а на решту взяти кредит за державною програмою єОселя", - пояснив міністр.
Кредитна ставка для військових-контрактників, силовиків, учителів, медиків та науковців становить 3%, для учасників бойових дій, ветеранів, переселенців та всіх, хто не має власного житла - 7%, нагадав він.
"Житловий сертифікат єВідновлення можна буде використовувати для придбання житла у поєднанні з державною програмою пільгової іпотеки єОселя.
Це означає, що за законом, при купівлі житла частину суми угоди можна покрити сертифікатом єВідновлення, а на решту взяти кредит за державною програмою єОселя. Для остаточної імплементації вже розробляються відповідні механізми взаємодії", - додали в Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.
"Понад 800 українських родин вже придбали нові оселі на заміну втрачених через агресію росії саме завдяки житловим сертифікатам", - заявив віцепремʼєр з відновлення України Олександр Кубраков.
Зазначається, що більшість угод - 92%, стосуються придбання житла на вторинному ринку. Йдеться як про квартири, так і про приватні будинки. Загальна сума використаних сертифікатів - 1,8 млрд гривень. Загалом же наразі було сформовано 3368 житлових сертифікатів на суму в 6 млрд гривень.
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17 февраля 2024
• Учнівський в смартфоні: уряд підтримав створення застосунку "Мрії"
• В Україні змінюють правила виплат ВПО: які зміни
• Как выбрать идеальную упаковку для свежих продуктов
• Вперше в історії. США передали Естонії конфісковані активи РФ для допомоги Україні
14 февраля 2024
• Товарообіг України у січні зріс до 8,5 мільярда доларів
• У Держдепі висловилися про удари України по флоту РФ в Чорному морі
• Открытие тайн магнитно-резонансной томографии
• У Латвії завтра почнуть конфіскувати авто з російськими номерами, їх передаватимуть Україні
29 января 2024
• Носити маски чи ні. МОЗ дало роз'яснення для українців
• НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації
• Огляд шин: Fulda Kristall Control HP2
• Переселенці можуть отримати виплати від ООН. У Мінреітеграції розповіли деталі
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20 декабря 2023
• В Україні готують зміни до мобілізації. Які пропозиції і що про них каже Зеленський
2 декабря 2023
• "Пакунок малюка": що у ньому є та як отримати
• "Дію" запросили до розробки європейського цифрового гаманця
• Продвижение автосервиса в интернете
21 ноября 2023
• Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік – НБУ
• Tesla не втрачає позиції: які авто з США найчастіше купують українці
• В Україні вдосконалили порядок виплат для переселенців. На них чекає багато нововведень
• Разработка кроссплатформенных приложений: вопросы, которые интересует заказчика
• Мобілізація по-новому: які зміни пропонують в парламенті
13 ноября 2023
• Важлива дата для вірян: коли починається Різдвяний піст
• Пенсіонерам продовжать виплати без ідентифікації: кого це стосується
• Долари готівкою чи гривневі депозити: як краще зберігати заощадження під час війни
• Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів
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Верховна Рада підтримала у другому читанні законопроєкт № 10208: тепер українці, які через війну втратили житло, зможуть використати сертифікат "єВідновлення" для купівлі домівки за програмою "єОселя".