Огляд шин: Fulda Kristall Control HP2

Fulda — дочірня компанія німецького концерну Goodyear, що постачає на європейський та світовий ринок високоякісні автомобільні шини. У колекції представлені зимові та літні покришки, які блискуче проходять порівняльні тести та моментально стають бестселерами.

У колекції представлені зимові та літні покришки, які блискуче проходять порівняльні тести та моментально стають бестселерами. Особливе місце серед них посідають Fulda Kristall Control HP2

Коротко про шини Fulda Kristall Control HP2

Виробник випустив шини Fulda Kristall Control HP2 у 2016 р. Він рекомендував встановлювати їх на міські позашляховики та легкові автомобілі. У порівнянні з попередньою версією, ця модель відрізняється найкращим зчепленням зі снігом та льодом. Це стало можливим завдяки технологіям Snow Catcher та Bubble Blade. Розробник також покращив характеристики гуми, покривши її адгезійним та термостійким шаром. За рахунок розширеної контактної плями йому вдалося досягти стабільності при гальмуванні та входженні в поворот.

Плюси та мінуси Fulda Kristall Control HP2

Автопокришки Фулда Кристал Контрол ХП 2 надійшли у продаж у 2016 р. За шість років вони здобули відданих шанувальників, які обирають їх через:

акустичний комфорт;

безпечне управління;

стійкості до аквапланування та слашпленінгу;

підвищеної міцності на розрив та стійкості до пошкоджень;

висока ефективність гальмування та зчеплення;

здатність довго зберігати тиск;

доступна ціна.

Автошини Fulda Kristall Control HP2 чудово справляються з їздою по сніговій та слизькій поверхні. Водій повинен бути обережним під час руху мокрою дорогою, щоб зберігати керованість і скоротити гальмівний шлях.

Протектор автошини Fulda Kristall Control HP2

Автошини Fulda Kristall Control HP2 демонструють відмінні показники при їзді на слизькому дорожньому покритті. Це стало можливим завдяки вдосконаленому малюнку протектора. Він відрізняється симетрично спрямованим дизайном та включає дренажну систему, яка розташована під оптимальним кутом. Виробник розмістив пляму контакту таким чином, щоб вона обтікала всі дефекти дорожнього полотна. Спільно це допомогло:

швидше видаляти снігову масу та воду з місця контакту з поверхнею;

добитися стабільності управління на зимових дорогах;

підвищити ефективність гальмування та зачеплення.

Малюнок протектора також включає тривимірні ламелі, в центрі яких розміщується закруглений виступ. Їхня щільність збільшена за рахунок технологій Snow Catcher і Blade Bubble. Під час руху ламелі підтримують один одного, дозволяючи зберігати швидкість та стійкість при маневруванні.

Переваги гуми

Щоб покращити зчіпні та гальмівні характеристики покришок, виробник удосконалив гумову суміш. До її складу входять натуральні олії та полімери, які допомагають підтримувати м'якість та еластичність при мінусовій температурі, а також зберігати швидкість та керованість при їзді засніженими дорогами.

Щоб камери були краще адаптовані до зимових дорожніх умов, гумову суміш готують на основі натурального каучуку, силіки (оксид кремнію) та смоли. Вони:

підвищують стійкість до низьких температур та пошкоджень;

знижують показник опору коченню;

допомагають витримувати високі навантаження;

допомагають довго зберігати тиск у камерах.

Поліпшений склад гуми разом із оптимізованим малюнком коліс оцінять користувачі, які планують їздити на автомобілі в умовах снігової, мокрої та теплої зими.

При дотриманні умов експлуатації автошини Fulda Kristall Control HP2 можуть прослужити кілька сезонів. Підібрати їм заміну можна в магазині «Шини та Диски». Вони поставляють в Україну брендові покришки, які розрізняються за діаметром коліс, індексом навантаження та швидкістю. Їх можна купити за найкращою ціною з кур'єрською доставкою до Києва, Харкова або іншого міста.