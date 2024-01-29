Огляд шин: Fulda Kristall Control HP2

|29 января 2024
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Fulda — дочірня компанія німецького концерну Goodyear, що постачає на європейський та світовий ринок високоякісні автомобільні шини. У колекції представлені зимові та літні покришки, які блискуче проходять порівняльні тести та моментально стають бестселерами.
У колекції представлені зимові та літні покришки, які блискуче проходять порівняльні тести та моментально стають бестселерами. Особливе місце серед них посідають Fulda Kristall Control HP2
Виробник випустив шини Fulda Kristall Control HP2 у 2016 р. Він рекомендував встановлювати їх на міські позашляховики та легкові автомобілі. У порівнянні з попередньою версією, ця модель відрізняється найкращим зчепленням зі снігом та льодом. Це стало можливим завдяки технологіям Snow Catcher та Bubble Blade. Розробник також покращив характеристики гуми, покривши її адгезійним та термостійким шаром. За рахунок розширеної контактної плями йому вдалося досягти стабільності при гальмуванні та входженні в поворот.
Автопокришки Фулда Кристал Контрол ХП 2 надійшли у продаж у 2016 р. За шість років вони здобули відданих шанувальників, які обирають їх через:
Автошини Fulda Kristall Control HP2 чудово справляються з їздою по сніговій та слизькій поверхні. Водій повинен бути обережним під час руху мокрою дорогою, щоб зберігати керованість і скоротити гальмівний шлях.
Автошини Fulda Kristall Control HP2 демонструють відмінні показники при їзді на слизькому дорожньому покритті. Це стало можливим завдяки вдосконаленому малюнку протектора. Він відрізняється симетрично спрямованим дизайном та включає дренажну систему, яка розташована під оптимальним кутом. Виробник розмістив пляму контакту таким чином, щоб вона обтікала всі дефекти дорожнього полотна. Спільно це допомогло:
Малюнок протектора також включає тривимірні ламелі, в центрі яких розміщується закруглений виступ. Їхня щільність збільшена за рахунок технологій Snow Catcher і Blade Bubble. Під час руху ламелі підтримують один одного, дозволяючи зберігати швидкість та стійкість при маневруванні.
Щоб покращити зчіпні та гальмівні характеристики покришок, виробник удосконалив гумову суміш. До її складу входять натуральні олії та полімери, які допомагають підтримувати м'якість та еластичність при мінусовій температурі, а також зберігати швидкість та керованість при їзді засніженими дорогами.
Щоб камери були краще адаптовані до зимових дорожніх умов, гумову суміш готують на основі натурального каучуку, силіки (оксид кремнію) та смоли. Вони:
Поліпшений склад гуми разом із оптимізованим малюнком коліс оцінять користувачі, які планують їздити на автомобілі в умовах снігової, мокрої та теплої зими.
При дотриманні умов експлуатації автошини Fulda Kristall Control HP2 можуть прослужити кілька сезонів. Підібрати їм заміну можна в магазині «Шини та Диски». Вони поставляють в Україну брендові покришки, які розрізняються за діаметром коліс, індексом навантаження та швидкістю. Їх можна купити за найкращою ціною з кур'єрською доставкою до Києва, Харкова або іншого міста.
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• НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації
• Огляд шин: Fulda Kristall Control HP2
• Переселенці можуть отримати виплати від ООН. У Мінреітеграції розповіли деталі
• Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року
20 декабря 2023
• В Україні готують зміни до мобілізації. Які пропозиції і що про них каже Зеленський
2 декабря 2023
• "Пакунок малюка": що у ньому є та як отримати
• "Дію" запросили до розробки європейського цифрового гаманця
• Продвижение автосервиса в интернете
21 ноября 2023
• Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік – НБУ
• Tesla не втрачає позиції: які авто з США найчастіше купують українці
• В Україні вдосконалили порядок виплат для переселенців. На них чекає багато нововведень
• Разработка кроссплатформенных приложений: вопросы, которые интересует заказчика
• Мобілізація по-новому: які зміни пропонують в парламенті
13 ноября 2023
• Важлива дата для вірян: коли починається Різдвяний піст
• Пенсіонерам продовжать виплати без ідентифікації: кого це стосується
• Долари готівкою чи гривневі депозити: як краще зберігати заощадження під час війни
• Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів
6 ноября 2023
• Попит на вживані авто в Україні за рік зріс на 40%
• "Укроборонпром" підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів "Шахед"
• Коли будуть зимові канікули 2023/2024: графік шкільного відпочинку
• В Україні лотереї планують перетворити на казино
29 октября 2023
• Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч
• В Україні оновили ПДР: що потрібно знати водіям
• Где заказать пластиковые карты в Украине?
• Українцям розповіли, як підтримати близьких, які повернулися з полону
26 октября 2023
• Завтра в Україні писатимуть радіодиктант національної єдності - 2023: деталі
• Коломойський передав управління корпоративними правами 1+1 media колективу групи
• Очистка люстры без повреждений: советы и рекомендации
• Ломаченко повернеться в ринг проти чемпіона
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