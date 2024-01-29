 

facebook twitter

Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска

Фотофакт

Бездумная исполнительность

Огляд шин: Fulda Kristall Control HP2

Татьяна Ковалева
29 января 2024 Просмотров: 41  

Fulda — дочірня компанія німецького концерну Goodyear, що постачає на європейський та світовий ринок високоякісні автомобільні шини. У колекції представлені зимові та літні покришки, які блискуче проходять порівняльні тести та моментально стають бестселерами.

У колекції представлені зимові та літні покришки, які блискуче проходять порівняльні тести та моментально стають бестселерами. Особливе місце серед них посідають Fulda Kristall Control HP2

Коротко про шини Fulda Kristall Control HP2

Виробник випустив шини Fulda Kristall Control HP2 у 2016 р. Він рекомендував встановлювати їх на міські позашляховики та легкові автомобілі. У порівнянні з попередньою версією, ця модель відрізняється найкращим зчепленням зі снігом та льодом. Це стало можливим завдяки технологіям Snow Catcher та Bubble Blade. Розробник також покращив характеристики гуми, покривши її адгезійним та термостійким шаром. За рахунок розширеної контактної плями йому вдалося досягти стабільності при гальмуванні та входженні в поворот.

Плюси та мінуси Fulda Kristall Control HP2

Автопокришки Фулда Кристал Контрол ХП 2 надійшли у продаж у 2016 р. За шість років вони здобули відданих шанувальників, які обирають їх через:

  • акустичний комфорт;
  • безпечне управління;
  • стійкості до аквапланування та слашпленінгу;
  • підвищеної міцності на розрив та стійкості до пошкоджень;
  • висока ефективність гальмування та зчеплення;
  • здатність довго зберігати тиск;
  • доступна ціна.

Автошини Fulda Kristall Control HP2 чудово справляються з їздою по сніговій та слизькій поверхні. Водій повинен бути обережним під час руху мокрою дорогою, щоб зберігати керованість і скоротити гальмівний шлях.

Протектор автошини Fulda Kristall Control HP2

Автошини Fulda Kristall Control HP2 демонструють відмінні показники при їзді на слизькому дорожньому покритті. Це стало можливим завдяки вдосконаленому малюнку протектора. Він відрізняється симетрично спрямованим дизайном та включає дренажну систему, яка розташована під оптимальним кутом. Виробник розмістив пляму контакту таким чином, щоб вона обтікала всі дефекти дорожнього полотна. Спільно це допомогло:

  • швидше видаляти снігову масу та воду з місця контакту з поверхнею;
  • добитися стабільності управління на зимових дорогах;
  • підвищити ефективність гальмування та зачеплення.

Малюнок протектора також включає тривимірні ламелі, в центрі яких розміщується закруглений виступ. Їхня щільність збільшена за рахунок технологій Snow Catcher і Blade Bubble. Під час руху ламелі підтримують один одного, дозволяючи зберігати швидкість та стійкість при маневруванні.

Переваги гуми

Щоб покращити зчіпні та гальмівні характеристики покришок, виробник удосконалив гумову суміш. До її складу входять натуральні олії та полімери, які допомагають підтримувати м'якість та еластичність при мінусовій температурі, а також зберігати швидкість та керованість при їзді засніженими дорогами.

Щоб камери були краще адаптовані до зимових дорожніх умов, гумову суміш готують на основі натурального каучуку, силіки (оксид кремнію) та смоли. Вони:

  • підвищують стійкість до низьких температур та пошкоджень;
  • знижують показник опору коченню;
  • допомагають витримувати високі навантаження;
  • допомагають довго зберігати тиск у камерах.

Поліпшений склад гуми разом із оптимізованим малюнком коліс оцінять користувачі, які планують їздити на автомобілі в умовах снігової, мокрої та теплої зими.

При дотриманні умов експлуатації автошини Fulda Kristall Control HP2 можуть прослужити кілька сезонів. Підібрати їм заміну можна в магазині «Шини та Диски». Вони поставляють в Україну брендові покришки, які розрізняються за діаметром коліс, індексом навантаження та швидкістю. Їх можна купити за найкращою ціною з кур'єрською доставкою до Києва, Харкова або іншого міста.

Последние новости

29 января 2024

Носити маски чи ні. МОЗ дало роз'яснення для українців

НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації

Огляд шин: Fulda Kristall Control HP2

Переселенці можуть отримати виплати від ООН. У Мінреітеграції розповіли деталі

Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року

20 декабря 2023

В Україні готують зміни до мобілізації. Які пропозиції і що про них каже Зеленський

2 декабря 2023

"Пакунок малюка": що у ньому є та як отримати

"Дію" запросили до розробки європейського цифрового гаманця

Продвижение автосервиса в интернете

21 ноября 2023

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік – НБУ

Tesla не втрачає позиції: які авто з США найчастіше купують українці

В Україні вдосконалили порядок виплат для переселенців. На них чекає багато нововведень

Разработка кроссплатформенных приложений: вопросы, которые интересует заказчика

Мобілізація по-новому: які зміни пропонують в парламенті

13 ноября 2023

Важлива дата для вірян: коли починається Різдвяний піст

Пенсіонерам продовжать виплати без ідентифікації: кого це стосується

Долари готівкою чи гривневі депозити: як краще зберігати заощадження під час війни

Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів

6 ноября 2023

Попит на вживані авто в Україні за рік зріс на 40%

"Укроборонпром" підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів "Шахед"

Коли будуть зимові канікули 2023/2024: графік шкільного відпочинку

В Україні лотереї планують перетворити на казино

29 октября 2023

Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч

В Україні оновили ПДР: що потрібно знати водіям

Где заказать пластиковые карты в Украине?

Українцям розповіли, як підтримати близьких, які повернулися з полону

26 октября 2023

Завтра в Україні писатимуть радіодиктант національної єдності - 2023: деталі

Коломойський передав управління корпоративними правами 1+1 media колективу групи

Очистка люстры без повреждений: советы и рекомендации

Ломаченко повернеться в ринг проти чемпіона

Какие услуги предоставляет медицинский центр во Вроцлаве?

Также в разделе

Носити маски чи ні. МОЗ дало роз'яснення для українців

— 29 января 2024 —

Медичні маски, дотримання дистанції та “локальний карантин” в окремих містах чи областях - це базові протиепідемічні та профілактичні норми, які попри скасування загальнонаціонального карантину через COVID-19 діють в Україні на постійній основі.

Читать далее ⇒

Переселенці можуть отримати виплати від ООН. У Мінреітеграції розповіли деталі

— 29 января 2024 —

Переселенці можуть отримати фінансову допомогу у розмірі 10 800 гривень від Управління Верховного комісара ООН у справах біженців.

Читать далее ⇒

В Україні готують зміни до мобілізації. Які пропозиції і що про них каже Зеленський

— 20 декабря 2023 —

В Україні працюють над змінами щодо правил мобілізації, військового обліку та проходження військової служби. Президент вже наголосив, що ці зміни потрібні, а від чиновників дедалі частіше лунають заяви про те, що нові ініціативи будуть відомі вже незабаром.

Читать далее ⇒

"Пакунок малюка": що у ньому є та як отримати

— 2 декабря 2023 —

Кожна українська сім'я, у якої народилася дитина, може отримати від держави допомогу. Йдеться про "пакунок малюка" (бебі-бокс).

Читать далее ⇒

Все материалы рубрики ⇒

 

Город

Ракетний удар по Слов'янську. Кількість жертв знову зросла

Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди

Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

Все материалы рубрики ⇒

Происшествия

Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg

Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков

Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН

Все материалы рубрики ⇒

Экономика

НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації

Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року

Пенсіонерам продовжать виплати без ідентифікації: кого це стосується

Все материалы рубрики ⇒

Хронограф

Почем Соединенные Штаты

Правила жизни «джентльменов удачи», или пиратский кодекс

Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

Все материалы рубрики ⇒

Спорт

Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч

Ломаченко повернеться в ринг проти чемпіона

"Шахтер" назначил нового тренера-иностранца: кто он такой

Все материалы рубрики ⇒

Приветствую, гость!   Вход

Последние новости

29 января 2024

Носити маски чи ні. МОЗ дало роз'яснення для українців

НБУ анонсував другий етап валютної лібералізації

Огляд шин: Fulda Kristall Control HP2

Переселенці можуть отримати виплати від ООН. У Мінреітеграції розповіли деталі

Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року

20 декабря 2023

В Україні готують зміни до мобілізації. Які пропозиції і що про них каже Зеленський

2 декабря 2023

"Пакунок малюка": що у ньому є та як отримати

"Дію" запросили до розробки європейського цифрового гаманця

Продвижение автосервиса в интернете

21 ноября 2023

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік – НБУ

Tesla не втрачає позиції: які авто з США найчастіше купують українці

В Україні вдосконалили порядок виплат для переселенців. На них чекає багато нововведень

Разработка кроссплатформенных приложений: вопросы, которые интересует заказчика

Мобілізація по-новому: які зміни пропонують в парламенті

13 ноября 2023

Важлива дата для вірян: коли починається Різдвяний піст

Пенсіонерам продовжать виплати без ідентифікації: кого це стосується

Долари готівкою чи гривневі депозити: як краще зберігати заощадження під час війни

Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів

6 ноября 2023

Попит на вживані авто в Україні за рік зріс на 40%

"Укроборонпром" підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів "Шахед"

Коли будуть зимові канікули 2023/2024: графік шкільного відпочинку

В Україні лотереї планують перетворити на казино

29 октября 2023

Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч

В Україні оновили ПДР: що потрібно знати водіям

Где заказать пластиковые карты в Украине?

Українцям розповіли, як підтримати близьких, які повернулися з полону

26 октября 2023

Завтра в Україні писатимуть радіодиктант національної єдності - 2023: деталі

Коломойський передав управління корпоративними правами 1+1 media колективу групи

Очистка люстры без повреждений: советы и рекомендации

Ломаченко повернеться в ринг проти чемпіона

Какие услуги предоставляет медицинский центр во Вроцлаве?

  • FB
  • G+
Газета «ТВ плюс»

 
Обратная связь Реклама Гороскоп Видеоновости Знакомства Объявления Справочник Славянска


Славянск TOP-20
Top