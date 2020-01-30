Штази или тотальная слежка в социалистической Германии

В мире много государств, которые по тем или иным причинам были насильственно разделены на две страны. Чаще всего это происходит после военных конфликтов.

Больше сорока лет была разделена Германия.

Спецслужба ГДР считалась одной из самых эффективных в мире. Она проводила блестящие операции за пределами страны, но главное - обеспечивала спокойствие внутри государства.

Сотрудники Штази держали под колпаком друг друга, свое начальство и почти каждого взрослого гражданина ГДР. За сорок лет работы они сумели не только достичь уровня КГБ и ЦРУ, но в чем-то даже превзойти их.

Штази и КГБ

Штази (по-немецки звучит “штаатс зихерхайт”) - Министерство государственной безопасности ГДР — было создано в 1950 г. С самого начала структура задумывалась как «щит и меч» (Социалистической единой партии Германии). Не народа, государства или конституции ГДР, а именно партии, верхушке которой, ЦК Политбюро, Штази и подчинялась, будучи скорее министерством партийной безопасности. Конечно же, почти все сотрудники Штази тоже были членами партии.

Общей целью работы было поддержание господства СЕПГ в стране. Восточных немцев обучали советники из СССР. В 1953 г. в ГДР работало 2200 советников МГБ СССР. Через несколько лет, когда Штази встала на ноги, их число сократилось до 32. И немецкие товарищи всегда отдавали дань уважения своим русским друзьям: даже охранный полк спецслужбы носил имя Феликса Эдмундовича Дзержинского (основателя ВЧК). С 1985 по 1990 г. в ГДР работал В. Путин.

В 1950 г. в рядах Штази значилось 2700 сотрудников. К октябрю 1989 г. спецслужба насчитывала уже 91 тыс. человек: на 160 граждан приходился один сотрудник. Для сравнения — при Гитлере на одного гестаповца (гестапо — государственная тайная полиция) было около 2 тыс. граждан, в СССР на одного сотрудника КГБ приходилось 600 граждан. Таким образом, Штази была самой крупной спецслужбой в мире.

Только около 10 тыс. «штазистов» занималось внешней разведкой и участием в охране границы. Особенно больших успехов служба добилась в разведке по Западной Германии — ФРГ. Там сеть осведомителей и агентов Штази составила на пике 38 тыс. человек: свои люди были и среди политических деятелей, и на западногерманских предприятиях, и в бундесвере. Так, удалось завербовать даже такую крупную рыбу, как Х. Тидге, главу отдела контрразведки против ГДР в спецслужбе ФРГ. Грандиозного успеха (и большого скандала в ФРГ) добился и агент Штази Гюнтер Гийом. Перейдя на Запад как беженец, за несколько лет работы в СДПГ (Социал-демократическая партия Германии) он сумел внедриться в верхушку политической элиты ФРГ. В 1972 г. Гийом стал референтом и ближайшим помощником самого канцлера ФРГ Вилли Брандта: штазист возимел доступ к секретными документам, переговорам, и непосредственно влиял на политику ФРГ в отношении ГДР и СССР. Раскрыть его удалось только в 1974 г. Через несколько лет Гийом вернулся в ГДР как герой.

Контроль над населением

Но большая часть служивших в Штази боролась не с зарубежными противниками, а с «врагами народа» внутри страны. Именно за репрессии в отношении восточных немцев Штази и получила свою репутацию одной из самых зловещих спецслужб в мире.

Борьба с политическим инакомыслием приобрела приоритетное значение, и население пресытили агентами. «Чекисты» стали главным инструментом удержания власти СЕПГ. Кроме официальных сотрудников (91 тыс.), на Штази работало примерно вдвое больше так называемых «неофициальных сотрудников»: агентов, осведомителей, стукачей разного уровня.

Хотя бы один сотрудник Штази обязательно был на каждом промышленном предприятии (во всех городках). Им мог оказаться любой рабочий, стоявший за станком и докладывавший «куда следует» о проявлениях оппозиционных настроений. Штазисты присутствовали во всех многоквартирных домах (часто осведомителями становились пенсионеры); в школах; (почти все учителя были завербованы); университетах, больницах и других учреждениях. Вербовали даже официантов и горничных в отелях. Иногда осведомителями оказывались самые неожиданные люди, например Генрих Финк, профессор теологии и вице-президент берлинского Гумбольдтского университета.

Иногда друг за другом шпионили «друзья» и даже члены семей. После развала ГДР выяснилось, что у Штази имелось досье почти на каждого взрослого гражданина страны. «Неважной информации не бывает», — эти слова были популярной в спецслужбе поговоркой. Следили чекисты и друг за другом: даже селить их старались по возможности рядом (например, в Берлине при квартале Штази были свои жилые дома для сотрудников).

Вербовали агентов Штази легко: выбирали лояльных полицейских, членов партии. Многие сотрудничать с «красным гестапо» шли с охотой: искренне веря в дело социализма, или ради материальных привилегий.

привилегии за доносительство

В условиях социалистического дефицита сотрудники имели преимущества — получали квартиры побольше, машины без 15-летних очередей, продукты и промтовары с Запада. Кроме того, они разворовывали и покупали конфискат (отнятые у населения посылки из ФРГ). Часть конфиската продавалась в квартале Штази в Берлине в магазине «только для сотрудников». Другие шли на контакт из страха или из-за шантажа. Большая численность агентов давала возможность почти тотальной слежки за народом. Все посылки и письма из-за границы вскрывались Штази. А прослушиванием телефонных линий с ФРГ круглосуточно занимались ок. 2 тыс. штазистов.

О постоянной слежке в ГДР знали все, и во всех слоях общества страх перед Штази был огромен. Поступив в университет, студенты сразу получали предупреждение от старших о том, что как минимум два «шпицеля» (так называли «чекистов») есть в каждой семинарской группе, и они сообщают о «неправильных высказываниях» и, наоборот, о лояльных студентах, которые могут оказаться полезными.

Штази брало стандартные методы подавления инакомыслия: аресты и показательные процессы, высылки и заключение диссидентов, пытки узников. За почти 40 лет служба Штази инициировала не менее 60 тыс. политических дел, более 40 тыс. закончились приговорами разной тяжести.

Иногда немецкие «чекисты» применяли и более изощренные способы. Один из таких способов назывался «разложение». Пока диссидент был на работе, агенты Штази проникали в его квартиру, меняли вещи местами. Например, ставили в непривычные места зажигалки или стаканы. И так повторяли изо дня в день. Конечно, влияли и на положение человека на работе, вплоть до увольнения. В результате несчастный оппозиционер начинал чувствовать, что сходит с ума, теряет свое социальное благополучие, и сходил с политической арены. В ряде случаев «разложенных» вербовали, и они становились осведомителями, стучавшими на свое диссидентское окружение. В нескольких случаях «разложение» заканчивалось суицидом.

Нельзя сказать, что сотрудники Штази не понимали, что делали не самое благородное дело. Многие потом раскаивались, пытались убедить себя и других, что стали жертвами исторических обстоятельств. Например, глава внешней разведки Маркус Вольф, отдававший приказы о похищении людей и причинении вреда их здоровью, писал, что вынужден задаваться вопросом «о собственной ответственности и собственной вине за столь жалкий конец исполненного надежд начинания. Но такого рода понимание обычно приходит слишком поздно. А пока ГДР была цела, в своей работе Штази не останавливалась ни перед чем: сотрудников приучали к беспощадному отношению к «врагам общества».

Возглавлял службу человек с соответствующим уровнем жестокости — Эрих Мильке (руководил Штази с 1957 по 1989 г.), для которого примером был Дзержинский. Бюсты и портреты «железного Феликса» украшали кабинеты Штази. Мильке был убежденным сталинистом и героем СССР. Но начинал он свою политическую карьеру не как герой, а как убийца — Мильке участвовал в убийстве двух немецких полицейских и покушении на жизнь еще одного в 1931 г., на коммунистической демонстрации. Ему пришлось бежать из Германии, и вернуться он смог только после 1945года.

Когда Штази через несколько месяцев после падения берлинской стены в 1989 г. была распущена, Мильке привлекли к ответственности и в 1993 г. (ему было уже 86 лет) осудили за убийство 1931 г. Через два года из-за преклонного возраста Мильке отпустили на свободу досрочно. И он, как и остальные штазисты, спокойно зажил во «враждебной» ФРГ...