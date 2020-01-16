«Не переживай, ты еще  отыграешься».  Какие психологические приемы используют казино, чтобы вызывать у игроков зависимость

Директор инвестиционной компании Скотт Стивенс застрелился 13 августа 2012 года. Перед этим он в последний раз посетил казино, проверил свой банковский баланс, где оставалось всего $13,4 тысячи.

Он надеялся отыграться и раз за разом опускал по $10 в автомат, но через несколько часов у него осталось всего $4 тысячи. И бездна отчаяния...

Стивенс проиграл несколько миллионов долларов, включая деньги компании, которые он годами списывал с ее счетов. Кроме того, он потратил практически все семейные сбережения и пенсионные накопления, а еще взял кредит, взятіе в лас-вегасском казино.

За несколько часов до того, как спустить курок, он написал прощальное письмо своей жене: «Я рыдаю и не могу остановиться. Я очень люблю тебя и наших дочек. У нашей семьи остался только один выбор. Я вас подвел и не хочу, чтобы все стало еще хуже. Прости за то, что из-за меня тебе придется пройти через все это» -- из письма Скотта Стивенса.

Стивенс проработал в инвестиционном фонде Беркмана 14 лет, пока в компании не узнали, что он играет на корпоративные средства в казино. Он уже полгода сидел без работы и недавно ему пришло уведомление, что начиная с осеннего семестра фирма перестанет платить за обучение его дочерей.

Стивенс отправил жене и каждой дочери сообщение с текстом: «Я люблю тебя». Когда четыре SMS ушли, он вышел из автомобиля, вызвал бригаду 911, зарядил дробовик и приставил его к горлу...

Зависимость Скотта Стивенса

Впервые Стивенс увлекся азартными играми в 2006 году, во время деловой поездки в Лас-Вегас, когда выиграл джекпот в игровом автомате. В скором времени он стал регулярно посещать Лас-Вегас вместе со своей женой. Пока он играл, она ходила по магазинам, загорала у бассейна или играла вместе с ним.

За шесть лет его хобби превратилось в зависимость. Несмотря на то, что он время от времени срывал джекпот, сопоставимый с его годовой зарплатой, он терял гораздо больше. В один год он проиграл около $4,8 миллионов.

У Стивенса был доступ к корпоративным финансам. Когда у него заканчивались деньги в казино, он выходил, списывал сумму с одного из счетов и продолжал игру. Он успел украсть примерно $4 миллиона.

Даже после увольнения он продолжил играть, посещая казино по пять или шесть раз в неделю. Стивенс втайне потратил все пенсионные накопления — $150 тысяч, списал $50 тысяч с электронных торговых счетов жены и дочерей, достиг лимита по кредитной карте и взял ссуду в размере $110 тысяч в банке.

Игровая зависимость

Люди, попавшие в зависимость, не могут остановиться, невзирая на последствия. Когда человек попадает в зависимость, он перестает оценивать свои действия. Такие люди просто не могут контролировать свое поведение.

Склонность к азартным играм — это не наркотическая зависимость, однако бывшие игроки отмечают тот же эффект, что и от наркотиков. Кроме того, они страдали от синдрома отмены, который проявлялся в виде панических атак, раздражения, бессонницы, учащенного сердцебиения и мигрени.

История Скотта Стивенса не является аномальной. Долги, чувство вины и стыда погружают человека в глубокое отчаяние. Каждый пятый азартный игрок с патологической зависимостью пытался покончить жизнь самоубийством.

Индустрия казино

Зависимые игроки приносят казино основную выручку. Согласно результатам девяти независимых исследований, зависимые игроки генерируют от 30% до 60% выручки казино.

В 1990-х годах операторы казино приобретали пользовательские данные у кредитных организаций или маркетологов, отвечавших за адресные рассылки. Один из маркетологов предлагал купить данные 200 тысяч людей с «ненасытным аппетитом» ко всем формам азартных игр.

Современные казино могут собирать гораздо более подробные данные, чтобы вычислить наиболее привлекательных клиентов. 70% посетителей теперь пользуются картами лояльности, что позволяет операторам казино узнать, как часто и с какой продолжительностью субъекты они играют в игровые автоматы, сколько выигрывают и сколько проигрывают, в какое время суток приходят в заведение, и так далее.

Некоторые компании устанавливают в казино банкоматы, которые позволяют клиентам снимать собственные наличные средства или брать их в кредит. В некоторых случаях банкоматы вмонтированы в игровые автоматы. Также эти компании часто продают казино информацию о совершённых транзакциях. Данные изо всех источников помогают казино таргетировать тех, кто предрасположен к крупным тратам — зачастую именно они оказываются людьми с игровой зависимостью.

Казино привлекают их при помощи бесплатных бонусов — напитков, обедов, поездок на лимузинах, сувениров, и развлечениями для их супруг. В некоторых случаях казино готовы оплачивать авиаперелеты и ночевки в пятизвездочных отелях для своих наиболее ценных игроков. Помимо этого, к каждому игроку приставляется специальный человек, который заводит с игроком дружбу и предлагает особые условия, чтобы тот оставался в заведении дольше или приходил чаще. Иногда таким «кураторам» выплачивается бонус, если их «подопечный» тратит больше, чем обычно.

Игроку присваивается ранг в зависимости от количества потраченных денег. Тех, кто проигрывает больше всех, называют "китами". Именно таких казино стремится привлечь снова и снова, и именно им предлагают больше всего бонусов и обращаются с ними, как с VIP-персонами».

Игровые автоматы

Покерные и слот-автоматы генерируют до 70% прибыли казино, что на 25% больше, чем четыре десятилетия назад (slot – прорезь в игровом автомате).

Современные игровые автоматы отличаются от классических механических «одноруких бандитов». В старых автоматах было три барабана, где чередуются пиктограммы и пустые пространства — всего 22 слота. Всего это дает 10648 возможных комбинаций. Если игрок собирал в одном ряду три одинаковых символа, то он выигрывал джекпот. Размер которого зависит от "стоимости" пиктограммы. Человек мог легко вычислить свои возможности.

В 1982 году появились новые автоматы. Теперь значения барабанов стали зависеть не от физического воздействия рычага, но от значений, генерируемых на встроенных компьютерных чипах. В результате человек может выиграть большие деньги только в одном случае из 137 миллионов.

Это позволяет казино умышленно создавать «почти выигрыш». Когда у игрока выпадает два одинаковых рисунка и пустой слот, но подходящий рисунок оказывается как раз выше или ниже нужной линии. У человека возникает ощущение, что он почти победил. Некоторые автоматы запрограммированы так, чтобы чаще создавать "почти выигрыш". Это очень мощный психологический эффект. Человек думает: "Я почти победил. В следующий раз мне обязательно повезет".

А для автомата вы — победитель: загорятся огни, раздастся звук падающих монет и так далее. Но на самом деле вы потеряли два доллара.

Почему автоматы сравнивают с сигаретами

Автоматы вызывают зависимость в той же мере, в какой зарабатывают на игроках с зависимостью. Главный элемент современных игровых автоматов — это скорость. На одну игру требуется три-четыре секунды. Некоторые автоматы дают возможность моментально получить дополнительные деньги, сокращая время между желанием и возможностями человека. Так сокращается вероятность того, что он попытается осмыслить свои действия или остановиться в случае продолжительной паузы.

Некоторые люди проводят за игрой по 14- 16 часов. Они оказываются настолько увлечены процессом, что могут забыть о детях, которых оставили в машине, о чувстве голода и даже не заметить, что обмочились.

В казино даже стулья разработаны так, что посетители могут комфортно сидеть часами. Заработанные деньги можно снова конвертировать в игровую валюту или распечатать на ваучерах для того чтобы сыграть в другой раз. Чтобы игроки не вставали поесть и попить, их обслуживают официанты.

Сухой закон

Сотрудники казино очень внимательно следят за «болевыми точками» игроков — то есть моментами, когда те готовы сдаться.

Также персонал наблюдает за поведением людей: если кто-то в ярости бьет или трясет автомат, могут предложить ему ваучер на бесплатные вращения, напиток или ужин в ресторане за счет заведения. Главное, чтобы человек успокоился и вернулся к автомату. Кроме того, сотрудники любят подбадривать игроков: "Не переживай, ты еще отыграешься".

В США если бармен продаст алкогольный напиток пьяному человеку, а тот причинит вред другому, то пострадавший имеет право потребовать компенсацию с бармена. Такая норма называется "барным законом". По логике, если человек проиграл все — ему не должны давать кредит. В казино этого нет.

Но люди могут добровольно внести себя в список лиц, которым запрещен доступ в казино. А еще лучше не поддаваться этой пагубной страсти...