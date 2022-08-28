|28 августа 2022
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У ніч на 28 серпня російські окупанти обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ.
Близько першої години ночі окупанти почали обстрілювати Слов'янськ. В результаті атаки пошкоджено вісім багатоповерхівок, один зі снарядів потрапив у двір школи.
Обійшлося без жертв.
Крім того, вночі під російський обстріл потрапив Краматорськ. Окупанти цілилися в залізничну інфраструктуру і пошкодили житлові будинки поруч із залізницею.
Інформація про постраждалих поки немає.
"Наслідки цих обстрілів могли бути значно страшнішими, якби мешканці постраждалих будинків не були вчасно евакуйовані. Евакуація рятує життя!",- написав глава Донецької ОВА.
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• Українці можуть отримати компенсацію за комуналку: названі умови
• Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо
26 августа 2022
• Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися
• Українські аграрії зібрали понад 25 млн тонн зерна нового врожаю
• Українськи клуби дізналися своїх суперників на групових етапах
• Обов'язкову евакуацію можуть провести ще у трьох областях - Верещук
• Україна отримала першу партію листів від бійців у російському полоні
• Ціни на газ у Європі перевалили за 3500 доларів за тисячу кубометрів
21 августа 2022
• Гудок поїзда і набат дзвонів. Українців попередили про появу нових сигналів тривоги на випадок радіаційної та хімічної небезпеки
• "Еженедельное количество больных увеличивается на 40%": врач-эпидемиолог рассказала о ситуации с COVID-19 в Украине
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• Скільки кримінальних проваджень заведено на колаборантів: відповідь Національної поліції
4 августа 2022
• Мінцифри планує підключити інтернет у всі школи з бомбосховищами до 1 вересня
• Над окупованим Святогірськом нацгвардійці підняли прапор України
• Зі шкільної програми приберуть не всіх російських письменників - МОН
• Блокування постів у Facebook за "русню". Мінцифри веде переговори з компанією Meta
• Депутати пропонують звільнити від податку на нерухомість власників знищеного чи пошкодженого майна
30 июля 2022
• Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ
• Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного
• Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси
• НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер
• Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал
23 июля 2022
• Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України
• Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС
• Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам
22 июля 2022
• IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ – Мінцифри
• У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень
• Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року і обмежив споживання
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У ніч на 28 серпня російські окупанти обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ.