Окупанти вночі обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ: що відомо

У ніч на 28 серпня російські окупанти обстрілювали Слов'янськ і Краматорськ.

Близько першої години ночі окупанти почали обстрілювати Слов'янськ. В результаті атаки пошкоджено вісім багатоповерхівок, один зі снарядів потрапив у двір школи.

Обійшлося без жертв.

Крім того, вночі під російський обстріл потрапив Краматорськ. Окупанти цілилися в залізничну інфраструктуру і пошкодили житлові будинки поруч із залізницею.

Інформація про постраждалих поки немає.

"Наслідки цих обстрілів могли бути значно страшнішими, якби мешканці постраждалих будинків не були вчасно евакуйовані. Евакуація рятує життя!",- написав глава Донецької ОВА.