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Бездумная исполнительность

Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися
26 августа 2022 Просмотров: 23 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

У п'ятницю вранці, 26 серпня, місто Слов'янськ Донецької області потрапило під обстріл російських окупаційних військ. Про це повідомив голова Слов'янської МВА Вадим Лях у Facebook.

«У Слов'янську знову недобрий ранок. Обстріли міста тривають. Сьогодні «прилетіло» до хімтехнікуму. На щастя, обійшлося без жертв», - зявив він.

Також посадовець закликав містян терміново евакуюватися. «Не чекайте, коли зруйнованим виявиться саме ваш будинок. Виїжджайте зараз», - наголосив Лях.

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Комментарии к статье «Загарбники вкотре обстріляли Слов'янськ: мер закликає жителів евакуюватися»

У п'ятницю вранці, 26 серпня, місто Слов'янськ Донецької області потрапило під обстріл російських окупаційних військ. Про це повідомив голова Слов'янської МВА Вадим Лях у Facebook.

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