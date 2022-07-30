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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал
30 июля 2022 Просмотров: 45 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
Російські війська вночі вдарили по Слов'янську. Ворог влучив в автовокзал та території поряд з ним.

Про це повідомляє голова військової адміністрації Слов'янська Вадим Ляха.

"Субота, 30 липня. Вночі місто знову зазнало обстрілу. Цього разу постраждали автовокзал та прилеглі будівлі. Жертв та поранених, на щастя, немає", - написав Лях.
По материалам: РБК-Украина

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Комментарии к статье «Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал»

Російські війська вночі вдарили по Слов'янську. Ворог влучив в автовокзал та території поряд з ним.
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