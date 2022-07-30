|30 июля 2022
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Про це повідомляє голова військової адміністрації Слов'янська Вадим Ляха.
"Субота, 30 липня. Вночі місто знову зазнало обстрілу. Цього разу постраждали автовокзал та прилеглі будівлі. Жертв та поранених, на щастя, немає", - написав Лях.
30 июля 2022
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— 16 июля 2022 —
Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.
— 7 июля 2022 —
Российское Минобороны распространяет фейк о подготовке "теракта" украинскими защитниками на Славянской ТЭС. Об этом сообщили в Центре противодействия дезинформации при СНБО Украины 6 июля.
— 6 июля 2022 —
В результате обстрела российских оккупационных сил Славянска во вторник, 5 июля, число погибших возросло до двух, ранены семь человек, сообщает глава военной администрации Вадим Лях.
— 3 июля 2022 —
С воскресенья, 3 июля, в Славянске временно прекращается движение общественного электротранспорта. Об этом сообщил начальник Славянской городской военной администрации Вадим Лях.
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30 июля 2022
• Реальные зарплаты украинцев сократятся на 27% - НБУ
• Агентство S&P знизило рейтинг України до переддефолтного
• Жодних підстав для паніки. Голова Ради НБУ пояснив заборону обмінникам виставляти курси
• НБУ назвав найпоширеніші гривневі банкноти. В рейтингу змінився лідер
• Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал
23 июля 2022
• Понад 60 охочих на одну вакансію: дані про ринок праці в найбільших містах України
• Українці в Польщі можуть отримати документ, що дозволяє подорожувати ЄС
• Український електронний підпис пройшов тест на відповідність стандартам ЄС: що це дасть громадянам
22 июля 2022
• IT-школи, які є резидентами Дія.City, не будуть сплачувати ПДВ – Мінцифри
• У Києві шахраї привласнили нерухомість померлих на 5,8 млн гривень
• Кабмін встановив ціни на газ до весни наступного року і обмежив споживання
• Як зростуть ціни в Україні після підвищення курсу долара на 25%: прогноз НБУ
18 июля 2022
• З'явилася ще одна виплата для українців. Хто і скільки зможе отримати
• Яворівський пиріг, різдвяну звізду та сахновщинський коровай визнали нематеріальною культурною спадщиною України
• Всесвітні ігри-2022: Україна здобула рекордну кількість медалей та посіла третє місце
• Від штрафу - до в'язниці за ігнорування повітряної тривоги: законопроект має шанси бути розглянутим ВР до кінця липня
17 июля 2022
• Реклама наркотиків на будинках: що придумали у Верховній Раді
• Гвардієць збив «Іглою» вже шостий російський штурмовик Су-25
• Понад 4 тисячі роботодавців за компенсацію від держави взяли на роботу ВПО
• В МВС прогнозують ріст рівня злочинності в Україні після війни
• Оборудование для предприятий общепита
• Що робити, якщо повітряна тривога застала в автомобілі: покрокова інструкція
• В Україні запровадять мінімальні норми соціального забезпечення та видаватимуть адресну соцдопомогу
16 июля 2022
• У ЗСУ уточнили про деталі роздачі повісток
• В Україні оновили перелік громад в окупації та зонах бойових дій
• Студентів-контрактників звільнять від оплати за навчання: кому допоможе держава
• Глава МВФ попередила про погіршення ситуації у світовій економіці
14 июля 2022
• В США рассказали, когда Украина начнет получать помощь по ленд-лизу
• Альтернатива разрушенным: Франция передаст Украине 36 легкосборных мостов
• В Генштабе объяснили, при каких условиях женщины будут становиться на военный учет
• "Ситуация временная": в Нацбанке объяснили рост наличного доллара
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