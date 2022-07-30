Росіяни завдали ударів по Слов'янську: постраждав автовокзал

— 16 июля 2022 —

Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій затвердило оновлений перелік територіальних громад, розташованих у районах проведення воєнних (бойових) дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), на основі якого внутрішньо переміщеним особам здійснюватимуть виплати. Про це повідомляє прес-служба Мінреінтеграції.

Читать далее ⇒