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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди
14 апреля 2023 Просмотров: 131 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Внаслідок обстрілу росіян по житловим кварталам Словʼянська загинула одна людина та пʼятеро поранені. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко 14 квітня.

"Одна людина загинула щонайменше п'ятеро дістали поранень під час удару російських окупаційних військ по Слов'янську. Це - оперативна інформація на цю годину", - написав він.

За його інформацією, росіяни завдали одразу кількох ударів по житловим кварталам міста, зруйнували багатоповерхівки, пошкодили школу.

"Під завалами одного з будинків є люди, у тому числі дитина. Триває рятувальна операція. Про її перебіг повідомлятиму", - пообіцяв Кириленко.

Він додав, що одночасно зі Слов'янськом рашисти вдарили по Краматорську та Костянтинівці. За попередньою інформацією, там обійшлося без жертв.

По материалам: Остров

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Комментарии к статье «Рашисти нанесли декілька ударів по Словʼянську: одна людина загинула, п'ятеро поранені. Під завалами люди»

Внаслідок обстрілу росіян по житловим кварталам Словʼянська загинула одна людина та пʼятеро поранені. Про це повідомив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко 14 квітня.

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