Все, что нужно знать об энергетических напитках бренда Monster Energy

Что входит в состав напитков Monster Energy

В составе энергетиков Monster Energy содержится особый комплекс ингредиентов, обеспечивающих мощный стимулирующий эффект: кофеин, таурин, экстракт женьшеня, гуарана, витамины группы B, L-карнитин. Кофеин (натуральный и синтетический) и аминокислота таурин оказывают возбуждающее действие на центральную нервную систему, улучшая внимание и повышая выносливость и работоспособность. L-карнитин способствует ускорению метаболизма. Экстракт женьшеня и гуарана обеспечивают дополнительный тонизирующий эффект. А витамины группы B улучшают состояние кожи, способствуют выработке гемоглобина и снижают усталость.

Ассортимент продукции

Компания предлагает большой ассортимент напитков — с экстрактами персика и нектарина, киви и лайма, вишни и яблока, арбуза, ананаса, винограда, клубники, лимона, ванили, цитрусовых, тропических фруктов. Также в продаже есть напитки Monster Energy, которые не содержат сахара, и варианты с натуральным фруктовым соком в составе. Бренд часто представляет образцы ограниченного выпуска и региональные эксклюзивы, сохраняя ассортимент продукции свежим и интересным. Помимо разнообразия вкусов, потребителей привлекает яркое оформление — на всех банках есть буква «M», выполненная в стиле следа от когтя. Сами же банки выпускаются с глянцевым или матовым покрытием, очень приятным на ощупь. Для большего удобства компания выпускает емкости разных объемов, включая 443 мл, 473 мл и 500 мл.

Как энергетик воздействует на организм

Monster Energy славится быстрым и продолжительным бодрящим действием — напиток обеспечивает мощный прилив энергии буквально через пару минут после употребления. Кофеин стимулирует умственную и физическую активность, которая сохраняется в течение нескольких часов. Также компания предлагает особые серии напитков с расширенным эффектом. Например, линия Monster Rehab, которую можно найти в маркете важных штук Maudau, делается на основе чая и лимонада с электролитами и кокосовой водой. Поэтому идеально подходит для восстановления после сложной тренировки. А Monster Muscle с белком рекомендуется спортсменам, которым необходимы восстановление и рост мышц. Сегодня продукцию бренда можно купить более чем в 100 странах мира, а сама компания неустанно работает над продвижением товаров, спонсируя разнообразные спортивные, киберспортивные и музыкальные мероприятия, что позволяет ассоциировать ее с молодежной культурой.