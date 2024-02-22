Українські клуби провели невдалий єврокубковий сезон.

|22 февраля 2024
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Українські клуби у сезоні-2023/24 показали найгірший результат у таблиці коефіцієнтів УЄФА, починаючи з кампанії-2007/08.
Це призвело до того, що з сезону-2025/26 Україна втратить одну із двох путівок в Лігу чемпіонів, передає Tribuna.com. Усього країну представлятимуть чотири команди на міжнародній арені, з яких лише одна – у ЛЧ.
Донецький "Шахтар" був останнім представником України у єврокубках. "Гірники" вийшли до 1/16 фіналу Ліги Європи, де за підсумками двох матчів програли французькому "Марселю" (2:2, 1:3).
Донеччани за підсумками виступу принесли Україні 11 очок у таблицю коефіцієнтів. "Зоря" заробила 6 очок, "Дніпро-1" – 1,5 очка, а "Динамо" та "Ворскла" – по 1 очку.
Загалом Україна заробила 20,5 очок, що є найгіршим результатом з 2008 року. Тоді за підсумками єврокубкового сезону було 19,5 балів.
Зараз Україна перебуває на 18-му рядку в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Позиція країни впливає на кількість клубів та стадії єврокубків, куди вони потраплять.
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• Учнівський в смартфоні: уряд підтримав створення застосунку "Мрії"
• В Україні змінюють правила виплат ВПО: які зміни
• Как выбрать идеальную упаковку для свежих продуктов
• Вперше в історії. США передали Естонії конфісковані активи РФ для допомоги Україні
14 февраля 2024
• Товарообіг України у січні зріс до 8,5 мільярда доларів
• У Держдепі висловилися про удари України по флоту РФ в Чорному морі
• Открытие тайн магнитно-резонансной томографии
• У Латвії завтра почнуть конфіскувати авто з російськими номерами, їх передаватимуть Україні
29 января 2024
• Носити маски чи ні. МОЗ дало роз'яснення для українців
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• Переселенці можуть отримати виплати від ООН. У Мінреітеграції розповіли деталі
• Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року
20 декабря 2023
• В Україні готують зміни до мобілізації. Які пропозиції і що про них каже Зеленський
2 декабря 2023
• "Пакунок малюка": що у ньому є та як отримати
• "Дію" запросили до розробки європейського цифрового гаманця
• Продвижение автосервиса в интернете
21 ноября 2023
• Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік – НБУ
• Tesla не втрачає позиції: які авто з США найчастіше купують українці
• В Україні вдосконалили порядок виплат для переселенців. На них чекає багато нововведень
• Разработка кроссплатформенных приложений: вопросы, которые интересует заказчика
• Мобілізація по-новому: які зміни пропонують в парламенті
13 ноября 2023
• Важлива дата для вірян: коли починається Різдвяний піст
• Пенсіонерам продовжать виплати без ідентифікації: кого це стосується
• Долари готівкою чи гривневі депозити: як краще зберігати заощадження під час війни
• Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів
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Українські клуби у сезоні-2023/24 показали найгірший результат у таблиці коефіцієнтів УЄФА, починаючи з кампанії-2007/08.