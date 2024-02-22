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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Українські клуби провели невдалий єврокубковий сезон.
22 февраля 2024 Просмотров: 77 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Українські клуби у сезоні-2023/24 показали найгірший результат у таблиці коефіцієнтів УЄФА, починаючи з кампанії-2007/08.

Це призвело до того, що з сезону-2025/26 Україна втратить одну із двох путівок в Лігу чемпіонів, передає Tribuna.com. Усього країну представлятимуть чотири команди на міжнародній арені, з яких лише одна – у ЛЧ.

Донецький "Шахтар" був останнім представником України у єврокубках. "Гірники" вийшли до 1/16 фіналу Ліги Європи, де за підсумками двох матчів програли французькому "Марселю" (2:2, 1:3).

Донеччани за підсумками виступу принесли Україні 11 очок у таблицю коефіцієнтів. "Зоря" заробила 6 очок, "Дніпро-1" – 1,5 очка, а "Динамо" та "Ворскла" – по 1 очку.

Загалом Україна заробила 20,5 очок, що є найгіршим результатом з 2008 року. Тоді за підсумками єврокубкового сезону було 19,5 балів.

Зараз Україна перебуває на 18-му рядку в таблиці коефіцієнтів УЄФА. Позиція країни впливає на кількість клубів та стадії єврокубків, куди вони потраплять.

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Комментарии к статье «Українські клуби провели невдалий єврокубковий сезон.»

Українські клуби у сезоні-2023/24 показали найгірший результат у таблиці коефіцієнтів УЄФА, починаючи з кампанії-2007/08.

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