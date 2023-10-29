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Фотофакт

Бездумная исполнительность

Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч
29 октября 2023 Просмотров: 61 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Згідно з результатами змагання українська тенісистка Дар’я Снігур перемогла німецьку спортсменку Мону Бартель у фіналі змагань серії ITF у Глазго, Шотландія.

У фінальному матчі Снігур зіграла проти Мони Бартель із Німеччини. Матч, який тривав одну годину, завершився перемогою українки у двох сетах, обидва з яких вона виграла з рахунком 6:4.

Для Снігур ця перемога – друга у сезоні-2023. Раніше українка виграла інший турнір рівня International Tennis Federation. У липні вона перемогла на змаганнях в іспанській Віторії-Гастейс.

По материалам: Корреспондент.net

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Комментарии к статье «Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч»

Згідно з результатами змагання українська тенісистка Дар’я Снігур перемогла німецьку спортсменку Мону Бартель у фіналі змагань серії ITF у Глазго, Шотландія.

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