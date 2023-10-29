|29 октября 2023
|Просмотров: 61
|
Згідно з результатами змагання українська тенісистка Дар’я Снігур перемогла німецьку спортсменку Мону Бартель у фіналі змагань серії ITF у Глазго, Шотландія.
У фінальному матчі Снігур зіграла проти Мони Бартель із Німеччини. Матч, який тривав одну годину, завершився перемогою українки у двох сетах, обидва з яких вона виграла з рахунком 6:4.
Для Снігур ця перемога – друга у сезоні-2023. Раніше українка виграла інший турнір рівня International Tennis Federation. У липні вона перемогла на змаганнях в іспанській Віторії-Гастейс.
29 октября 2023
• Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч
• В Україні оновили ПДР: що потрібно знати водіям
• Где заказать пластиковые карты в Украине?
• Українцям розповіли, як підтримати близьких, які повернулися з полону
26 октября 2023
• Завтра в Україні писатимуть радіодиктант національної єдності - 2023: деталі
• Коломойський передав управління корпоративними правами 1+1 media колективу групи
• Очистка люстры без повреждений: советы и рекомендации
• Ломаченко повернеться в ринг проти чемпіона
• Какие услуги предоставляет медицинский центр во Вроцлаве?
• У Twitter з'явилися аудіо- та відеодзвінки, але доступні не для всіх
25 октября 2023
• Жіночі купе в поїздах з 15 листопада стануть доступні ще на чотирьох маршрутах
• Бритье без раздражения: Кремы vs Гели для бритья
• Україна працює над створенням умов для повернення біженців з-за кордону
• МОЗ нагадало українцям номери "гарячих ліній" психологічної підтримки: список
• Українець уперше потрапив у десятку найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize
24 октября 2023
• "Шахтер" назначил нового тренера-иностранца: кто он такой
• Ф'юрі назвав найголовнішу річ для себе у боксі
14 сентября 2023
• Українцям створять персональні "соціальні карти": проєкт уже тестують
• Витрати українців за кордоном значно знизилися - НБУ
• Гроші на армію, зростання пенсій та зарплат. Головні пріоритети бюджету-2024
• Байден призначить спецпредставника з питань відновлення економіки України, - NYT
8 августа 2023
• Як навчатимуться школярі з 1 вересня: очно, онлайн чи у змішаному форматі
• Нідерланди заборонили своїм військовим брати участь у спортивних змаганнях з росіянами
• В Україні змінилися правила реєстрації нових авто
• Власники знищеного житла можуть онлайн розрахувати розмір відшкодування
1 августа 2023
• Чому українцям за кордоном не рекомендують продовжувати паспорт: пояснення
• Мінфін залучив понад три млрд від розміщення ОВДП
• Как эффективно использовать Макбук в условиях экстренных отключений света?
• В "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за знищене житло: як подати
• В енергосистему хочуть додати у понад 1,5 рази більше потужності, ніж планували раніше
28 июля 2023
• Стало відомо, як буде відбуватися навчання в школах Київської області з 1 вересня
— 26 октября 2023 —
Український боксер Василь Ломаченко в новому році матиме нагоду відвоювати чемпіонські пояси низки організацій у серії поєдинків із елітними легковаговиками.
— 24 октября 2023 —
Руководство донецкого "Шахтера" нашло нового постоянного наставника команды. Им стал Марино Пушич из роттердамского "Фейеноорда".
— 24 октября 2023 —
Тайсон Ф'юрі не хоче залишати місце в історії або отримати багато поясів. Чемпіона світу за версією WBC у надважкій вазі у боксі цікавлять лише гроші.
— 8 августа 2023 —
Нідерландські спортсмени не братимуть участі у спортивних змаганнях, де присутні росіяни чи білоруси.
Приветствую, гость! Вход
29 октября 2023
• Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч
• В Україні оновили ПДР: що потрібно знати водіям
• Где заказать пластиковые карты в Украине?
• Українцям розповіли, як підтримати близьких, які повернулися з полону
26 октября 2023
• Завтра в Україні писатимуть радіодиктант національної єдності - 2023: деталі
• Коломойський передав управління корпоративними правами 1+1 media колективу групи
• Очистка люстры без повреждений: советы и рекомендации
• Ломаченко повернеться в ринг проти чемпіона
• Какие услуги предоставляет медицинский центр во Вроцлаве?
• У Twitter з'явилися аудіо- та відеодзвінки, але доступні не для всіх
25 октября 2023
• Жіночі купе в поїздах з 15 листопада стануть доступні ще на чотирьох маршрутах
• Бритье без раздражения: Кремы vs Гели для бритья
• Україна працює над створенням умов для повернення біженців з-за кордону
• МОЗ нагадало українцям номери "гарячих ліній" психологічної підтримки: список
• Українець уперше потрапив у десятку найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize
24 октября 2023
• "Шахтер" назначил нового тренера-иностранца: кто он такой
• Ф'юрі назвав найголовнішу річ для себе у боксі
14 сентября 2023
• Українцям створять персональні "соціальні карти": проєкт уже тестують
• Витрати українців за кордоном значно знизилися - НБУ
• Гроші на армію, зростання пенсій та зарплат. Головні пріоритети бюджету-2024
• Байден призначить спецпредставника з питань відновлення економіки України, - NYT
8 августа 2023
• Як навчатимуться школярі з 1 вересня: очно, онлайн чи у змішаному форматі
• Нідерланди заборонили своїм військовим брати участь у спортивних змаганнях з росіянами
• В Україні змінилися правила реєстрації нових авто
• Власники знищеного житла можуть онлайн розрахувати розмір відшкодування
1 августа 2023
• Чому українцям за кордоном не рекомендують продовжувати паспорт: пояснення
• Мінфін залучив понад три млрд від розміщення ОВДП
• Как эффективно использовать Макбук в условиях экстренных отключений света?
• В "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за знищене житло: як подати
• В енергосистему хочуть додати у понад 1,5 рази більше потужності, ніж планували раніше
28 июля 2023
• Стало відомо, як буде відбуватися навчання в школах Київської області з 1 вересня
© 1998-2023 Видавництво «Асна». м. Слов'янськ, вул. Світлодарська, 4, 84122. Реєстраційне свідоцтво ДЦ №1566, видане 24.04.2000 р..
Всі права на матеріали, що знаходяться на сайті, охороняються відповідно до законодавства України. При цитуванні матеріалів сайту, пряме гіперпосилання, не закрите від індексації на www.tvplus.dn.ua обов'язкове.
Комментарии к статье «Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч»
Згідно з результатами змагання українська тенісистка Дар’я Снігур перемогла німецьку спортсменку Мону Бартель у фіналі змагань серії ITF у Глазго, Шотландія.