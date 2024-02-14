Товарообіг України у січні зріс до 8,5 мільярда доларів

|14 февраля 2024
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Україна у січні збільшила товарообіг на 7%, порівняно з аналогічним періодом торік, до 8,5 мільярда доларів. Про це свідчать дані Держмитслужби.
"Так, протягом січня 2024 року в Україну імпортували товарів на суму $5,1 млрд, а експортували – на суму $3,4 млрд", - йдеться в повідомленні.
Оподаткований імпорт у січні сягнув 4,5 млрд дол, що становить 90% загальних обсягів імпортованих товарів.
Податкове навантаження на 1 кг оподаткованого імпорту в січні 2024 року становило 0,49 дол/кг - на 38% більше, ніж за аналогічний період 2023 року.
Найбільше до України імпортували товарів Китай — на 1,1 млрд дол, Польща — 568 млн дол і Німеччина — 388 млн дол.
Експортували з України найбільше до Польщі — на 334 млн дол, Іспанії — на 322 дол млн, Китаю — на 305 млн дол.
У загальних обсягах імпортований у січні товарів 67% становили такі категорії товарів:
До трійки найбільш експортованих з України товарів увійшли:
У 2023 році в Україну імпортували товарів на 63,5 мільярда доларів та експортували - на суму 36 мільярдів доларів.
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• Переселенці можуть отримати виплати від ООН. У Мінреітеграції розповіли деталі
• Страхування воєнних ризиків планують запустити у другому кварталі 2024 року
20 декабря 2023
• В Україні готують зміни до мобілізації. Які пропозиції і що про них каже Зеленський
2 декабря 2023
• "Пакунок малюка": що у ньому є та як отримати
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• Продвижение автосервиса в интернете
21 ноября 2023
• Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік – НБУ
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• Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів
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Україна у січні збільшила товарообіг на 7%, порівняно з аналогічним періодом торік, до 8,5 мільярда доларів. Про це свідчать дані Держмитслужби.