Последняя казнь на гильотине

Последняя публичная казнь на гильотине состоялась 17 июля 1939 года. Но еще целых 38 лет «Вдовушка» (так фамильярно называли французы эту машину для убийства) добросовестно выполняла свои функции по отсечению голов. Правда, публика на подобные зрелища уже не допускалась.

Хамид Джандуби, сутенер тунисского происхождения, в сентябре 1977 года был гильотинирован в марсельской тюрьме. Совершенные им преступления вызвали бурную реакцию в обществе и возобновили прерванную было дискуссию о смертной казни.

Четыре года спустя Франсуа Миттеран отменил смертную казнь.

К месту казни он проковылял на одной ноге. С первыми проблесками утра, 10 сентября 1977 года, 31-летнего Хамида Джандуби, сутенера и убийцу, втащили на эшафот. Чтобы поставить его на колени под нож гильотины, надзирателям пришлось отстегнуть протез, на котором он привык хромать после аварии на заводе, в результате которой ему отрезало ногу. Во дворе марсельской тюрьмы «Бометт» он попросил сигарету. Не докурив до конца, Джандуби попросил еще одну: это была сигарета марки «Житан», как раз той, которую он предпочитал. Он курил медленно, в полной тишине. Позже его адвокаты расскажут, что после второй сигареты он хотел сделать еще несколько затяжек, но ему в этом отказали: «Ну, нет! Хватит, мы и так были к тебе снисходительны», – буркнул важный чин из полиции, ответственный за проведение казни. Ну что поделаешь? Джандуби положил голову на плаху. Лезвие опустилось в 4 часа 40 минут.

Кто сегодня помнит Хамида Джандуби? Однако он занимает свое место в анналах французского правосудия, как последний приговоренный к смерти, приговор в отношении которого был приведен в исполнение. Осужденный за изнасилование, пытки и умышленное убийство своей 21-летней любовницы Элизабет Буске, он стал третьим мужчиной, чья голова слетела с плеч во времена семилетнего президентства Валери Жискар д’Эстена. До него эта участь постигла Кристиана Рануцци (28 июля 1976 года) и Жерома Каррейна (23 июня 1977 года). Джандуби стал последним, кого президент отказался помиловать, заявив: «Пусть свершится правосудие». Правосудие оказалось на удивление очень быстрым: 25 февраля 1977 года суд присяжных города Буш-дю-Рон, рассмотрев его дело всего лишь два дня, приговорил подсудимого к смерти. А пять месяцев спустя его уже гильотинировали.

Хамид Джандуби прибыл в Марсель за 9 лет до своей казни, в 1968 году. В то время ему было 22 года. Впервые в жизни он выехал за пределы своей родины – Туниса. Очень быстро он получил работу – стал такелажником и с легкостью интегрировался во французское общество, которое после майских событий 1968 года как-то сразу стало более современным. В 1971 году в результате несчастного случая он не только лишился ноги, но и сломался морально: его друзья рассказывали, что парень стал совершенно другим человеком – жестоким и агрессивным. С женщинами Джандуби, у которого до этого была репутация соблазнителя, стал груб. Неожиданно открыв в себе талант сутенера, он преуспел в вовлечении в занятия проституцией нескольких девушек, которых Джандуби буквально терроризировал. Отказ Элизабет Буске уступить требованиям любовника, который посылал ее на улицу ловить клиентов, буквально его взбесил: он орал на нее, избивал… Едва выйдя из тюрьмы, куда его посадили после поданной Буске жалобы, он начал ей угрожать.

Генеральный прокурор: «Это дьявол во плоти!»

Выйдя из тюрьмы, в ночь с 3 на 4 июля 1974 года, Хамид Джандуби, угрожая пистолетом, похищает Элизабет Буске. Привезя ее к себе домой, он бросает ее на пол и сильно избивает палкой, затем ремнем. Потом он насилует ее, прижигает сигаретой грудь и половые органы: Джандуби видел подобные расправы, которые чинили главари банд в преступной среде Марселя. Агония несчастной длилась часами. Палач решает ее убить. Он обливает ее бензином и бросает горящую спичку. Не получается. Будучи преисполнен решимости покончить с жертвой, он буквально тащит ее тело в свой пляжный домик, расположенный в Лансон-де-Прованс. Там в присутствии двух несовершеннолетних девочек, которые живут вместе с ним и которых он заставляет заниматься проституцией, Джандуби душит свою жертву. В глазах девочек – ужас. Через несколько дней после обнаружения трупа одна из малолетних проституток выдает его полиции.

Джандуби недолго находится в бегах: через несколько месяцев его арестовывают и заключают в марсельскую тюрьму. В надежде смягчить сердца судей он не отрицает содеянного и признает все факты; он даже готов участвовать в воспроизведении обстоятельств своего преступления. Полиция арестовывает и двух несовершеннолетних сообщниц и заключает их в женское отделение тюрьмы «Бометт». Для них это становится настоящим облегчением – так они боятся мести! «Как только я их увидел, – расскажет впоследствии один из адвокатов, – я думал, что встречусь с абсолютно подавленными созданиями. Я думал, что прочитав дело с описанием пыток, которые перенесла жертва, они будут мучиться угрызениями совести. На самом же деле, они выглядели совершенно иначе: они были раскованы, потому что тюрьма, после ада, в котором они жили последнее время, казалась им настоящим раем!» В ноябре 1974 года адвокату удалось добиться их освобождения из-под стражи, а в феврале 1977 года они были полностью оправданы.

Далее вся Франция внимательно следит за судом над Джандуби, а некоторые газеты даже сравнивают его с Адольфом Гитлером. Поскольку ему грозит смертная казнь, активизируются различные организации, ратующие за отмену смертной казни, этого «варварского и бесполезного метода, который позорит страну». Оба адвоката подсудимого, один из которых, Эмиль Поллак, считается лучшим в Марселе, прикладывают все силы, чтобы избежать смертного приговора. Они изучают прошлое подсудимого, выискивают смягчающие вину обстоятельства, рассказывают историю о мальчике, который «был мягким, трудолюбивым, послушным и честным», но чья жизнь сломалась после несчастного случая. «Это дьявол во плоти!» – возражает им генеральный прокурор Шови, которого совершенно не убеждают приводимые адвокатами аргументы. Впрочем, защита не убеждает и психиатров: по их мнению, Хамид Джандуби «представляет собой колоссальную общественную опасность», хотя его интеллект и оценивается «выше среднего». Эта экспертиза имеет решающее значение. Вердикт о высшей мере, единогласно вынесенный жюри присяжных, біл встречен аплодисментами.

«Французское правосудие больше не будет никого убивать»

16 марта 1981 года во время телевизионной передачи «Карты на стол» Франсуа Миттеран, кандидат в президенты от социалистов, произносит слова «против смертной казни»: «Я заявляю об этом прямо, не скрывая своего мнения», – говорит он, хотя все опросы общественного мнения показывают, что французы не готовы расстаться с гильотиной. Это поворотный момент в избирательной кампании, но судьба на стороне Миттерана. 10 марта 1981 года он избран президентом. А 8 июля премьер-министр Пьер Моруа объявляет об отмене смертной казни. Парламент, собранный на внеочередное заседание, 18 сентября голосует в поддержку этого решения после того, как со своей речью, мгновенно ставшей знаменитой, выступил министр юстиции Робер Бадинтер: «Завтра, благодаря вам, уже не станет этих, для всех нас постыдных, убийств, проводимых рано утром, под покровом тайны, во французских тюрьмах. Завтра кровавая страница нашего правосудия будет перевернута».

Перевернута и страница, запятнанная кровью Элизабет Буске, жертвы смертельного безумия Хамида Джандуби, «одноногого, который», как напомнит депутатам Бадинтер, «какие бы ужасные преступления он ни совершил, продемонстрировал все признаки расстройства психики, и которого затащили на эшафот, сняв с него протез». 19 февраля 2007 года, во время президентства Жака Ширака, отмена смертной казни была зафиксирована в Конституции. В Версале, где собрался парламент, чтобы проголосовать за это изменение основного закона, 26 парламентариев из 854 голосовали против.

Историческая справка

Закон о запуске «машины для рубки голов» король Людовик XVI подписал 25 марта 1792 года. Мог ли он знать, что 21 января 1793 года его самого возведут на эшафот, и гильотина, безразличная к тому, кто перед ней – клошар или король, отсечет монарху голову. Но почти годом раньше заказ на строительство гильотины достался графу Пьеру Луи Рёдереру.

Каким образом затем это прилипло к несчастному Гильотену, неизвестно, потому как такие переименования дает разве что народ. Но народ повел себя неожиданно. Французам премьера гильотины показалась не столь уж зрелищной. Больше того, они стали митинговать под лозунгом «Верните деревянные виселицы!»

Однако начальству инновация понравилась. За три самых эффективных дня было обезглавлено 300 человек.

В революционную пору во Франции гильотина работала на пределе. Таким способом были обезглавлены десятки тысяч человек.

Следующий «взлет» это орудие казни переживало во времена Гитлера в Германии. Свыше 40 тысяч человек были обезглавлены за времена фашизма. Среди казненных: участники Сопротивления, партизаны, чешский писатель Юлиус Фучик, татарский поэт Муса Джалиль.