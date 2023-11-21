Tesla не втрачає позиції: які авто з США найчастіше купують українці

Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3 тисячі вживаних легковиків виготовлених у США.

Про це свідчать дані Асоціації українських автовиробників "Укравтопром".

Автомобілі з США становлять 14% від всіх вперше зареєстрованих у жовтні вживаних авто.

Найбільша частка з цієї кількості (42%) – машини з бензиновими двигунами. Майже 38% – електромобілі, гібридним та з ГБО авто належить по 7%. Дизельні авто охопили 6% цього сегменту авторинку.

У топ-5 вживаних авто, виготовлених в США, потрапили:

Tesla Model 3 – 433 од.;

Tesla Model Y – 226 од.;

Tesla Model S – 192 од.;

Ford Escape – 182 од.;

Jeep Cherokee – 170 од.

Середній вік "американців" з пробігом, що у жовтні 2023 року поповнили український автопарк, становить п’ять з половиною років.