Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік – НБУ

Кількість зареєстрованих безробітних в Україні станом на кінець жовтня 2023 року становила 97,3 тис осіб.

Більшість безробітних – жінки (72,1 тис). 22,5 тис безробітних – це молодь віком до 35 років.

Найбільше безробітних зареєстровано в Запорізькій (9 тис), Дніпропетровській (7 тис), Харківській (6,7 тис) і Сумській (6,4 тис) областях, найменше – у Чернівецькій (1,2 тис), Закарпатській (1,5 тис) і Тернопільській (1,8 тис) областях.

Рік тому в Україні було 239,1 тис безробітних, із них 159,2 тис жінок і 56,4 тис осіб віком до 35 років.

Два роки тому, до повномасштабного вторгнення, станом на кінець жовтня 2021 року, в Україні було 260,7 тис безробітних, із них 167,3 тис жінок і 71,7 тис осіб, молодших за 35 років.

Кількість безробітних, які станом на кінець жовтня 2023 року отримували допомогу з безробіття, становила 38,6 тис (у 2022 році – 194,7 тис, у 2021 році – 213,7 тис).