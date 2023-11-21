|21 ноября 2023
|Просмотров: 57
|
Кількість зареєстрованих безробітних в Україні станом на кінець жовтня 2023 року становила 97,3 тис осіб.
Більшість безробітних – жінки (72,1 тис). 22,5 тис безробітних – це молодь віком до 35 років.
Найбільше безробітних зареєстровано в Запорізькій (9 тис), Дніпропетровській (7 тис), Харківській (6,7 тис) і Сумській (6,4 тис) областях, найменше – у Чернівецькій (1,2 тис), Закарпатській (1,5 тис) і Тернопільській (1,8 тис) областях.
Рік тому в Україні було 239,1 тис безробітних, із них 159,2 тис жінок і 56,4 тис осіб віком до 35 років.
Два роки тому, до повномасштабного вторгнення, станом на кінець жовтня 2021 року, в Україні було 260,7 тис безробітних, із них 167,3 тис жінок і 71,7 тис осіб, молодших за 35 років.
Кількість безробітних, які станом на кінець жовтня 2023 року отримували допомогу з безробіття, становила 38,6 тис (у 2022 році – 194,7 тис, у 2021 році – 213,7 тис).
21 ноября 2023
• Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік – НБУ
• Tesla не втрачає позиції: які авто з США найчастіше купують українці
• В Україні вдосконалили порядок виплат для переселенців. На них чекає багато нововведень
• Разработка кроссплатформенных приложений: вопросы, которые интересует заказчика
• Мобілізація по-новому: які зміни пропонують в парламенті
13 ноября 2023
• Важлива дата для вірян: коли починається Різдвяний піст
• Пенсіонерам продовжать виплати без ідентифікації: кого це стосується
• Долари готівкою чи гривневі депозити: як краще зберігати заощадження під час війни
• Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів
6 ноября 2023
• Попит на вживані авто в Україні за рік зріс на 40%
• "Укроборонпром" підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів "Шахед"
• Коли будуть зимові канікули 2023/2024: графік шкільного відпочинку
• В Україні лотереї планують перетворити на казино
29 октября 2023
• Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч
• В Україні оновили ПДР: що потрібно знати водіям
• Где заказать пластиковые карты в Украине?
• Українцям розповіли, як підтримати близьких, які повернулися з полону
26 октября 2023
• Завтра в Україні писатимуть радіодиктант національної єдності - 2023: деталі
• Коломойський передав управління корпоративними правами 1+1 media колективу групи
• Очистка люстры без повреждений: советы и рекомендации
• Ломаченко повернеться в ринг проти чемпіона
• Какие услуги предоставляет медицинский центр во Вроцлаве?
• У Twitter з'явилися аудіо- та відеодзвінки, але доступні не для всіх
25 октября 2023
• Жіночі купе в поїздах з 15 листопада стануть доступні ще на чотирьох маршрутах
• Бритье без раздражения: Кремы vs Гели для бритья
• Україна працює над створенням умов для повернення біженців з-за кордону
• МОЗ нагадало українцям номери "гарячих ліній" психологічної підтримки: список
• Українець уперше потрапив у десятку найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize
24 октября 2023
• "Шахтер" назначил нового тренера-иностранца: кто он такой
• Ф'юрі назвав найголовнішу річ для себе у боксі
14 сентября 2023
• Українцям створять персональні "соціальні карти": проєкт уже тестують
— 21 ноября 2023 —
Впродовж минулого місяця в Україні було зареєстровано понад 3 тисячі вживаних легковиків виготовлених у США.
— 21 ноября 2023 —
Кабінет міністрів України сьогодні, 21 листопада, вніс зміни до низки урядових постанов щодо обліку переселенців і виплат їм держдопомоги.
— 21 ноября 2023 —
— 21 ноября 2023 —
З 15 листопада знову на 90 днів продовжено воєнний стан і загальну мобілізацію. Тому питання про поповнення рядів військових ЗСУ - актуальне. Парламентарі вирішили його відкоригувати новими законопроєктами.
Приветствую, гость! Вход
21 ноября 2023
• Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік – НБУ
• Tesla не втрачає позиції: які авто з США найчастіше купують українці
• В Україні вдосконалили порядок виплат для переселенців. На них чекає багато нововведень
• Разработка кроссплатформенных приложений: вопросы, которые интересует заказчика
• Мобілізація по-новому: які зміни пропонують в парламенті
13 ноября 2023
• Важлива дата для вірян: коли починається Різдвяний піст
• Пенсіонерам продовжать виплати без ідентифікації: кого це стосується
• Долари готівкою чи гривневі депозити: як краще зберігати заощадження під час війни
• Платформа United24 за півтора року зібрала пів мільярда доларів
6 ноября 2023
• Попит на вживані авто в Україні за рік зріс на 40%
• "Укроборонпром" підтвердив серійне виробництво українського аналога дронів "Шахед"
• Коли будуть зимові канікули 2023/2024: графік шкільного відпочинку
• В Україні лотереї планують перетворити на казино
29 октября 2023
• Українська тенісистка Дар’я Снігур виграла другий тенісний турнір цьогоріч
• В Україні оновили ПДР: що потрібно знати водіям
• Где заказать пластиковые карты в Украине?
• Українцям розповіли, як підтримати близьких, які повернулися з полону
26 октября 2023
• Завтра в Україні писатимуть радіодиктант національної єдності - 2023: деталі
• Коломойський передав управління корпоративними правами 1+1 media колективу групи
• Очистка люстры без повреждений: советы и рекомендации
• Ломаченко повернеться в ринг проти чемпіона
• Какие услуги предоставляет медицинский центр во Вроцлаве?
• У Twitter з'явилися аудіо- та відеодзвінки, але доступні не для всіх
25 октября 2023
• Жіночі купе в поїздах з 15 листопада стануть доступні ще на чотирьох маршрутах
• Бритье без раздражения: Кремы vs Гели для бритья
• Україна працює над створенням умов для повернення біженців з-за кордону
• МОЗ нагадало українцям номери "гарячих ліній" психологічної підтримки: список
• Українець уперше потрапив у десятку найкращих вчителів світу за версією Global Teacher Prize
24 октября 2023
• "Шахтер" назначил нового тренера-иностранца: кто он такой
• Ф'юрі назвав найголовнішу річ для себе у боксі
14 сентября 2023
• Українцям створять персональні "соціальні карти": проєкт уже тестують
© 1998-2023 Видавництво «Асна». м. Слов'янськ, вул. Світлодарська, 4, 84122. Реєстраційне свідоцтво ДЦ №1566, видане 24.04.2000 р..
Всі права на матеріали, що знаходяться на сайті, охороняються відповідно до законодавства України. При цитуванні матеріалів сайту, пряме гіперпосилання, не закрите від індексації на www.tvplus.dn.ua обов'язкове.
Комментарии к статье «Кількість зареєстрованих безробітних в Україні впала вдвічі за рік – НБУ »
Кількість зареєстрованих безробітних в Україні станом на кінець жовтня 2023 року становила 97,3 тис осіб.