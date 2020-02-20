Парковочный коллапс

|20 февраля 2020
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За последнее время на сайте горсовета появились две петиции с просьбой обустроить парковочное пространство. В одном случае возле роддома, во втором – возле ООШ № 13.
Приняв подачу горожан, журналисты «ТВ плюс» совершили очередной рейд, чтобы посмотреть на проблему в масштабе города. Результаты наших наблюдений отражает сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».
20 февраля 2020
• Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно
• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
• Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»
• Что откроют в помещении УСЗН
• Ливневки в центре не справляются с подтоплением
• Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники
• Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»
• Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку
• Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу
• В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр
• Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»
• Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения
• Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда
• В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска
• Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК
19 февраля 2020
• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
• Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»
• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
• В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою
• Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета
• Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»
13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
— 13 февраля 2020 —
Для города, претендующего на курортный статус, Славянск не изобилует декоративными скульптурами. Хотя кое-где они встречаются. В сегодняшнем "Фотофакте" мы собрали некоторые из них.
— 6 февраля 2020 —
Сегодняшний выпуск «Фотофакта» посвящен теме безопасности дорожного движения. Проконсультировавшись с патрульной полицией, мы составили ТОП-5 самых аварийно-опасных перекрестков Славянска.
— 30 января 2020 —
В 2019 году в Славянске началась работа по паспортизации памятников архитектуры и градостроительства. Таковых, по сегодняшним данным, насчитывается 29. За прошлый год процедуру выполнили для трех объектов.
— 16 января 2020 —
Сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт» мы посвятили проектам, реализация которых должна была завершится в 2019 году.
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20 февраля 2020
• Когда славянские школьники выйдут на занятия - пока неизвестно
• Успеет ли Славянск спасти курорт: люди готовы патрулировать территорию
• Двух славянских депутатов уже отозвали. Кто на очереди?
• В Славянске начали распределять временное жилье для переселенцев
• Как славянцы будут добираться до «Прозрачного офиса»
• Что откроют в помещении УСЗН
• Ливневки в центре не справляются с подтоплением
• Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники
• Мэр больше не хочет «уходить от конфликта»
• Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку
• Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу
• В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр
• Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»
• Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения
• Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда
• В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска
• Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК
19 февраля 2020
• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
• Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»
• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
• В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою
• Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета
• Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»
13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
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Комментарии к статье «Парковочный коллапс»
За последнее время на сайте горсовета появились две петиции с просьбой обустроить парковочное пространство. В одном случае возле роддома, во втором – возле ООШ № 13.