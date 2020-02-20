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Фотофакт

Парковочный коллапс

Парковочный коллапс
20 февраля 2020 Просмотров: 66 Нравится: 0 | Не нравится: 0  
  • Парковку для автотранспорта возле опорной школы городское руководство обещает сделать, но сроков не называет.
  • Наибольшая проблема с парковочными местами наблюдается в центре города, где сосредоточены административные здания и объекты сферы услуг.
  • Локальные «подвижки» в этой теме по Славянску есть, но реализуются они не в рамках бюджетных программ и без общегородской стратегии.
  • Чаще можно наблюдать «свободный» стиль парковки, когда машину оставляют на зеленой зоне или том месте, где ей полагается быть.
  • К вечеру многие автомобили возвращаются на придомовые территории многоквартирных домов, что тоже нарушает правила.

За последнее время на сайте горсовета появились две петиции с просьбой обустроить парковочное пространство. В одном случае возле роддома, во втором – возле ООШ № 13.

Приняв подачу горожан, журналисты «ТВ плюс» совершили очередной рейд, чтобы посмотреть на проблему в масштабе города. Результаты наших наблюдений отражает сегодняшний выпуск рубрики «Фотофакт».

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Комментарии к статье «Парковочный коллапс»

За последнее время на сайте горсовета появились две петиции с просьбой обустроить парковочное пространство. В одном случае возле роддома, во втором – возле ООШ № 13.

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