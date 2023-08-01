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Бездумная исполнительность

Как эффективно использовать Макбук в условиях экстренных отключений света?

Татьяна Ковалева
1 августа 2023 Просмотров: 57  

Макбук – идеальный помощник в работе и учебе. В условиях полномасштабного вторжения со стороны московских террористов многие работают дистанционно через интернет. Дети также часто пропускают уроки из-за частых тревог и отключений света.

Поэтому качественная и надежная компьютерная техника просто необходима для поддержания связи с внешним миром. Макбук Аир от Apple признан одним из лучших ультрабуков для работы и учебы. Он энергоэффективный, производительный, компактный, эргономичный. Как же повысить его эффективность, если часто приходится сталкиваться с экстренными отключениями электричества?

Всегда заряжайте Макбук правильно!

Первое и самое очевидное правило – всегда держите батарею Макбук Аир полностью заряженной, когда есть доступ к электросети. Это позволит иметь запас энергии на случай внезапного обесточивания. Следуйте рекомендациям по правильной зарядке Макбука:

  • Используйте оригинальные зарядные устройства и кабели от Apple, которые обеспечивают оптимальный ток и напряжение для ноутбука.
  • Не заряжайте Макбук через USB-порты других устройств – телефоны, планшеты или компьютеры – это может повредить батарею или вызвать перегрев.
  • Не допускайте полной разрядки аккумулятора до нуля процентов, поскольку это ведет к сокращению ресурса и емкости.
  • Не оставляйте Макбук Аир подключенным к сети постоянно. Раз в месяц делайте полный цикл зарядки-разрядки от 20-30 до 100 процентов.
  • Не заряжайте Макбук в условиях высокой или низкой температуры, это один из ключевых факторов скорейшего износа аккумулятора вашего ноутбука.

Правильная зарядка очень важна для продления срока эксплуатации. В противном случае батарея разбухает. А ее замена в сертифицированных сервисах – удовольствие дорогостоящее.

Подготовьте повербанк для зарядки Макбук Аир

Если часто сталкиваетесь с проблемой отсутствия электричества, можно приобрести специальный повербанк для Макбук, который позволит подзаряжать ультрабук независимо от наличия энергии в розетке. Повербанк – портативное зарядное устройство с высокой емкостью батареи. При выборе повербанка для Макбук Аир обратите внимание на следующие параметры:

  • Емкость. Для Макбука рекомендуется выбирать повербанки емкостью от 10 000 до 30 000 мАч.
  • Совместимость. Не все повербанки подходят для Макбук Аир, так как у него есть специфический разъем для зарядки – MagSafe или USB-C в зависимости от модели. Поэтому необходимо убедиться, что повербанк имеет соответствующий разъем или переходник для Макбук Аир. Кроме того, повербанк должен поддерживать технологию быстрой зарядки Power Delivery, которая позволяет передавать больше энергии за меньшее время.
  • Качество. Выбирайте сертифицированные и одобренные повербанки для подзарядки ноутбука. Дешевые модели могут повлиять на срок службы аккумулятора.

Повербанк высокой емкости можно использовать для подзарядки нескольких устройств одновременно.

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