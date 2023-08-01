|1 августа 2023
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Макбук – идеальный помощник в работе и учебе. В условиях полномасштабного вторжения со стороны московских террористов многие работают дистанционно через интернет. Дети также часто пропускают уроки из-за частых тревог и отключений света.
Поэтому качественная и надежная компьютерная техника просто необходима для поддержания связи с внешним миром. Макбук Аир от Apple признан одним из лучших ультрабуков для работы и учебы. Он энергоэффективный, производительный, компактный, эргономичный. Как же повысить его эффективность, если часто приходится сталкиваться с экстренными отключениями электричества?
Первое и самое очевидное правило – всегда держите батарею Макбук Аир полностью заряженной, когда есть доступ к электросети. Это позволит иметь запас энергии на случай внезапного обесточивания. Следуйте рекомендациям по правильной зарядке Макбука:
Правильная зарядка очень важна для продления срока эксплуатации. В противном случае батарея разбухает. А ее замена в сертифицированных сервисах – удовольствие дорогостоящее.
Если часто сталкиваетесь с проблемой отсутствия электричества, можно приобрести специальный повербанк для Макбук, который позволит подзаряжать ультрабук независимо от наличия энергии в розетке. Повербанк – портативное зарядное устройство с высокой емкостью батареи. При выборе повербанка для Макбук Аир обратите внимание на следующие параметры:
Повербанк высокой емкости можно использовать для подзарядки нескольких устройств одновременно.
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• Как эффективно использовать Макбук в условиях экстренных отключений света?
• В "Дії" стартував прийом заявок на компенсацію за знищене житло: як подати
• В енергосистему хочуть додати у понад 1,5 рази більше потужності, ніж планували раніше
28 июля 2023
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• "Ювентус" на рік виключили з єврокубків УЄФА
27 июля 2023
• Мінкульт: тризуб для Батьківщини-матері виготовлять з європейського металу, український - не підходить
• Харлан перемогла і "не виявила повагу" до фехтувальниці з РФ: долю українки вирішили судді
• НБУ покращив прогноз зростання економіки України на 2023 рік
• В Україні продовжили воєнний стан і мобілізацію
26 июля 2023
• Колишній генпрокурор Пшонка виграв судовий процес проти санкцій ЄС - Bloomberg
• Росія зруйнувала 26 об’єктів портової інфраструктури та 5 цивільних суден – Кубраков
• Болезни почек: симптоматика, причины и канефрон для лечения
• В Україні повернули довоєнні податки. Зеленський підписав закон
• Сенат Італії визнав Голодомор геноцидом українців
25 июля 2023
• Вибух в Оленівці не був спричинений ракетою HIMARS - ООН
• Шуляк: в рамках "єВідновлення" вже погодили виплати на понад 304 млн гривень
• Шуляк розповіла, чи отримають компенсації українці, які самотужки відремонтували пошкоджене житло
• Сложности выбора телевизора: Samsung или LG?
• Кабмін ще більше спростив механізм надання житлових субсидій
• Мовний омбудсмен почав перевірку, як застосовується державна мова в "Укрзалізниці"
24 июля 2023
• Маск оголосив про зміну логотипа Twitter
16 мая 2023
• В Україні діють понад 500 майданчиків для вивчення української мови
• Якщо втратили документи за кордоном: що робити і куди звертатися
• ЄБРР оцінив потреби швидкого відновлення України в 250 мільярдів доларів інвестицій
• Україна офіційно вступила до кіберцентру при НАТО
• С чего начать лечение алкоголизма?
• У ЄС сумніваються у європейському курсі Грузії після поновлення авіарейсів з Росією
16 апреля 2023
• Укрпошта випустить марки з писанками
• Призначення пенсії: як отримати дані з електронної трудової книжки
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