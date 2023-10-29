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Бездумная исполнительность

Где заказать пластиковые карты в Украине?

Татьяна Ковалева
29 октября 2023 Просмотров: 66  

Пластиковые карты в Украине, как и во всем мире, пользуются растущей популярностью у большей части людей – они позволяют существенно облегчить управление собственными денежными ресурсами в полностью дистанционном режиме.

Использовать наличные деньги практически не придется, а это удобно и безопасно. Но порой физические и юридические лица испытывают определенные проблемы в плане заказа качественных пластиковых карт, но можно обратиться в компанию «Днепрокард» и получить любые версии пластиковых карт высшего качества недорого и в сжатые сроки.

Виды пластиковых карт для заказа

Компания долгое время работает в украинском рынке, и ее специалисты наработали достаточно большой опыт в профильной деятельности. И компания способна реализовать клиентам следующие версии пластиковых карт:

  • Клубные:
  • Карты доступа;
  • Топливные;
  • Подарочные;
  • Сервисные;
  • Дисконтные и другие.

При желании можно обратиться непосредственно на сайт компании https://dneprocard.com.ua/, в котором консолидирована вся важная информация – от видов карт и защитных элементов до окончательной стоимости.

Почему выгодно доверять компании «Днепрокард»?

Компания ответственно относится к собственным обязательствам и способна обеспечить клиентов абсолютной безопасностью в плане эксплуатации пластиковых кард, и она предлагает следующие дополнения:

  1. Эмбоссирование данных. При этом выдавливаются алфавитные данные золотым или серебряным цветом.
  2. Полоса для подписи на картах. Представляет собой слой для подписи или сохранения других данных.
  3. Индивидуальная упаковка для карт. Позволяет гарантировать ее сохранность при любых воздействиях.
  4. Тиснение. Происходит с использованием клише с использованием цветной или серебряной фольги.
  5. Печатный номер. Обеспечивает более высокий уровень информационной нагрузки. К примеру, от персональной информации до срока действия.

Все эти карты гарантируют одно – клиент в любом случае будет доволен, поскольку компания идет в ногу со временем и гарантирует клиентам последние технологические наработки, которые недавно появились в мире.

Ресурсы компании позволяют реализовывать любые идеи заказчиков, и если нужны действительно качественные пластиковые карты, которые несут высокий уровень информационной нагрузки способные выдерживать механические воздействия, то лучше сразу обращаться в правильную фирму.

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