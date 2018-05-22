|17 мая 2018
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Приветствую, гость! Вход
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• «Фестиваль семьи» пройдет в июне
• Когда пациенту могут отказать в декларации
• Почему на Артема опять проблемы с водой
• Жертв политических репрессий в Славянске помянули заочно
• День Европы по-Славянски: у себя и в Покровске
• День вышиванки в Славянске: всемирный, всеукраинский, общегородской
17 мая 2018
• Власти Славянска не поддержали петицию об усыплении бродячих собак
• Что волнует жителей Славянска: 267 петиций за 2 года
• В Маяках нашли последний приют 107 воинов Второй мировой
• Лишилась телефона на рабочем месте
• Удар по голове обернулся ушибом мозга
• Лучшие кондиционеры для микроавтобусов: рейтинг производителей
• Судье, ведущей дело Штепы, угрожали
• Славянск на пороге жилищно-коммунального апокалипсиса
• В Славянске реорганизовывают интернат
• Оригинальные товары Антихайп
• Остановку «Вокзальная» переименуют
• С претензиями к дорожникам – в прокуратуру
• Из-за чего в городе перебои с водой
• Фестиваль «Театральная легенда» им. М.Д.Силаева
• Сколько будет стоить отдых в «Лесной сказке»
• Будущим замам придется пройти через общественные слушания
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