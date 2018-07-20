Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов

|20 июля 2018
|Просмотров: 62
|
Сейчас Huawei занимает третье место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов, но уже к 2021 году компания хочет стать лидером рынка, опередив Apple и Samsung.
Компания Huawei не теряет надежды возглавить рынок смартфонов. Как утверждает глава потребительского бизнеса Ричард Ю, в текущем году китайскому производителю удалось реализовать 100 млн мобильных устройств.
В 2015 году сумел достичь рубеж 100 млн смартфонов Huawei только к концу декабря, в 2016 – в октябре. А в 2017 году 100-миллионный аппарат был реализован 12 октября.
В 2018 году Huawei планирует реализовать 200 млн мобильных аппаратов. У китайского производителя есть все шансы достичь данной цели, так как до конца текущего года компания презентует несколько новых моделей, среди которых и флагманы Mate 20 и Mate 20 Pro. Так что у компании есть все шансы не просто выполнить, а даже перевыполнить план.
При этом отмечается, что Apple в прошлом году продала 215,8 миллиона своих iPhone, то есть китайская компания планирует сравняться с американской по числу проданных гаджетов.
Если Huawei достигнет своей цели, это станет очень серьезной угрозой для позиций Apple как второго по величине в мире производителя телефонов.
Также Huawei смог почти вплотную приблизиться к американской компании во втором квартале 2018 года, продав 38,5 млн смартфонов против 41 млн у Apple.
За последние семь лет продажи смартфонов Huawei выросли в 51 раз, так что рвение производителя к вершине вполне понятно.
Добавим, что о планах по реализации 200 миллионов смартфонов в 2018 году Ричард Юй сказал на презентации смартфонов Huawei Nova3 и Nova3i. На украинском рынке модель Huawei Nova3i с процессором Kirin 710 будет представлена под названием Huawei P smart+.
Эта модель оснащена новейшим 6,3-дюймовым дисплеем FullView FHD+ (2340x1080) с соотношением сторон 19,5:9, но при этом корпус сохранил габариты предшественника. В дополнение к Kirin 710 и 4 ГБ оперативной памяти в новой модели также внедрена технология GPU Turbo для оптимизации возможностей обработки графики.
20 июля 2018
• Патрульный полицейский «погорел» на взятке
• За «просроченный» нарезной карабин грозит статья
• Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским
• Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей
• В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей
• От туберкулеза теперь будут прививать один раз
• Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов
• Районный парк «Лесной»: аллеи, водоем и… церковь?
• Славянцам объяснили, чем «фейковое» судебное решение отличается от настоящего
• Частная инициатива и иностранный капитал славянской керамики
• В духе индустриализации, в ритме соцсоревнования
• День керамика: по старому стилю и по официальной версии
19 июля 2018
• Стрит-арт против индустрии развлечений
• «Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы
18 июля 2018
• Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо
• У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»
• Франция – двукратный чемпион мира по футболу
• Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской
• В Славянске может стать одним почетным жителем больше
• Почти 2500 славянцев не нужны деньги
• «Лицо города» остается в неприглядном виде
• Подача воды на Славянск сокращена
• Быть ли магазину на Почтовой, 12
• Депкорпусу Славянска предлагают утвердить кодекс этики
• Запасов хлора для очистки воды в Славянске осталось меньше, чем на месяц
• Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья
13 июля 2018
— 20 июля 2018 —
В Славянском районе сотрудники ГСЧС контролируют соблюдение требований пожарной безопасности при уборке и хранении урожая.
— 20 июля 2018 —
В Украине вступил в силу новый календарь прививок для детей. По сути, приказ Минздрава №947 внес в него несколько изменений.
— 20 июля 2018 —
От имени Славянского горрайонного суда в последнее время жителям города стали поступать фейковые "письма счастья". Администрация учреждения инициировала пресс-конференцию, на которой рассказали, как отличить подложный документ от настоящего. Встреча с журналистами проходила 12 июня.
— 20 июля 2018 —
Ударив по крупным промышленным предприятиям, хаос 1990-х породил и новую волну развития керамической отрасли - частную. Промышленное же производство в городе наладилось только в начале 2000-х.
Приветствую, гость! Вход
20 июля 2018
• Патрульный полицейский «погорел» на взятке
• За «просроченный» нарезной карабин грозит статья
• Спасаясь от погони, автовор прибежал к полицейским
• Охранник турбазы в Щурово кинул самодельную гранату в толпу людей
• В лагере «Ястребок» - массовое отравление детей
• От туберкулеза теперь будут прививать один раз
• Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов
• Районный парк «Лесной»: аллеи, водоем и… церковь?
• Славянцам объяснили, чем «фейковое» судебное решение отличается от настоящего
• Частная инициатива и иностранный капитал славянской керамики
• В духе индустриализации, в ритме соцсоревнования
• День керамика: по старому стилю и по официальной версии
19 июля 2018
• Стрит-арт против индустрии развлечений
• «Фо степ» привез в Славянск медали с чемпионата Европы
18 июля 2018
• Анастасия Аболенцева стала бронзовым призером Кубка Украины по дзюдо
• У Прокофьева и Усманова – «золото», у Стукало – «бронза»
• Франция – двукратный чемпион мира по футболу
• Почему горгаз опечатывает колонки на улице Торской
• В Славянске может стать одним почетным жителем больше
• Почти 2500 славянцев не нужны деньги
• «Лицо города» остается в неприглядном виде
• Подача воды на Славянск сокращена
• Быть ли магазину на Почтовой, 12
• Депкорпусу Славянска предлагают утвердить кодекс этики
• Запасов хлора для очистки воды в Славянске осталось меньше, чем на месяц
• Власть при поддержке дворников в два раза подняла тарифы на обслуживание жилья
13 июля 2018
© 1998-2017 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел.: 0(6262) 2-54-89, факс: 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.