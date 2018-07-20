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Фотофакт

Видимый позитив

Huawei пересекла рубеж в 100 млн проданных с начала года смартфонов
20 июля 2018 Просмотров: 62 Нравится: 0 | Не нравится: 0  

Сейчас Huawei занимает третье место в рейтинге крупнейших производителей смартфонов, но уже к 2021 году компания хочет стать лидером рынка, опередив Apple и Samsung.

Компания Huawei не теряет надежды возглавить рынок смартфонов. Как утверждает глава потребительского бизнеса Ричард Ю, в текущем году китайскому производителю удалось реализовать 100 млн мобильных устройств.

В 2015 году сумел достичь рубеж 100 млн смартфонов Huawei только к концу декабря, в 2016 – в октябре. А в 2017 году 100-миллионный аппарат был реализован 12 октября.

В 2018 году Huawei планирует реализовать 200 млн мобильных аппаратов. У китайского производителя есть все шансы достичь данной цели, так как до конца текущего года компания презентует несколько новых моделей, среди которых и флагманы Mate 20 и Mate 20 Pro. Так что у компании есть все шансы не просто выполнить, а даже перевыполнить план.

При этом отмечается, что Apple в прошлом году продала 215,8 миллиона своих iPhone, то есть китайская компания планирует сравняться с американской по числу проданных гаджетов.

Если Huawei достигнет своей цели, это станет очень серьезной угрозой для позиций Apple как второго по величине в мире производителя телефонов.

Также Huawei смог почти вплотную приблизиться к американской компании во втором квартале 2018 года, продав 38,5 млн смартфонов против 41 млн у Apple.

За последние семь лет продажи смартфонов Huawei выросли в 51 раз, так что рвение производителя к вершине вполне понятно.

Добавим, что о планах по реализации 200 миллионов смартфонов в 2018 году Ричард Юй сказал на презентации смартфонов Huawei Nova3 и Nova3i. На украинском рынке модель Huawei Nova3i с процессором Kirin 710 будет представлена под названием Huawei P smart+. 

Эта модель оснащена новейшим 6,3-дюймовым дисплеем FullView FHD+ (2340x1080) с соотношением сторон 19,5:9, но при этом корпус сохранил габариты предшественника. В дополнение к Kirin 710 и 4 ГБ оперативной памяти в новой модели также внедрена технология GPU Turbo для оптимизации возможностей обработки графики.

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