Оценка ювелирных украшений в онлайн-режиме: особенности и преимущества

С необходимостью продажи ювелирных украшений сегодня сталкиваются многие их владельцы. Причин существует множество – от финансовых трудностей до желания избавиться от надоевших аксессуаров.

Чтобы заключить выгодную сделку по реализации данных изделий, нужно произвести их предварительную оценку, позволяющую запросить адекватную цену. Сделать это сегодня проще простого при условии использования специального онлайн-сервиса.

Виртуальная оценка драгоценностей: особенности и преимущества

Всего несколько лет назад собственники украшений, желающие их продать, были вынуждены искать профессиональных ювелиров в мастерских, на заводах, через объявления. За определение стоимости каждого изделия таким специалистам приходилось платить деньги. Сегодня, если вы хотите продать ювелирку, достаточно перейти на специализированный сайт. Он поможет произвести максимально быструю и бесплатную оценку. Чтобы увеличить ее точность, необходимо:

загрузить качественные фотографии с разных ракурсов;

предоставить обзор характеристик изделия;

указать сведения о производителе, отметить точные массу, пробу, каратность камней при их наличии;

заполнить информацию о себе и предоставить контакты для связи.

Процесс онлайн-оценки осуществляется опытными экспертами, гарантирующими точность результатов при соблюдении всех условий. Его продолжительность обычно не превышает 24 часов. Выполняя поставленные задачи специалисты учитывают не только особенности украшения, но и другие немаловажные факторы – респектабельность и популярность бренда, эксклюзивность предмета, рыночную стоимость и прочее.

Какие предметы можно оценить в режиме онлайн

Онлайн-сервис подходит для оценки любых ювелирных украшений, соответствующих определенным требованиям. Сюда относятся кольца, серьги, цепочки, колье, браслеты из драгоценных металлов, в том числе с включениями драгоценных и полудрагоценных камней. Реализация поставленных задач доступна при наличии хорошо читаемой пробы и характеристик перечисленных выше. Отдельно возможна оценка самих камней.

Максимально выгодно продать драгоценности после оценочных мероприятий можно на аукционах или через объявления. Самым быстрым способом реализации будет сдача в скупку. Но тут стоит внимательно поискать компанию, готовую предложить наиболее высокую компенсацию.