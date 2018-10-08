Мы должны вернуть голос простому человеку

Власть, если она является демократической, обязана учитывать настроения своих граждан при решении как внутриполитических, так и внешнеполитических задач.

Такой механизм существует. Это всеукраинский референдум. Все судьбоносные решения внутренней и внешней политики должны решаться только на общенациональном референдуме.

Опыт проведения референдумов у нас уже есть. В 1991 году на референдуме о подтверждении Акта провозглашения независимости Украины, «за» независимость проголосовали 28, 8 млн. человек (90% от всех голосующих).

К сожалению, второй референдум 2000 года (о досрочном прекращении полномочий ВР, ограничении депутатской неприкосновенности, сокращении численности ВР до 300 депутатов, о создании двухпалатного парламента) не был реализован, хотя и получил поддержку большинства. Для утверждения результатов референдума не нашлось 300 голосов в Верховной Раде. Для реализации многих новаций и перезагрузки всех сфер жизни общества Украине нужен Новый общественный договор. Его положения должны быть закреплены в новой, Народной Конституции Украины.

Лидер партии «Основа» Сергей Тарута является соавтором законопроекта №3781 «О процедуре подготовки новой Конституции Украины». Разработанный проект должен пройти всенародное обсуждение, после чего должен быть принят на всеукраинском референдуме. Только всенародно принятая Конституция, в основе которой лежит новый общественный договор, может стать фундаментом государства Украина и вернуть утраченные страной за прошедшие годы позиции.

Конституционная реформа призвана внести ясность в полномочия и функционал всех ветвей украинской власти, гармонизировать отношения между властью, бизнесом и обществом, стать одним из основных элементов нового общественного договора.

Это позволит избежать существующих проблем, когда Президент незаконно перетягивает часть функций исполнительной и законодательной власти на себя.

Один из важных моментов: громады должны иметь возможность не только выбирать глав местных администраций, местных судей, руководителей местных органов правопорядка, но и отзывать их по своей инициативе.

Стартовавшая в Украине в 2016 году судебная реформа имеет системные недостатки. Процедура обновления Верховного Суда выгодна Президенту, который смог усилить собственное влияние на судебную систему, поскольку процедура назначения, нюансы отбора часто решались неформально, и слово Банковой было определяющим. Еще одно проявление зависимости судейского корпуса от Президента заключается в том, что, хотя, Высший совет правосудия назначает судей, но удостоверения им подписывает Президент.

Что касается статуса прокуратуры. Все Президенты Украины пытались использовать прокуратуру как карательный орган против своих политических оппонентов. То же самое прослеживается и сейчас: Президент пытается сохранять прокуратуру в орбите своего влияния.

Назначение местных судей на местах – в громадах - может уравновесить стремление наших Президентов управлять судами. Ведь послушный суд — это уже не суд.

Партия «Основа» выступает за упразднение института губернаторства в его нынешнем виде и за реальную децентрализацию, при которой все полномочия по управлению регионом и средства на их выполнение оставались бы у территориальных громад, а не выпрашивались у киевских чиновников. При этом, благодаря широкомасштабному внедрению электронных сервисов, появляется возможность сократить до 70% чиновников.

По инициативе же громады должна существовать и возможность отзыва всех чиновников и депутатов. При этом неприкосновенность должна быть снята не только с депутатов, но и с президента.

Пункт о снятии депутатской неприкосновенности указан в преамбуле коалиционного соглашения «Европейская Украина» 2014 года. Однако власть только говорит об этом, но ничего не делает. Сергей Тарута уже направил официальное обращение главе Комитета Рады по вопросам правовой политики и правосудия Руслану Князевичу с требованием рассмотреть вопрос о снятии неприкосновенности с президента Украины в порядке импичмента и внесения изменений в ст. 105 Конституции.