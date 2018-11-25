Тарифы должны быть не грабительскими, а справедливыми

За последние годы цены на газ в Украине выросли в 10 раз, на электроэнергию – в 3,5 раза. Тарифы на жилищно-коммунальные услуги продолжают шокировать и являются неподъемными для населения. При этом люди видят только рост тарифов и слышат об их «экономической обоснованности», но при этом не могут понять, в чем эта обоснованность состоит, и не видят улучшения обслуживания.

К примеру, в отдельно взятом Лимане, кроме растущих по всей стране тарифов на все, еще и один из самых высоких тарифов на воду. При этом из кранов течет ржавая вода, качество которой хуже с каждым годом, а цена – все выше.

Очевидно, что средние доходы семьи должны быть такими, чтобы совокупная стоимость коммуналки была посильна для доходов семьи. Украина не должна возглавлять антирейтинг европейских стран по доле расходов на оплату коммунальных услуг от уровня зарплат граждан.

Снижение тарифов на коммунальные услуги позволит уменьшить огромный уровень задолженности населения по оплате услуг ЖКХ в стране. По состоянию на конец июля 2018 года задолженность уже превысила 34 млрд. грн. Только за первые 7 месяцев нынешнего года она возросла на 9 млрд. грн. Самая глубокая долговая яма – по оплате за поставки газа, газовый долг населения к началу августа достиг 16,7 млрд. грн., за январь-июль текущего года он вырос на 39%. В этой ситуации повышение цены на газ для населения на старте нынешнего отопительного сезона стало шоком для всей страны.

Партия «Основа» выступает против повышения с 1 ноября цены природного газа на 23,5%. Правительство цинично проигнорировало интересы собственного народа ради доступа к очередной порции кредитных средств зарубежных организаций. Тем самым оно крайне ухудшило материальное положение большинства граждан своей страны, расходуя средства налогоплательщиков на субсидии, а не на повышение энергоэффективности.

Следом за повышением цен на газ поднимаются и тарифы на централизованное отопление. Подорожание тепла может составить 16% и более. Ведь около 70% себестоимости отопления приходится именно на газ. В конечном итоге это приведет к еще большему обнищанию народа.

Цены на газ в Украине повышать нельзя. Для украинцев в принципе неприемлемо повышение тарифов даже на 1%. Партия «Основа» требует отмены так называемого газового Постановления Кабмина №838 от 19 октября 2018 года и существенного уменьшения цен на природный газ, а также снижения тарифов на тепло для населения.

«Рост цен на «голубое топливо» в стране, обладающей огромными запасами природного газа, – это нонсенс. А тем более, повышение цен до европейского уровня при крайне низких доходах украинцев. Тарифы, наоборот, должны быть снижены», – говорит лидер партии «Основа» Сергей Тарута.

«Основа» обещает снизить цену газа для населения на 40%. Для этого есть все основания. Сделать это можно за счет привлечения в отрасль 5-7 млрд. долларов инвестиций и развития отечественной газодобычи. От власти требуется лишь проявить политическую волю и заботу о гражданах. Другого сценария для уменьшения цены нет. В итоге Украина через 3-5 лет станет полностью энергонезависимой, сможет перейти на самообеспечение газом, избавившись от его импорта, и даже начать экспортировать собственный газ. Инвестиции нужны также для полной модернизации коммунального хозяйства, включая сети и генерацию – чтобы мы смогли уменьшить потребление газа на 50%. Инвестировав 15-20 млрд долларов в отрасль, можно выйти на объемы добычи около 50-60 млрд кубометров.

Нынешняя власть неспособна на активные шаги в этом направлении, она просто прикрывается требованиями МВФ и забирает последние средства у населения. На комплекс мер по развитию национальной газодобычи может пойти только эффективная новая власть, которая будет менять жизнь украинцев к лучшему, а не набивать собственные карманы. То, что делает нынешняя власть, показывает ее несостоятельность. Она не способна обеспечить развитие газодобычи в Украине и всей экономики страны. Вместо этого она просто ходит с протянутой рукой к МВФ и другим кредиторам, оттягивая сроки своего низвержения.

Субсидии в предстоящем отопительном сезоне не покроют дополнительные «газово-отопительные» расходы населения. Ведь согласно проекту госбюджета на 2019 год субвенции местным бюджетам на предоставление льгот и субсидий по оплате услуг ЖКХ сокращаются (по сравнению с госбюджетом-2018) на 16 млрд. грн., т.е. с 71 до 55 млрд. грн. В то же время цены и тарифы растут. Значит, в 2019 году люди получат субсидий меньше.

Более половины украинцев, вообще, субсидии не получают. Это та часть населения, которую можно условно назвать средним классом. Так вот именно эти граждане в наибольшей мере пострадают нынешней зимой от повышения цен и тарифов. Именно они заплатят из своих карманов за некомпетентные решения правительства, именно за счет среднего класса государство выплатит субсидии более бедным.

За прошлый год власть унизила субсидиями более 17 млн. граждан, предоставив их семьям мизерные подачки для частичной компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг. Цинично умолчав о том, что это были деньги чуть более состоятельных граждан. Власть продолжает кормить народ «пряниками», вместо того чтобы развивать экономику и снижать тарифы на услуги для населения.

Тарифная политика власти – это попытка заигрываний с электоратом. Ведь все те миллионы избирателей, которые получают субсидии, находятся на коротком поводке у власти – они превращаются в управляемую и послушную массу.

Партия «Основа» добьется проведения независимого и объективного расследования преступных газово-кредитных «схем» нынешней власти и справедливого наказания всех, кто игнорировал интересы народа и на протяжении всех этих лет набивал свои карманы за счет поставок газа населению», – сказано в официальном заявлении партии по поводу решения правительства от 19 октября о повышении цены на газ для населения.