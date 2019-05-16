Причины и признаки выхода из строя подшипника в стиральной машине

Но, невзирая на постоянное усовершенствование моделей, инженеры не могут полностью избавить приборы от слабых мест. Одним из них является подшипник. Поломка этого узла признана самой частой причиной обращения владельцев к мастерам сервисных центров.

Как определить поломку подшипника

Косвенным признаком поломки узла являются повреждения на манжете. Перейдя по ссылке https://patok.com.ua/catalog/podshipniki/, можно подобрать подшибник для любой модели стиральной машины. Интернет-магазин Patok имеет в наличии большое количество качественных деталей для различных бытовых приборов популярных производителей.

Внимательно проследив за работой стиральной машины, можно обнаружить «симптомы», свидетельствующие о разрушении подшипника. К их числу относятся:

появление посторонних звуков (стука, скрежета или свиста) на режимах стирки, отжима и полоскания;

увеличение уровня вибраций, вызывающее перемещение прибора на больших оборотах;

снижение качества отжима белья.

Причины поломки подшипника и целесообразность оперативной замены

Подшипник отвечает за вращение барабана, препятствует трению подвижных комплектующих. Он состоит из металлических частей, на которые постоянно воздействует влага и нагрузки. Его выход из строя при правильной эксплуатации прибора, как правило, возникает через 5-7 лет с начала использования. Но частые стирки, превышение объемов загрузки белья, низкое качество воды могут сократить период работы машинки без поломок.

Специалисты настоятельно рекомендуют осуществлять замену узла сразу, после обнаружения повреждений. В противном случае могут появиться другие дефекты – начиная от деформаций барабана, заканчивая сгоранием двигателя.

Покупая подшипник для стиральной машины, нужно грамотно подойти к выбору детали. Можно приобрести оригинальный узел или универсальный, руководствуясь серийным номером. Замену комплектующей стоит доверять специалистам, так как для этой операции нужно практически полностью разбирать прибор.