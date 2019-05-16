Причины и признаки выхода из строя подшипника в стиральной машине

|8 мая 2019
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Современная стиральная машина – сложное устройство, значительно упрощающее быт. Производством данных агрегатов занимаются многие ведущие компании, использующие прогрессивные технологии, индивидуальные разработки, высококачественные комплектующие, обеспечивающие многофункциональность, экономичность и долговечность техники.
Но, невзирая на постоянное усовершенствование моделей, инженеры не могут полностью избавить приборы от слабых мест. Одним из них является подшипник. Поломка этого узла признана самой частой причиной обращения владельцев к мастерам сервисных центров.
Косвенным признаком поломки узла являются повреждения на манжете. Перейдя по ссылке https://patok.com.ua/catalog/podshipniki/, можно подобрать подшибник для любой модели стиральной машины. Интернет-магазин Patok имеет в наличии большое количество качественных деталей для различных бытовых приборов популярных производителей.
Внимательно проследив за работой стиральной машины, можно обнаружить «симптомы», свидетельствующие о разрушении подшипника. К их числу относятся:
Подшипник отвечает за вращение барабана, препятствует трению подвижных комплектующих. Он состоит из металлических частей, на которые постоянно воздействует влага и нагрузки. Его выход из строя при правильной эксплуатации прибора, как правило, возникает через 5-7 лет с начала использования. Но частые стирки, превышение объемов загрузки белья, низкое качество воды могут сократить период работы машинки без поломок.
Специалисты настоятельно рекомендуют осуществлять замену узла сразу, после обнаружения повреждений. В противном случае могут появиться другие дефекты – начиная от деформаций барабана, заканчивая сгоранием двигателя.
Покупая подшипник для стиральной машины, нужно грамотно подойти к выбору детали. Можно приобрести оригинальный узел или универсальный, руководствуясь серийным номером. Замену комплектующей стоит доверять специалистам, так как для этой операции нужно практически полностью разбирать прибор.
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• Поезд «Константиновка-Одесса» временно изменит маршрут
• Последние звонки - 24 мая, выпускные - в конце июня
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• Госпиталь для ветеранов войны обещают достроить к декабрю
• «Лесная сказка» будет работать в три смены
• Жители Славянска предлагают ввести единый дизайн-код города
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• В Краматорске задержали фальшивомонетчиков
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• Свитолина выбывает из топ-8, достижение Федерера, уход Феррера
• Чудо на «Энфилде» и подвиг «Тоттенхэма»
• Дзюдоисты Славянска с медалями вернулись из Сум
• ФК «Славянск» минимально уступил ФК «Покровск»
• «Авангард» - чемпион первой лиги по футзалу
8 мая 2019
• Перспективы далекие и близкие: как будут выглядеть зоны рекреации в Славянске
• Сколько Славянск потратит в 2019 году на образование и здравоохранение
• Мэр просит президента запретить игровые автоматы
• За контейнеры для ртутных ламп город пока не отвечает
• Закон об украинском языке предусматривает переходной период
• О бое под Семеновкой сняли документальный фильм
• Славянцы могут стать участниками международного лагеря, не выезжая из города
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