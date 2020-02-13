Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок

|13 февраля 2020
|Просмотров: 61
Ставки на спорт – интересное и прибыльное занятие. Их результативность зависит от удачи и уровня знаний особенностей выбранной дисциплины. Не последнюю роль в успехе играет и букмекерская контора. Выбирая букмекера, необходимо отдавать предпочтение лицензированной компании, обращая внимание на несколько важных аспектов.
Процент от ставки – маржа. Она представляет собой чистый доход БК, не зависящий от исхода спортивного события. Современные букмекерские конторы устанавливают разные уровни. Они могут отличаться на различных видах спорта. Рассматривая рейтинг букмекеров, выбирать стоит ту компанию, у которой маржа самая низкая. Это обеспечит меньшие потери денег в случае неверно принятого решения, увеличит прибыть, если ставка будет удачной.
На сайте https://www.parimatch.com/ играть можно на наиболее выгодных условиях. БК с 20-летним опытом предлагает собственную линию ставок на футбол, теннис, баскетбол, киберспорт, хоккей, волейбол и прочие виды спорта.
Качество обслуживания – один из основных критериев выбора БК. Сотрудники конторы должны оказывать любую помощь клиентам, отвечать на вопросы в чате, по почте в режиме 24/7. Игроки должны иметь доступ к разным способам пополнения и снятия денег, гибкому управлению счетами. Это сделает процесс игры на ставках комфортным и удобным.
Сегодня среди букмекерских компаний наблюдается высокий уровень конкуренции. Чтобы привлечь клиентов, они запускают акции, предоставляют приветственные бонусы, поддерживают опции кэшбека. Опытные беттеры не рекомендуют при выборе БК руководствоваться исключительно этим аспектом. Одноразовый бонус не даст гарантию на приличный выигрыш. Зачастую новичкам приходится сделать не менее десятка ставок, чтобы начать зарабатывать.
Многие букмекерские конторы не ограничиваются спортивными ставками. На рынке существуют компании, оказывающие услуги в сферах покера, казино, лотерей. Тем, кто предпочитает различные варианты досуга, стоит выбирать именно такую БК. Не запрещено совершать ставки сразу на нескольких площадках.
В перечень услуг букмекеров входят проведение прямых трансляций, розыгрышей на лучший прогноз, публикация статей от экспертов, ведение новостной полосы. Полезным для активных игроков будет наличие мобильного приложения.
13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
• Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских
• Когда объявлять карантин в школах
• Кто должен заниматься сосульками
• В горсовете нет согласия по поводу децентрализации
• Городская власть продолжит борьбу за ОТГ
• В Славянске собрали необходимые подписи за отзыв депутатов
• За что мэр уволил директора КАТП и почему потом передумал
• Брокеры и трейдеры на «Форекс»
• Общественный совет отзывает своего председателя
• Уже не консульство, еще не развивающий центр: что славянцы будут делать со старинным зданием
• Под Славянском нашли готовый к использованию гранатомет
12 февраля 2020
• Непредсказуемый финал школьной волейбольной лиги среди девушек
• Рекорды Дюплантиса и Бех-Романчук в Торуне
• Три победы и выход сборной Украины в плей-офф Мировой группы
• Соревнования по кикбоксингу и козацкому двобою
• Спортсмены клуба «Боец» привезли из Одессы 16 медалей
• «Де Трейдинг» сыграет с «Яско» в 1/4 финала Кубка Украины по футзалу
10 февраля 2020
• Как составить план курсовой работы
6 февраля 2020
• В Славянске открылся новый энергоофис для клиентов YASNO
• В Славянске пять школ закрыли на карантин
• «Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги
• Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод
— 13 февраля 2020 —
В Славянском краеведческом музее начали работу две новые экспозиции - "Из художественных фондов музея" и "Стражники времени". Первая состоит из картин и скульптур, вторая - из часов различных марок.
— 13 февраля 2020 —
В Славянске 7 февраля продемонстрировали, как будет выглядеть медицина будущего. Насколько близкого будущего - зависит от нескольких моментов.
— 13 февраля 2020 —
На сегодняшний день все школы Славянска находятся на карантине. Первыми 4 февраля на вынужденные каникулы отправились ООШ №№ 6,7, 14, 18. Через два дня к ним прибавился УВК. С 7 февраля карантинили все ООШ города, кроме четырех и педлицея. Но с 11 числа временно закрыли и их.
— 13 февраля 2020 —
В Славянске 6 февраля состоялось внеочередное заседание общественного совета. Срочность была вызвана вопросом об отзыве председателя консультационного органа Андрея Федорченко.
Приветствую, гость! Вход
13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
• Треть проекта - лучше, чем ничего: реконструкция бульвара Пушкина может начаться в 2020 году
• Почему январские платежки за тепло оказались больше декабрьских
• Когда объявлять карантин в школах
• Кто должен заниматься сосульками
• В горсовете нет согласия по поводу децентрализации
• Городская власть продолжит борьбу за ОТГ
• В Славянске собрали необходимые подписи за отзыв депутатов
• За что мэр уволил директора КАТП и почему потом передумал
• Брокеры и трейдеры на «Форекс»
• Общественный совет отзывает своего председателя
• Уже не консульство, еще не развивающий центр: что славянцы будут делать со старинным зданием
• Под Славянском нашли готовый к использованию гранатомет
12 февраля 2020
• Непредсказуемый финал школьной волейбольной лиги среди девушек
• Рекорды Дюплантиса и Бех-Романчук в Торуне
• Три победы и выход сборной Украины в плей-офф Мировой группы
• Соревнования по кикбоксингу и козацкому двобою
• Спортсмены клуба «Боец» привезли из Одессы 16 медалей
• «Де Трейдинг» сыграет с «Яско» в 1/4 финала Кубка Украины по футзалу
10 февраля 2020
• Как составить план курсовой работы
6 февраля 2020
• В Славянске открылся новый энергоофис для клиентов YASNO
• В Славянске пять школ закрыли на карантин
• «Славянский курорт» вернут в собственность громады за долги
• Что ждет славянцев: два урожая за сезон или год без фруктов и ягод
© 1998-2020 Издательство «Асна». г. Славянск, ул. Светлодарская, 4, 84122. Регистрационное свидетельство ДЦ № 1566, выданное 24.04.2000 г. Тел./факс: 0(6262) 2-39-14.
Все права на материалы, находящиеся на сайте, охраняются в соответствии с законодательством Украины. При цитировании материалов сайта, прямая гиперссылка, не закрытая от индексации на www.tvplus.dn.ua обязательна.