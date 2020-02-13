Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок

Ставки на спорт – интересное и прибыльное занятие. Их результативность зависит от удачи и уровня знаний особенностей выбранной дисциплины. Не последнюю роль в успехе играет и букмекерская контора. Выбирая букмекера, необходимо отдавать предпочтение лицензированной компании, обращая внимание на несколько важных аспектов.

Какой должна быть букмекерская маржа

Процент от ставки – маржа. Она представляет собой чистый доход БК, не зависящий от исхода спортивного события. Современные букмекерские конторы устанавливают разные уровни. Они могут отличаться на различных видах спорта. Рассматривая рейтинг букмекеров, выбирать стоит ту компанию, у которой маржа самая низкая. Это обеспечит меньшие потери денег в случае неверно принятого решения, увеличит прибыть, если ставка будет удачной.

На сайте https://www.parimatch.com/ играть можно на наиболее выгодных условиях. БК с 20-летним опытом предлагает собственную линию ставок на футбол, теннис, баскетбол, киберспорт, хоккей, волейбол и прочие виды спорта.

Обслуживание клиентов и приветственные бонусы

Качество обслуживания – один из основных критериев выбора БК. Сотрудники конторы должны оказывать любую помощь клиентам, отвечать на вопросы в чате, по почте в режиме 24/7. Игроки должны иметь доступ к разным способам пополнения и снятия денег, гибкому управлению счетами. Это сделает процесс игры на ставках комфортным и удобным.

Сегодня среди букмекерских компаний наблюдается высокий уровень конкуренции. Чтобы привлечь клиентов, они запускают акции, предоставляют приветственные бонусы, поддерживают опции кэшбека. Опытные беттеры не рекомендуют при выборе БК руководствоваться исключительно этим аспектом. Одноразовый бонус не даст гарантию на приличный выигрыш. Зачастую новичкам приходится сделать не менее десятка ставок, чтобы начать зарабатывать.

Услуги БК

Многие букмекерские конторы не ограничиваются спортивными ставками. На рынке существуют компании, оказывающие услуги в сферах покера, казино, лотерей. Тем, кто предпочитает различные варианты досуга, стоит выбирать именно такую БК. Не запрещено совершать ставки сразу на нескольких площадках.

В перечень услуг букмекеров входят проведение прямых трансляций, розыгрышей на лучший прогноз, публикация статей от экспертов, ведение новостной полосы. Полезным для активных игроков будет наличие мобильного приложения.