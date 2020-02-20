Как правильно выбирать для покупки б/у автомобиль

|20 февраля 2020
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Стоимость нового транспортного средства достаточно высокая. Поэтому многие люди, желающие стать владельцами автомобилей, предпочитают покупать бывшую в употреблении технику.
В специализированных салонах можно найти машины с пробегом, которые отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками и максимально сохраненным внешним видом. Чтобы не ошибиться в выборе средства передвижения, необходимо соблюдать определенные правила.
Покупка подержанного авто может не только приятно удивить, но и разочаровать. Чтобы этого не случилось, не рекомендуется уделять внимание слишком дешевым машинам. При выборе ТС следует уделить должное внимание его документам. Наличие вклеек в техническом паспорте – это яркое свидетельство о том, что у машины были проблемы с определением VIN-номера. Это может усложнить постановку автомобиля на учет в службе ГИБДД. В машине, которая перекрашивалась, могут быть скрыты участки ржавчины или деформированные места, требующие в дальнейшем серьезного ремонта кузова.
Продавцы подержанных машин часто стараются скрутить пробег, чтобы выставить транспортное средство в более выгодном свете. Техника, у которой на спидометре небольшие показатели километража, сохраняет идеальное состояние рабочих узлов. Определение уровня износа механизмов лучше поручить опытному эксперту. С помощью специального диагностического оборудования он сможет установить техническое состояние транспортного средства.
Будущему владельцу машины рекомендуется внимательно осмотреть борта кузова, его крышу и капоты. Идеальным вариантом считается абсолютное отсутствие деформаций и нарушений лакокрасочного слоя. Сомнительные места можно проверить с помощью обыкновенного магнита. Если он не держится – значит поверхность кузова обработана толстым слоем шпаклевки. Подозрения должны вызывать пластиковые пороги, различные накладки или молдинги, которые могут маскировать повреждения.
В машине без дефектов двери закрываются с первого раза. При этом издаются характерные звуки. При их отсутствии возникает подозрение о нарушении геометрии кузова. Необходимо также проводить визуальный осмотр всех элементов салона: сидений, стеклоподъемников, дворников, рулевого колеса. Проверку ходовой части и мотора лучше поручить опытному специалисту.
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• Явление Штепы народу: чем завершилась депутатская комиссия по передаче техники
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• Заместитель мэра Андрей Рубан подал в отставку
• Вода камень точит: чем эко-активисты могут помочь городу
• В Сидорово вместо школы будет областной реабцентр
• Славянск присоединится к проекту «Озеленение Украины»
• Неле Штепе вновь не смогли избрать меру пресечения
• Ремонт детского дома «Тополек» снова откладывается - до решения суда
• В ожидании суда парень ограбил киоск в центре Славянска
• Полицейские предотвратили кражу кабеля из ДК
19 февраля 2020
• Матч памяти Брайанта, рекорд Джеймса, приз Леонарда
• Старт «Шахтера», дубль Холанда, наказание «МанСити»
• Юлия Ткач – трехкратная чемпионка Европы по вольной борьбе
• В Киеве состоялся чемпионат Украины по рукопашному бою
• Славянские кикбоксеры четыре раза поднимались на пьедестал почета
• Медали воспитанников «Киокушин Каратэ»
13 февраля 2020
• В краеведческом музее открылись две выставки - художественная и техническая
• Букмекерские конторы: как выбрать надежную компанию для ставок
• С 20 февраля за воду вновь придется платить больше
• Родителям славянских малышей придется больше платить «за садик»
• Амбулатории без очередей обещают славянцам уже нынешней весной
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