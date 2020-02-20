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Фотофакт

Парковочный коллапс

Как правильно выбирать для покупки б/у автомобиль

Татьяна Ковалева
20 февраля 2020 Просмотров: 109  

Стоимость нового транспортного средства достаточно высокая. Поэтому многие люди, желающие стать владельцами автомобилей, предпочитают покупать бывшую в употреблении технику.

В специализированных салонах можно найти машины с пробегом, которые отличаются хорошими эксплуатационными характеристиками и максимально сохраненным внешним видом. Чтобы не ошибиться в выборе средства передвижения, необходимо соблюдать определенные правила.

Особенности выбора б/у автомобилей

Покупка подержанного авто может не только приятно удивить, но и разочаровать. Чтобы этого не случилось, не рекомендуется уделять внимание слишком дешевым машинам. При выборе ТС следует уделить должное внимание его документам. Наличие вклеек в техническом паспорте – это яркое свидетельство о том, что у машины были проблемы с определением VIN-номера. Это может усложнить постановку автомобиля на учет в службе ГИБДД. В машине, которая перекрашивалась, могут быть скрыты участки ржавчины или деформированные места, требующие в дальнейшем серьезного ремонта кузова.

Продавцы подержанных машин часто стараются скрутить пробег, чтобы выставить транспортное средство в более выгодном свете. Техника, у которой на спидометре небольшие показатели километража, сохраняет идеальное состояние рабочих узлов. Определение уровня износа механизмов лучше поручить опытному эксперту. С помощью специального диагностического оборудования он сможет установить техническое состояние транспортного средства.

Правила осмотра кузова и салона машины

Будущему владельцу машины рекомендуется внимательно осмотреть борта кузова, его крышу и капоты. Идеальным вариантом считается абсолютное отсутствие деформаций и нарушений лакокрасочного слоя. Сомнительные места можно проверить с помощью обыкновенного магнита. Если он не держится – значит поверхность кузова обработана толстым слоем шпаклевки. Подозрения должны вызывать пластиковые пороги, различные накладки или молдинги, которые могут маскировать повреждения.

В машине без дефектов двери закрываются с первого раза. При этом издаются характерные звуки. При их отсутствии возникает подозрение о нарушении геометрии кузова. Необходимо также проводить визуальный осмотр всех элементов салона: сидений, стеклоподъемников, дворников, рулевого колеса. Проверку ходовой части и мотора лучше поручить опытному специалисту.

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