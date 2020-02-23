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Парковочный коллапс

Что нового появится на рынке смартфонов

Татьяна Ковалева
23 февраля 2020 Просмотров: 78  

Вот-вот должны появиться, либо уже стали доступны новые смартфоны. Производители разрабатывают самые современные гаджеты, соревнуясь между собой в интеллектуальной начинке устройств. Конечно, тех, кто следит за развитием этой индустрии, наверняка интересует, что же изменилось в моделях известных линеек, насколько целесообразно их производство и покупка.

Xaomi Mi 10

Вместе с этой моделью можно купить и Xaomi Mi 10 Pro. Под дисплеем в шесть с половиной дюймов располагается устройство для сканирования отпечатка пальца. Минимум оперативкой памяти – восемь гигабайт. Присутствует обычная и беспроводная зарядка. Теоретически, сможет делать видеосъемку в 8K. Телефон подойдет для тех, кто хочет себе как можно более мощный смартфон, но не желает переплачивать за дорогой бренд.

Xaomi Redi Note 8 Pro

Это бюджетный смартфон, который станет хорошим выбором, если нужно, с одной стороны, недорогое устройство, но с другой – производительное. В redmi note 8 имеется четыре камеры, шесть гигабайт оперативной памяти, все необходимые системы для подключения к разным типам беспроводных соединений. Экран чуть больше шести с половиной дюймов. Присутствует автофокус. Это отличное устройство для тех, кому нужен средний по характеристиками смартфон.

Samsung Galaxy S20

А еще можно приобрести S20 Ultra и S20 плюс. На борту имеется тройная камера с датчиком, помогающим в съемке видео. Сертифицированная влаго- и пылезащита. Площадь сканера под экраном больше, чем раньше. Вот почему разблокировать устройство теперь будет удобнее. Как и прежние представители линейки, модель составляет конкуренцию соответствующим устройствам от Apple.

iPhone SE2 (iPhone 9)

Этот бюджетный вариант, но он снабжен процессором более быстрым, чем даже лучшие варианты на моделях конкурирующих линеек. Экран всего четыре и семь, однако есть немало людей, которые предпочитают небольшие смартфоны. Тут нет некоторых новомодных функций, но это нормально для бюджетного устройства.

Новинки сложно сравнивать между собой. Каждое устройство имеет свои преимущества. Например, бюджетный iPhone все равно более защищен от вирусов, чем даже самый передовой представитель конкурирующих брендов. В то же время, бюджетный Xaomi будет стоить дешевле. Что же касается Samsung Galaxy, то многие потребители выберут его просто потому, что привыкли именно к телефонам этого относительно недорогого и качественного бренда.

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