Преимущества установки ГБО на автомобиль

Не секрет, что автомобиль стал в нашей повседневной жизни незаменимым. Однако при росте цен на топливо, естественно, возрастают и затраты на нефтепродукты. Каждый желает уменьшить денежные расходы при заправке своей машины. В интернете советов о том, как сэкономить на топливе, можно найти не один десяток. Только все ли они эффективные?

Есть дельные советы, которые помогут снизить расход топлива: ехать примерно на одинаковой скорости, как можно реже нажимать на газ или тормоз, стараться выехать пораньше, чтобы не попасть в пробку, ехать менее загруженными дорогами, отключать ненужные приборы (кондиционер, обогрев стекла и т.д.), не перегружать багажник автомобиля, покупать качественное топливо. Безусловно, все эти советы индивидуальные, нужно проверять, насколько эффективны они для вашего автомобиля.

Популярным способом сэкономить деньги на покупке топлива является установленное газобаллонное оборудование на авто. Автомобилей, в которых установлено ГБО, с каждым годом становится все больше. Все потому, что это выгодно владельцам транспортных средств. В первую очередь уменьшаются финансовые затраты на топливо: на одинаковой дистанции газа израсходуется меньше, чем бензина. Кроме того, снижаются расходы масла в двигателе, машина едет тише и мягче, окружающая среда загрязняется намного меньше. Такая установка окупается приблизительно через полтора года, но она этого стоит. Автомобили последних лет выпуска могут работать на двух видах топлива сразу, что является преимуществом в дальних поездках.

ГБО можно установить практически на любой автомобиль как отечественного производства, так и зарубежного. Главное – все взвесить и правильно подобрать все необходимые комплектующие оборудования, а потом грамотно эксплуатировать транспорт. Например, резинотехнические изделия при правильном использовании ГБО прослужат не менее пяти лет. Однако специалисты все-таки рекомендуют устанавливать газобаллонное оборудование на новый автомобиль. В таком случае нет необходимости устранять проблемы с системой питания и зажигания.

Экономить при выборе и монтаже ГБО тоже не стоит, чтобы избежать в дальнейшем ненужных поломок. Помните о том, устанавливать газобаллонное оборудование стоит на крупном СТО, где вам могут предоставить гарантию производителя, предложат на выбор не один вид комплектаций ГБО.