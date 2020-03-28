Промокоды 1хБет: распространенные виды и особенности использования

Использование промокодов позволяет экономить на покупках, услугах. Они дают возможность бетторам получать различные бонусы и выгодные преференции. Найти заветные символы можно на специальном сервисе.

Здесь собраны разные предложения, различающиеся условиями применения, размером, принципом действия. Пользователи могут отслеживать появление новых промокодов, сравнивать их, контролировать сроки действия и т. д.

Как работают промокоды

Система промокодов букмекерских контор различается в зависимости от правил конкретной компании. Например, в 1хБет бетторы могут получить и сумму выигрыша, и ставку.

На первый депозит реально получить 100%. Для этого необходимо пройти регистрацию на сайте, обязательно поставить галочку на согласие начисления бонуса, пополнить счет на сумму не менее минимальной, поставить ее на три события с коэффициентом от 1,4. Отыгранный бонус будет начислен на главный счет.

Возможно использовать промокод 1xbet 2020 на совершение бесплатной ставки. Алгоритм действий беттора будет аналогичным. Ему нужно зарегистрироваться на сайте БК с применением бонусного кода, совершить ставку. Дальше на счет будут начислены баллы. Бесплатные ставки доступны на разные виды спорта – футбол, хоккей, баскетбол и т. д.

Преимущества промокодов 1хБет

В букмекерской конторе 1хБет система промокодов проработана очень тщательно. Сам букмекер вызывает высокое доверие со стороны беттеров. Он постоянно предоставляет бонусы активным игрокам. Вознаграждения доступны за частоту ставок, участие в акциях, применение высоких коэффициентов.

Бонусные баллы можно поменять на промокоды. Для этого достаточно воспользоваться специальной витриной. На ней отображаются все доступные на текущий момент предложения. Они отличаются по событиям, типам ставок (ординарные, экспресс), видам спорта. Некоторые промокоды можно использовать для лотерей.

Обменять баллы очень просто, следуя подсказкам. Их минимальная сумма должна составлять не меньше 100. Букмекерская контора нередко раздает промокоды, приурочивая их к праздникам, дням рождениям клиентов, годовщинам регистрации на сайте БК.

Вознаграждения предоставляются и тем, кто проигрался больше 20 раз. Оно призвано поддержать игрока. Но получить такой промокод можно только в том случае, если неудачные ставки совершались на разные события на протяжении месяца и их сумма составляла не меньше 20 долларов.