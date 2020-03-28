Турнир «Золотой кубок» предлагает играть на деньги

|28 марта 2020
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• Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов
• В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества
• В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем
• Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19
• Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса
• Страны G20 вложат в мировую экономику более $5 трлн
• Знаменитый стадион «Маракана» превратился в полевой госпиталь
• США вышли на первое место по числу заболевших коронавирусом
26 марта 2020
• Кабмин разрешил перевозить более 10 пассажиров во время карантина
• Учебный год в школах продлили до 1 июля, но не для выпускников
• Правительство разрешило продажу семян и работу зоомагазинов
• В Украине количество заболевших коронавирусом увеличилось до 156
• Обнаружили еще один симптом, указывающий на коронавирус
25 марта 2020
• В Украину из-за границы привезли $130 миллионов
• ООН планирует выделить Украине $ 33 млн на борьбу с коронавирусом
• Школьникам и студентам продлили карантин до 24 апреля
• Из-за карантина в Украине увеличат субсидии на 300 гривен
• В Украине продлен карантин на 30 дней и введен режим чрезвычайной ситуации
• Минздрав получил от Гугл $550 тысяч для борьбы с фейками о коронавирусе
• В Украине зафиксировано 113 случаев заражения коронавирусом
• В Китае умер первый человек, инфицированный хантавирусом
24 марта 2020
• В мире более 400 тысяч человек заразились коронавирусом
• Зеленский на месяц перенес весенний призыв
• В Краматорске с китайского языка переводят инструкцию к тестам на коронавирус
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