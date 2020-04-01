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Бездумная исполнительность

Как витамины влияют на здоровье человека: сбалансированный рацион и полезные добавки

Татьяна Ковалева
1 апреля 2020 Просмотров: 20  

Витамины – питательные микроэлементы, которые должны присутствовать в рационе каждого человека. Они не являются источником энергии, но поддерживают здоровье и обеспечивают нормальную работу организма. Ускорение химических реакций в клетках, повышение работоспособности, защита от инфекций – лишь малая часть их функций.

Специфика этих микроэлементов сводится к механизму их получения. Организм не может вырабатывать их самостоятельно. Редкие исключения из этого правила – витамины B3, B5, D и K. Полезные вещества должны поступать извне. Они не откладываются про запас, поэтому человеку требуется ежедневный сбалансированный рацион.

Специфика воздействия витаминов на организм

Витамины воздействуют на организм сразу в нескольких направлениях:

  • участие в обменных процессах, регулирование работы нервной системы;
  • формирование мышц, костной ткани, регенерация и заживление ран;
  • защита от инфекционных заболеваний, укрепление иммунной системы;
  • стимуляция роста и развития, улучшение внешнего вида, состояния кожи.

Необходимое количество полезных веществ поступает в организм с едой и пищей лишь при наличии сбалансированного рациона. В остальных случаях помогают лекарственные формы. Ознакомиться с наиболее популярными поливитаминами можно на сайте. Эффективные пищевые добавки восполняют запас питательных микроэлементов. Их выпускают в виде капсул, таблеток, порошков, жидкостей, жевательных конфет.

Как достичь правильного витаминного баланса

Постоянное наличие нужного количества витаминов поддерживается сбалансированным рационом. Для его обеспечения нужно соблюдать ряд важных правил:

  • потребление взрослым человеком около 2500 ккал ежедневно;
  • водно-солевой баланс – питье от 1,5 литра воды в сутки;
  • регулярность приема пищи – не менее 4-6 раз в течение дня;
  • отказ от вредной еды – жареных, мучных, сладких, острых блюд;
  • разнообразное меню, постоянно включающее фрукты и овощи.

Соблюдение приведенного перечня правил становится проблемой для большинства людей. Быстрый темп городской жизни, постоянная занятость, случайные перекусы не позволяют получать все необходимые витамины. Организовать систему сбалансированного питания можно только при наличии времени, материальных ресурсов, самодисциплины и специальных знаний.

Употребление нужных микроэлементов в лекарственных формах – оптимальный выход для человека. Рекомендуется отдавать предпочтение комплексным добавкам, акцентировать внимание на тех веществах, которые необходимы для конкретной возрастной группы. Подросткам нужны витамины E, B5, B9, K и H, молодежи до 35 лет – фолиевая кислота, токоферол, биотин и ряд других, а пожилым людям – тиамин, ретинол и рибофлавин.

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