Как витамины влияют на здоровье человека: сбалансированный рацион и полезные добавки

|1 апреля 2020
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Витамины – питательные микроэлементы, которые должны присутствовать в рационе каждого человека. Они не являются источником энергии, но поддерживают здоровье и обеспечивают нормальную работу организма. Ускорение химических реакций в клетках, повышение работоспособности, защита от инфекций – лишь малая часть их функций.
Специфика этих микроэлементов сводится к механизму их получения. Организм не может вырабатывать их самостоятельно. Редкие исключения из этого правила – витамины B3, B5, D и K. Полезные вещества должны поступать извне. Они не откладываются про запас, поэтому человеку требуется ежедневный сбалансированный рацион.
Витамины воздействуют на организм сразу в нескольких направлениях:
Необходимое количество полезных веществ поступает в организм с едой и пищей лишь при наличии сбалансированного рациона. В остальных случаях помогают лекарственные формы. Ознакомиться с наиболее популярными поливитаминами можно на сайте. Эффективные пищевые добавки восполняют запас питательных микроэлементов. Их выпускают в виде капсул, таблеток, порошков, жидкостей, жевательных конфет.
Постоянное наличие нужного количества витаминов поддерживается сбалансированным рационом. Для его обеспечения нужно соблюдать ряд важных правил:
Соблюдение приведенного перечня правил становится проблемой для большинства людей. Быстрый темп городской жизни, постоянная занятость, случайные перекусы не позволяют получать все необходимые витамины. Организовать систему сбалансированного питания можно только при наличии времени, материальных ресурсов, самодисциплины и специальных знаний.
Употребление нужных микроэлементов в лекарственных формах – оптимальный выход для человека. Рекомендуется отдавать предпочтение комплексным добавкам, акцентировать внимание на тех веществах, которые необходимы для конкретной возрастной группы. Подросткам нужны витамины E, B5, B9, K и H, молодежи до 35 лет – фолиевая кислота, токоферол, биотин и ряд других, а пожилым людям – тиамин, ретинол и рибофлавин.
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• Как витамины влияют на здоровье человека: сбалансированный рацион и полезные добавки
• В Украину на Пасху домой приедут 200 тыс. украинцев
• Вместо Евровидения-2020 состоится альтернативный онлайн-концерт
31 марта 2020
• Украинцы задекларировали на 42% больше доходов
• Кабмин разрешил зараженным коронавирусом выходить в аптеки и магазины, но в масках
• В Украине зафиксировали 97 случаев заражения коронавирусом, всего инфицированных 645
• Пасха дома, а школа – в телевизоре: Что изменится в Украине с апреля
• В Украине разрешили работу продуктовых рынков, но есть ограничения
30 марта 2020
• В Украине зафиксировано 548 случаев инфицированных COVID-19
• Объем денежных переводов в Украину в 2019 г. составил более $12 миллиардов
• Задержан житель Славянска, который косой убил своего знакомого
• Под Славянском выявили тайник с большим количеством пластида
29 марта 2020
• По состоянию на 29 марта в Украине больше всего COVID-19 заболевают люди в возрасте от 31 до 40 лет
• В Украине больных COVID-19 будут сортировать
• Во время карантина уровень преступности снизился на 30%
28 марта 2020
• УЕФА рассматривает новую дату завершения сезона
• 29 марта Украина переходит на летнее время
• В России представили препарат для борьбы с коронавирусом
• Турнир «Золотой кубок» предлагает играть на деньги
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• Промокоды 1хБет: распространенные виды и особенности использования
• Минздрав просит сообщать о соседях, которые нарушают режим самоизоляции
• В Украине уже зафиксировано 310 случаев заражения коронавирусом
27 марта 2020
• Донецкую и Луганскую области закроют на въезд из других регионов
• В Славянске полицейские разоблачили женщину, которая использовала своего ребенка для попрошайничества
• В Славянске полицейские задержали серийного вора, который полгода жил под чужим именем
• Жителя Славянска накажут за распространение фейка о карантинных мероприятиях в связи с COVID-19
• Власти Киева решили, как будут хоронить умерших от коронвируса
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