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Бездумная исполнительность

Букмекерская контора GGBet: ставки на киберспорт

Татьяна Ковалева
15 апреля 2020 Просмотров: 53  

БК GGBet начала свою деятельность четыре года назад. Она зарегистрирована на Кипре. Контора функционирует на мировом рынке под юрисдикцией Кюрасао. Если говорить о российском рынке, то фирма работает по лицензии ФНС № 24, которая выдана для БК.

Компания обрела широкую популярность благодаря возможности делать ставки на киберспортивные события. Стоит отметить, что в линию ставок включены и турниры традиционных видов спорта, сообщает источник.

Как пройти регистрацию на сайте

Регистрация в GGBet начинается с того, что нужно зайти на официальный сайт, кликнуть оранжевую кнопку, которая находится в правом углу вверху. Далее на экране появится форма для заполнения, в которую необходимо вписать такие контактные данные: электронная почта, пароль и другую запрашиваемую информацию.

Правила ввода и вывода средств на сайте

Все пользователи могут производить платежи, используя свои кредитные карты Виза, МастерКард, Киви, Яндекс и др. Помимо этого, есть возможность пополнить депозит с помощью таких мобильных операторов: Мегафон, МТС, Теле 2. Стоит отметить, что все расчеты осуществляются в национальной валюте.

Особенности технической поддержки

Пользователи, у которых возникли проблемы или вопросы при осуществлении ставок, могут обратиться в техническую поддержку компании «ГГБет». Для совершения операции понадобится мобильный телефон, электронная почта или чат. Все вопросы можно решить очень оперативно.

Плюсы компании

Если говорить о преимуществах БК «ГГБет», то к ним можно отнести такие моменты:

  • киберспортивные трансляции широких линий;
  • коэффициенты, которые являются конкурентоспособными;
  • наличие всех значительных турниров мирового уровня.

Если говорить о недостатках, то стоит отметить, что маржа является среднерыночной, но не очень низкой. Помимо этого, пользователь не сможет пройти процесс регистрации без предоставления паспорта.

Виды ставок

Еsports-события являются очень обширными и качественными. Контора делает акцент на такие турниры: «Лига Легенд», «Контр Страйк», «Дота» 2 и др. Время от времени есть возможность поставить на стандартные пари выигрыша, а также на статистку и рынки. Маржа не превышает показателей 10%. Для Live прематча этот показатель составляет 5%.

Есть возможность поставить на классические спортивные турниры: футбол, бокс и др. Роспись имеет все главные типы беттов. Есть возможность стать участником собственных турниров, которые проводит БК.

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