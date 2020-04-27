В чем эффективность защитных перегородок в такси

В США перегородка для такси уже давно является обязательным требованием. Не в последнюю очередь из-за высокого уровня преступности. Украина постепенно перенимает эту практику. Крупные компании начинают осознавать важность разделения салона на водительскую и пассажирскую зоны . Особенно в период активного распространения сезонных вирусов.

Что из себя представляет защитная перегородка

Защитная перегородка – это экран из прозрачного ПВХ материала. Он предназначен для создания двух, не соединенных воздухообменом зон – водительской и клиентской. Уникальный способ монтажа обеспечивает максимально плотное прилегание материала к поверхности. При этом обшивка никак не нарушается, после снятия экрана следов нет.

Изготовлением таких перегородок занимаются специализированные компании. Самостоятельно сделать качественный экран не получится. Аналоги в виде тканевых шторок использовать также не имеет смысла. Они не плотно прижимаются к краям и пропускают воздух, а значит и не удерживают вирус. Приобрести надежную защитную перегородку можно здесь: https://ukrbrezent.com/pvh-shtory-zavesy-steny/v-salon-avtomobilya/.

За счет чего ПВХ экран может обезопасить водителя и пассажиров от вирусных заболеваний

Как известно, вирусные сезонные заболевания по типу гриппа распространяются воздушно-капельным путем. Экран становится преградой на пути кашлевых капель. Он не позволяет им проникнуть из пассажирской зоны в водительскую и наоборот.

В периоды высокой активности таких болезней нужно не только использовать перегородку, но и не забывать о проветривании и дезинфекции. Особенно это касается пассажирской зоны, где за день бывает много людей. Желательно делать это после каждой перевозки.

Как дезинфицировать салон с перегородкой

Обычно дезинфекция между перевозками занимает немало времени. Приходится тщательно протирать спинки сидений, руль, торпеды и переднюю панель. С установленным экраном все гораздо проще. После поездки будет достаточно почистить заднюю сторону перегородки и клиентскую зону.

Что касается дезинфекции водительского места, то чаще всего этим занимаются уже в конце смены. Естественно если речь не идет о машине с передним местом для клиента. В таком случае чистить этот отсек придется после каждой перевозки.

Стоит отметить, что эффективность защитного экрана при наличии переднего пассажирского места очень низкая. Ведь получается, что водитель все равно напрямую контактирует с одним из клиентов. Безопаснее всего будет отказаться от перевозки спереди, хотя бы на период активности сезонных вирусов.

Защита водителя от нападения

Во многих странах компании оснащают свои машины перегородками именно с этой целью. Пассажиров много, и не все они добропорядочные. Водитель сосредоточен на дороге и не всегда может уследить за клиентом. Да и успеть среагировать в таких условиях крайне сложно.

ПВХ экран не сможет полностью защитить от нападения. Это не пластик и не металл, он не выдержит сильного удара острым предметом. Однако перегородка предоставит таксисту определенный запас времени, чтобы тот успел что-то предпринять.

Способы передачи оплаты

Для того чтобы расплачиваться классическим способом есть модели защитного экрана со специальным разъемом. Через это окошко можно без проблем передать деньги или воспользоваться терминалом. Во время езды оно герметично закрывается и не пропускает воздух.

Также есть альтернативный, более современный способ. В сети можно найти множество перевозчиков, принимающих оплату через интернет. Нужно просто указать свои данные на сайте, заказать услугу и там же оплатить ее посредством интернет-банкинга или другого сервиса.

10 причин поставить ПВХ экран в такси

Полная прозрачность. Производители применяют тот же материал, что и для мягких окон. Водитель сможет без помех следить за обстановкой в салоне через зеркало заднего вида. Разделение салона на 2 автономные части – водительскую и клиентскую. Быстрая дезинфекция между поездками. Подавление шума. И таксист, и пассажир смогут насладиться комфортной поездкой в тишине. Перегородка может служить доской для рекламных или уведомительных надписей, наклеек. Важно чтобы они не мешали дезинфекции, и не сильно загораживали обзор. Быстрый монтаж/демонтаж. Для того чтобы поставить защитный экран не понадобятся особые навыки или сложное оборудование. Водитель сможет сделать это самостоятельно буквально за 15 минут. Более безопасные условия для работы таксиста. Малый вес (в среднем 1 кг) и компактность. Универсальные габариты. Перегородка устанавливается на все виды легкового авто. Удобное окошко для принятия оплаты.

Выводы

ПВХ экран нужен для защиты таксиста и пассажиров от распространения сезонных вирусов. Также он поможет водителю чувствовать себя безопаснее во время поездок, снизив риск неожиданного нападения. Более подробно смотрите в видео:

https://youtu.be/nBIXsTIfuqI - ссылка на видео обзор