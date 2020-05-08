Может ли киберспорт быть безопасным

|8 мая 2020
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Любителей спорта сейчас немало, но еще больше тех, кто пристально следит за интересными командами и готов спрогнозировать ход игры или турнира. Специально для таких знатоков и существуют ставки на спорт.
Если волею судьбы вам не удалось забрать все места Олимпийского пьедестала, расстраиваться все равно не стоит, ведь спорт по-прежнему может помочь вам неплохо заработать. Например, если посетить портал GGBet и сделать там ставку, попытавшись предсказать результат матча.
Вне зависимости от того, насколько хорошо вы разбираетесь в том или ином виде спорта, всегда есть место случайности. Поэтому нужно быть готовым к рискам и не расстраиваться, если та или иная ставка не сыграла. К тому же, в ставках на спорт действует железный принцип: чем меньше у команды шансов на победу, тем больше выиграет счастливчик, чья ставка все-таки сыграет, сорвет куда больший куш, нежели тот, кто заведомо ставил на фаворита.
Но тут выбирает каждый сам для себя. Можно выиграть несколько раз по чуть-чуть, выбирая откровенных лидеров, а можно рискнуть по-крупному один раз, предсказав победу аутсайдера. В этом и прелесть киберспорта – увлекательная игра всегда обеспечит всплеск адреналина и посулит шанс на крупные дивиденды. А как воспользоваться этим шансом, решает только сам игрок.
GGBet, как и большинство букмекерских контор предлагает пройти верификацию. Только верифицированным пользователям доступны все существующие бонусы и преимущества. Более того, если вы намереваетесь полноценно распоряжаться своим депозитом, то пройти процедуру верификации просто необходимо.
Таким образом, верификация ggbet на официальном сайте исключает блокировку вашего игрового аккаунта, а также вероятность того, что данные пользователя будут переданы третьей стороне. Но пройти эту процедуру не так-то просто, поскольку необходимо предоставить свои фактические данные, номер телефона, адрес актуальной электронной почты и некоторую другую информацию. При таком подходе киберспорт становится гораздо более безопасным, чем раньше. Единственное, чем рискует игрок – потерять деньги в результате неверной ставки. Но никакие мошенники или взломщики уже не будут страшны.
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• Жители Донецкой области могут обратиться к киберполицию с помощью электронного обращения
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• Верховная Рада ввела обязательное тестирование на коронавирус
• 7 мая в Донецкой области зафиксировано 4 новых случая коронавирусной болезни
4 мая 2020
• Карантин в Украине продлен до 22 мая, но с ослаблениями
• Сколько больных COVID-19 не имеют симптомов и остаются заразными
• В Донецкой области 3 мая выявлены 12 новых случаев коронавирусной болезни
30 апреля 2020
• Минздрав опубликовал топ областей по смертности от коронавируса
• В Донецкой области зафиксирован 69 случай COVID-19
• Альтернативное онлайн-шоу Евровидения-2020 будут транслировать три дня
• Долги по зарплате в Донецкой области превышают 600 млн гривен
• Парфюмированная и туалетная вода: в чем разница
• 14 рынков Донецкой области приступили к работе в карантинных условиях
29 апреля 2020
• В Украине количество летальных случаев от коронавируса достигло 250
• У "нового" больного с COVID-19 в Бахмуте выявили 160 контактных лиц
• Полиция расследует ДТП с погибшим в Славянском районе
• В Донецкой области зарегистрировано 16 новых случаев коронавирусной болезни
28 апреля 2020
• Донецкая область получила новые автомобили "скорой помощи"
• Завод по изготовлению искусственных полей переезжает в Краматорск
• В Славянске в марте зарегистрирован низкий уровень загрязнения воздуха
27 апреля 2020
• Предприниматели Славянска требовали возобновления работы городских рынков
• Пенсионный фонд Украины назвал средний размер пенсий
• Украинская Премьер-лига планирует возобновить чемпионат в начале июня.
• Как лечат псориаз: основные методики
• Зеленский назвал день, когда в Украине откроют рынки
• В чем эффективность защитных перегородок в такси
• Из-за карантина в Украине остались без работы 277 тысяч ФЛП
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