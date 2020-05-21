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Бездумная исполнительность

Типы электродвигателей и принципы их работы

Татьяна Ковалева
21 мая 2020 Просмотров: 71  

Электрические двигатели построены на принципе электромагнитной индукции, который заставляет вал с медной катушкой, помещённый внутрь большого магнита, вращаться под действием электрического тока, поданного на обмотки магнита и вала.

Выделяют 5 видов рассматриваемых здесь агрегатов – и они размещены в наш каталог электродвигателей на сайте. Рассмотрим принципы их работы и классификацию.

Классификация

Существующие пять вариаций, широко признанные на сегодня:

  1. Постоянного тока. Простой агрегат. Переключение фаз происходит внутри него самого. Это является преимуществом, поскольку данная вариация способна питаться постоянным и переменным напряжением. Подразделяются на коллекторные и вентильные модели.
  2. Переменного. Наиболее распространённая вариация на рынке. Бывают асинхронные и синхронные. Разница между ними в том, что у первых магнитное поле вращается не вместе со статором, а быстрее его.
  3. Пульсирующего. По конструкции схожи с предшественниками, с той разницей, что в остове имеются шихтованные вставки, шихтованные дополнительные полюса, и компенсационная обмотка. Имеют малое по распространению применение, в основном, на электровозах.
  4. Универсальные коллекторные вариации.
  5. Синхронный агрегат с возвратно-поступательным движением.

Принцип работы

Статор – основа деятельности; это большой магнит, обеспечивающий магнитное поле. Внутрь помещён якорь (ротор), являющийся вращающейся частью, к коллекторным кольцам которого прикреплены витки медной проволоки, являющейся оптимальным металлом для возникновения достаточно сильного для работы магнитного поля. Якорь и проволока создают электробобину. Внутри статора размещаются несколько таких бобин (изолированных друг от друга), чтобы обеспечивать постоянную силу вращения, не ослабевающую в зависимости от положения витков проволоки относительно частей статора и создаваемого ним магнитного потока. На полюса подаётся напряжение – положительным и отрицательным электродом, что обеспечивает постоянство направленности магнитного поля. Начало подачи электроэнергии запускает вращение в соответствии с законом Лоренца. Подача напряжения на статор и якорь происходит через контактные щётки с пружиной, соединённые последовательно или параллельно с электродами с одной стороны и примыкающие к обособленным частям вращающейся сердцевины с другой. Контуры обмотки помещаются внутри пазов высоко проводимых слоёв стали, улучшающих взаимодействие магнитных потоков. Вся конструкция прикрепляется к валу, создающему ось вращения, передающему момент вращения на запитываемый механизм и его вращающиеся части. Недостатком любого мотора со щётками является их износ со временем и необходимость замены.

Статор и ротор (короткозамкнутый или фазный) используются в синхронных и асинхронных моделях, а якорь – в машинах постоянного ампеража. Некоторые изделия переменного ампеража можно довольно легко превратить в оные с постоянным (что позволит уменьшить напряжение в сети).

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