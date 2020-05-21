Типы электродвигателей и принципы их работы

|21 мая 2020
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Электрические двигатели построены на принципе электромагнитной индукции, который заставляет вал с медной катушкой, помещённый внутрь большого магнита, вращаться под действием электрического тока, поданного на обмотки магнита и вала.
Выделяют 5 видов рассматриваемых здесь агрегатов – и они размещены в наш каталог электродвигателей на сайте. Рассмотрим принципы их работы и классификацию.
Существующие пять вариаций, широко признанные на сегодня:
Статор – основа деятельности; это большой магнит, обеспечивающий магнитное поле. Внутрь помещён якорь (ротор), являющийся вращающейся частью, к коллекторным кольцам которого прикреплены витки медной проволоки, являющейся оптимальным металлом для возникновения достаточно сильного для работы магнитного поля. Якорь и проволока создают электробобину. Внутри статора размещаются несколько таких бобин (изолированных друг от друга), чтобы обеспечивать постоянную силу вращения, не ослабевающую в зависимости от положения витков проволоки относительно частей статора и создаваемого ним магнитного потока. На полюса подаётся напряжение – положительным и отрицательным электродом, что обеспечивает постоянство направленности магнитного поля. Начало подачи электроэнергии запускает вращение в соответствии с законом Лоренца. Подача напряжения на статор и якорь происходит через контактные щётки с пружиной, соединённые последовательно или параллельно с электродами с одной стороны и примыкающие к обособленным частям вращающейся сердцевины с другой. Контуры обмотки помещаются внутри пазов высоко проводимых слоёв стали, улучшающих взаимодействие магнитных потоков. Вся конструкция прикрепляется к валу, создающему ось вращения, передающему момент вращения на запитываемый механизм и его вращающиеся части. Недостатком любого мотора со щётками является их износ со временем и необходимость замены.
Статор и ротор (короткозамкнутый или фазный) используются в синхронных и асинхронных моделях, а якорь – в машинах постоянного ампеража. Некоторые изделия переменного ампеража можно довольно легко превратить в оные с постоянным (что позволит уменьшить напряжение в сети).
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• В Краматорске 20 мая лабораторно подтвержден Covid-19 у жителя Краматорска, вернувшегося из России
• "Укрзализныця" возобновит пассажирские перевозки 1 июня
19 мая 2020
• Детское Евровидение-2020 состоится осенью в Варшаве
• Рада одобрила вещание украинского канала "Дом" на оккупированном Донбассе
• Карантин в Украине будет действовать до 22 июня
• В Славянске впервые за почти 70 лет реконструируют стадион
• В Донецкой облсти за 16 мая зарегистрирован один случай заболевания COVID-19
18 мая 2020
• ВОЗ: Случаи заражения Covid-19 через касание поверхностей не известны
• Морская соль и ультрафиолет уничтожают возбудитель коронавируса
• Из-за пандемии коронавируса уровень бедности в Украине может превысить 50%
• Более 120 стран призывают к расследованию причин пандемии
17 мая 2020
• ″Евровидение-2021″ пройдет в Роттердаме
• В Донецкой области за сутки зарегистрировано 6 новых случаев заболевания СOVID-19
16 мая 2020
• Минздрав опубликовал новые правила работы парикмахерских и салонов красоты
• Ахметов боится, что никогда не вернется в Донецк
• В этом году в Украине ожидают 10 млрд долларов поступлений от заробитчан
• Глава НБУ рассказал, что будет с курсом гривны после карантина
• Турция откроет отели и ужесточит правила поведения
• В Донецкой области зафиксирована четвертая смерть от коронавируса
15 мая 2020
• ВВП Украины за І квартал 2020 года сократился на 1,5%
• Зеленский продлил запрет на работу «ВКонтакте» и «Одноклассников»
• Вместо штрафных баллов - деньги: Как теперь будут наказывать водителей за нарушение ПДД
• С начала года объем частных денежных переводов в Украину составил почти 3 млрд долларов
• Побег от карантина: где украинцы смогут отдохнуть в этом году
• Словения стала первой страной Европы, которая объявила о завершении эпидемии коронавируса
• Полицейские Славянская задержали мошенника, на самостоятельные поиски которого пострадавший потратил три месяца
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