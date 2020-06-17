Разнообразие мира дверей: классификация и описание основных категорий

Первое впечатление о помещении формируют двери, закрывающие вход и защищающие пространство от шума и пыли. Поэтому к выбору модели дверной конструкции следует подходить взвешенно, "примеряя" к новому изделию условия его будущей эксплуатации. Если вы желаете приобрести хорошую дверь, но растерялись в сотнях предложенных моделей, нижеследующий обзор подскажет, как сориентироваться в ассортименте изделий и найти вариант с учетом собственных пожеланий.

Классификация и описание дверных конструкций

Все модели дверей делят на наружные и межкомнатные. Выполняя различные функции, они имеют существенные внешние и конструктивные особенности.

Межкомнатные двери: ассортимент и рекомендации по выбору

Легкие и эстетичные межкомнатные двери https://superdveri.ua/magazin/mezhkomnatnye-dveri/papa-karlo устанавливают между внутренними помещениями: комнатами, кухней, прихожей, санузлом и т.д. В зависимости от способа открывания различают раздвижные и классические распашные модели с полотном на петлях. В отдельную категорию выделяют межкомнатные двери скрытого монтажа, которые устанавливаются на специальный алюминиевый профиль в толще конструкции стены и остаются практически незаметными на ее фоне.

Придать межкомнатной двери эстетичный вид позволяет шпонирование, ламинация, отделка эмалью или ПВХ, экошпоном или пленкой. Натуральные материалы имеют значительные преимущества: они неизменно привлекательны и долговечны, не содержат вредных веществ и служат достойным украшением дверного полотна. Искусственные материалы проще и дешевле. Но при условии использования фирменной отделки можно добиться идеальной схожести поверхности изделия с натуральной древесиной. Результат такого решения — недорогая дверь с отличными внешними характеристиками.

Особенности входных дверных конструкций

Входные двери, более прочные и надежные, предназначены для обустройства входа в здание с улицы или в квартиру из общего коридора. Основные критерии выбора здесь — качество изоляции, степень защищенности от взлома и уровень прочности, который «обеспечивают» встроенные и внешние конструктивные элементы. Также значение имеет толщина металлического листа дверного полотна: металл меньше 2мм не сможет устоять перед взломщиками, а листы более 2,5 мм будут оказывать дополнительную весовую нагрузку на петли. Результат — перекошенное полотно, которое входит в коробку только при условии значительного физического усилия.

Все образцы входных дверей делят на три ценовые категории: бюджетные модели, изделия средней группы и образцы премиум-класса. Дороговизна конструкции — не всегда признак качества. Поэтому лучше выбирать модель двери по техническим и рабочим характеристикам, а не по стоимости, чтобы не переплачивать за ненужные функциональные достоинства.