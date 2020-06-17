Разнообразие мира дверей: классификация и описание основных категорий

|17 июня 2020
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Первое впечатление о помещении формируют двери, закрывающие вход и защищающие пространство от шума и пыли. Поэтому к выбору модели дверной конструкции следует подходить взвешенно, "примеряя" к новому изделию условия его будущей эксплуатации. Если вы желаете приобрести хорошую дверь, но растерялись в сотнях предложенных моделей, нижеследующий обзор подскажет, как сориентироваться в ассортименте изделий и найти вариант с учетом собственных пожеланий.
Все модели дверей делят на наружные и межкомнатные. Выполняя различные функции, они имеют существенные внешние и конструктивные особенности.
Легкие и эстетичные межкомнатные двери https://superdveri.ua/magazin/mezhkomnatnye-dveri/papa-karlo устанавливают между внутренними помещениями: комнатами, кухней, прихожей, санузлом и т.д. В зависимости от способа открывания различают раздвижные и классические распашные модели с полотном на петлях. В отдельную категорию выделяют межкомнатные двери скрытого монтажа, которые устанавливаются на специальный алюминиевый профиль в толще конструкции стены и остаются практически незаметными на ее фоне.
Придать межкомнатной двери эстетичный вид позволяет шпонирование, ламинация, отделка эмалью или ПВХ, экошпоном или пленкой. Натуральные материалы имеют значительные преимущества: они неизменно привлекательны и долговечны, не содержат вредных веществ и служат достойным украшением дверного полотна. Искусственные материалы проще и дешевле. Но при условии использования фирменной отделки можно добиться идеальной схожести поверхности изделия с натуральной древесиной. Результат такого решения — недорогая дверь с отличными внешними характеристиками.
Входные двери, более прочные и надежные, предназначены для обустройства входа в здание с улицы или в квартиру из общего коридора. Основные критерии выбора здесь — качество изоляции, степень защищенности от взлома и уровень прочности, который «обеспечивают» встроенные и внешние конструктивные элементы. Также значение имеет толщина металлического листа дверного полотна: металл меньше 2мм не сможет устоять перед взломщиками, а листы более 2,5 мм будут оказывать дополнительную весовую нагрузку на петли. Результат — перекошенное полотно, которое входит в коробку только при условии значительного физического усилия.
Все образцы входных дверей делят на три ценовые категории: бюджетные модели, изделия средней группы и образцы премиум-класса. Дороговизна конструкции — не всегда признак качества. Поэтому лучше выбирать модель двери по техническим и рабочим характеристикам, а не по стоимости, чтобы не переплачивать за ненужные функциональные достоинства.
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17 июня 2020
• Разнообразие мира дверей: классификация и описание основных категорий
• В МОН разъяснили, как с 1 июля будут возвращать деньги участникам пробного ВНО
• В Китае усилили карантинные меры из-за новой вспышки Covid-19
• ВНО-2020 в Украине состоится по плану — Шмыгаль
• Кабмин продлил адаптивный карантин в Украине до 31 июля
• Как шить на двухигольной машине
• В Украине с начала лета утонули 100 человек
• В Славянске мужчина, умерший от травмы, попал в статистику смертей от COVID
14 июня 2020
• Участникам пробного ВНО вернут деньги, - Минобразования
• Необычные женские часы: бренды и модели
• В Минздраве не рассматривают возвращение к жесткому карантину
• Пробное ВНО можно пройти дома: названы условия
13 июня 2020
• Пенсионерам пообещали ежемесячную надбавку в 500 грн
• Почему смартфон знает о нас больше, чем родные и чем это угрожает
• В Минздраве назвали четыре области, где украинцам можно безопасно отдохнуть в июне
• Кабмин отменил пробное ВНО и оставил кинотеатры закрытыми
• Количество заболевших коронавирусом в Славянске продолжает расти
12 июня 2020
• Украина получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями
• Сумма штрафов за нарушение карантина в Украине достигла 4,3 млн гривен
• Египет откроет курорты и разрешит въезд иностранным туристам с 1 июля
• В Донецкой области 11 июня зарегистрировано 12 новых случаев заболевания СOVID-19
11 июня 2020
• Госстат не публикует данных о смертности украинцев во время коронавируса
• НБУ снизил учетную ставку до исторического минимума
• 100 самых безопасных стран в мире по Covid-19 по версии Forbes
• В Украине меняется программная политика и территория распространения канала иновещания
• ОАЭ запускают первую арабскую миссию на Марс
• Natus Vincere: история развития и громких побед
• ПЦР-лаборатория в Славянске вдвое увеличит количество тестирований на COVID-19
• Названы лучшие вузы мира. В топ попали шесть украинских университетов
• В Славянске зарегистрирован 21 новых случая заболевания COVID-19
10 июня 2020
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