Основные и дополнительные характеристики в кофемашинах: на что обратить внимание при выборе

На работе или дома не всегда есть возможность выйти в кафе на чашечку ароматного эспрессо или капучино. В этом случае палочкой-выручалочкой служит кофемашина, которая за считанные минуты приготовит вкусный напиток.

Производители предлагают модели с разными параметрами, чем заставляют потребителей теряться в выборе. Разберемся, какие характеристики кофемашин важно учитывать при покупке.

Коротко о главном: основные параметры приборов для приготовления кофе

Необязательно быть профессиональным баристой, чтобы получить вкусный и ароматный напиток. Однако стоит ответственно подойти к выбору устройства, которое непосредственно занимается его приготовлением. Для этого обратите внимание на основные характеристики кофемашин:

Тип кофе. Современные модели предполагают использование зерен, которые засыпают в специальный резервуар, а затем измельчают во встроенной кофемолке. На рынке также представлены устройства для молотого типа. В этом случае заранее обжаренные и измельченные зерна засыпают непосредственно в заварочный механизм. Мощность. От этого параметра зависит скорость приготовления напитка, но не его крепость или вкус. Для домашнего использования подойдут модели со средней мощностью от 1200 до 1400 Вт. Профессиональные машины работают на уровне более 2500 Вт. Давление водяного насоса. Оптимальное значение этого показателя – 15 Бар. Модели с таким давлением водяного насоса позволяют получить кофе с максимальными ароматическими и вкусовыми свойствами. Автоматическая промывка устройства. Функция предполагает самостоятельное очищение кофемашины от накипи и остатков зерен. Благодаря этому прибор прослужит дольше. Подогрев чашек. Современная кофейная техника оборудована специальной платформой, на которой посуда становится теплой. Подогрев чашек позволяет сохранить температуру напитка и раскрыть его вкус.

Дополнительные настройки: многофункциональность превыше всего

Кроме мощности и давления водяного насоса существуют другие параметры, которые значительно расширяют возможности кофемашины. Производители предлагают технику с дополнительными настройками, позволяющими регулировать:

крепость – пользователь самостоятельно выбирает, насколько крепкий, средний или слабый напиток он будет готовить;

температуру – функция позволяет настраивать этот параметр в зависимости от рецепта или личных предпочтений;

размер порции – опция предполагает установку количества измельченных зерен, которое будет использовано для приготовления одного напитка;

жесткость воды – специальные фильтры обеспечивают улучшение параметров жидкости, продлевая срок эксплуатации прибора;

интенсивность пара – благодаря этой функции можно готовить кофе и с нежной, и с плотной пеной.

Необязательно каждый день ходить в кафе за чашкой любимого напитка. Достаточно купить кофемашину и почувствовать себя баристой. Экспериментируйте с настройками прибора, чтобы получить идеальный вкус и приятный аромат эспрессо или капучино.