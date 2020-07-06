Где применяется струбцина

Струбцина — это ручной инструмент, который используют для фиксации элементов конструкции, прижимая их друг к другу или к рабочей поверхности.

Чаще всего столярная струбцина необходима столяру и сварщику. Конструкция инструмента остаточно простая: это рамка и механизм зажима. Рамка служит ребром жесткости, а зажимной механизм фиксатором деталей. Струбцина по типу своей конструкции похожа на тиски, но фиксация с ее помощью деталей не такая надежная. Поэтому для эффективного закрепления элементов используют сразу несколько струбцин.

Изготавливать такие инструменты с дерева, пластика или металла. Деревянные струбцины обычно используют столяры. Металлические изделия более прочные, они обеспечивают лучший зажим, не подвергаются воздействию влаги.

В зависимости от конструктивных особенностей, струбцина бывает F-образная, G-образная, торцевая, угловая, автоматическая, пружинная, ленточная или трубная. Каждый вид применяют для той или иной цели.

Сфера применения

Струбцина может быть использована для разных видов работ. К примеру, чтобы приклеить два деревянных элемента. Чтобы склеивание было максимально эффективным, необходимо обеспечить зажим на 8-25 часов. Так как держать столько времени детали в руках невозможно, используют струбцины столярные. Благодаря им результат получается лучше, а силовые затраты минимизируются.

Не обойтись без струбцины и для прижатия инструмента или прибора к какой-либо поверхности. Например, конструкция механических мясорубок, настольных ламп и т.д. устанавливаются на стол именно с помощью такого типа устройства.

Каждый вид струбцин для дома отличается по конструкции и находит применение в различных сферах:

F-образные. Изделие в виде металлической шины, на которой закрепляют подвижные и неподвижные губки. Рукоять на таких струбцинах может быть деревянной, пластикой или металлической. Используют в быту и на мебельных производствах. G-образная. Шина и губки соединены между собой, внизу конструкции есть поджимной винт. Монолитность инструмента уменьшает люфт, поэтому деталь закрепляется более надежно. Такой вид струбцины используют чаще всего столяры, мастера обувного дела и автомеханики. Угловая. Используют тогда, когда есть необходимость зафиксировать элемент изделия под углом 90 градусов. Конструкция данного инструмента следующая: поджимные винты, закрепленные на корпусе и пятка для фиксации. Сфера применения угловых струбцин достаточно широкая, их используют везде, где нужно склеить или закрепить деталь под прямым углом. Торцевая. Обычно применяют для закрепления кромки на мебели: на столах, шкафах, деревянных полочках и т.д. Конструкция такого инструмента похожа с конструкцией G – образных струбцин. Разность лишь в наличии пары поджимных винтов, которые фиксируют большую площадь детали, при этом человеку не нужно прикладывать много усилий. Ленточная. Конструкция представлена в виде ленты из металла или синтетики и поджимного винта, натягивающего ленту. Используют для фиксации элементов изделия по его периметру. Чаще всего применяют для столярных работ.

Струбцина – это функциональный, удобный и полезный инструмент, который используется в различных сферах. Без него не обойтись столярам, сварщикам и слесарям, которые желают качественно и быстро выполнять свою работу. Выбирая струбцину, следует обращать внимание на ее вид и материал изготовления. Современные производители предлагают широкий выбор изделий, поэтому каждый сможет найти именно то, что ему нужно.