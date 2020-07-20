Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»

|20 июля 2020
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Интернет-магазин кровельных материалов «ЕвроКровля» — это доставка материалов для кровли, фасадов, мансардных окон, чердачных лестниц, систем вентиляции, дымоходов, теплоизоляции и многого другого по всей Украине. Компания предлагает товар для самовывоза, организует доставку курьером (по Херсону, Николаеву, Одессе) или наемным грузовым транспортом (в другие города).
На сайте представлен огромный выбор кровельных материалов по адекватным ценам. Компания «Еврокровля» проводит акции на коллекции материалов и обновляет ассортимент товаром от ведущих производителей.
Окна, кровельные решения и водосточные системы можно найти в интернет-магазине evrokrovlya. Для оплаты можно выбрать удобный способ:
Возможны сделки с плательщиками НДС по ставке 20% или единого налога.
Удобный интерфейс интернет-магазина помогает быстро найти интересующий товар. Если покупатель уже знает, какой материал ему нужен, он может воспользоваться строкой поиска вверху страницы. В правом верхнем углу размещен телефон, по которому можно получить консультацию, если есть вопросы.
В разделе «О компании» мы узнаем о миссии фирмы «ЕвроКровля», узнаем о том, что офисы открыты в крупных областных центрах на юге Украины — Херсон, Николаев, Одесса. Далее видим визуализацию каталога в картинках по разделам и лейблы брендов, представленных в каталоге. На странице имеется оговорка: цены представлены в американских долларах и евро, поскольку компания является дистрибьютором брендов и представителем зарубежных производителей. Покупатель сможет купить материал в гривнах по действующему курсу на день покупки.
С главной страницы можно перейти в раздел «Портфолио», чтобы увидеть фотографии, позволяющие определить, как в реальной жизни смотрятся материалы — всевозможные варианты металлочерепицы, сайдинг, подшивка, панели и т.д.
Для удобства поиска нужных материалов для покупателей создан каталог товаров по категориям:
Выбирая категорию товара в левой части сайта, покупатель открывает подразделы. Например, в разделе «Кровельные материалы» открываются 9 подразделов, рядом с которыми находятся кнопки со знаком «+», при нажатии на которые раскрываются еще более узкие списки. При выборе конкретного вида материала открывается страница с его описанием, прайс-листом, видеороликом-инструкцией по монтажу. Товар можно добавить в корзину, а после оформить покупку по классической схеме, как в любом другом интернет-магазине.
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• Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»
• Янукович купил дом в элитном поселке под Москвой за 52 миллиона долларов
15 июля 2020
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• Местные выборы в Украине состоятся 25 октября
• Минздрав намерен пересмотреть критерий для разделения стран на "красную" и "зеленую" зоны
• Онлайн-сервисы обмена валют: особенности и преимущества
• В Минздраве рассказали, как будут работать школы с 1 сентября
• Суд в ЕС отменил рекордный штраф в 13 млрд евро для Apple
• Украина за полгода сократила импорт товаров на 12%
14 июля 2020
• Верховная Рада легализовала игорный бизнес в Украине
• В Украине карантин могут продлить еще на месяц
• МИД обновил рейтинг популярных стран для путешествий среди украинцев
• Элитная швейцарская косметика Valmont
• В Украине рассматривается возможность учебы детей в две смены
• Сорочинскую ярмарку-2020 отменили
13 июля 2020
• Импорт вина в Украину превышает экспорт в 11 раз
• НБУ призвал украинцев быть осторожными с кредитами "под 0%"
12 июля 2020
• В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
• Украинцы смогут выходить на пенсии раньше 60 лет. Такое право будет не у всех
7 июля 2020
• Суркис задекларировал самый дорогой автомобиль среди нардепов
• Рейтинг лучших вузов страны возглавили учебные заведения из Киева
• Украинским туристам открыт въезд в 23 страны: полный перечень
6 июля 2020
• Зеленский отменил уголовную ответственность за вождение в нетрезвом состоянии
• Количество медиков, инфицированных коронавирусом, превысило 7000
5 июля 2020
• В Минобразования хотят отменить ВНО для заочников
• Шмыгаль и Аваков на горе Карачун почтили память погибших в день освобождения Славянска и Краматорска
• Украинцы с 4 июля получат повышенные пенсии: на сколько выросли выплаты
• В Лимане работает туристическая полиция
• В Славянске за 4 июля зарегистрировано рекордное количество заболевших COVID-19
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