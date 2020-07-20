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Обзор интернет-магазина кровельных материалов «ЕвроКровля»

Татьяна Ковалева
20 июля 2020 Просмотров: 53  

Интернет-магазин кровельных материалов «ЕвроКровля» — это доставка материалов для кровли, фасадов, мансардных окон, чердачных лестниц, систем вентиляции, дымоходов, теплоизоляции и многого другого по всей Украине. Компания предлагает товар для самовывоза, организует доставку курьером (по Херсону, Николаеву, Одессе) или наемным грузовым транспортом (в другие города).

На сайте представлен огромный выбор кровельных материалов по адекватным ценам. Компания «Еврокровля» проводит акции на коллекции материалов и обновляет ассортимент товаром от ведущих производителей.

Окна, кровельные решения и водосточные системы можно найти в интернет-магазине evrokrovlya. Для оплаты можно выбрать удобный способ:

  • на расчетный счет;
  • платеж при получении;
  • оплата на карту «Приватбанка».

Возможны сделки с плательщиками НДС по ставке 20% или единого налога.

Удобный интерфейс интернет-магазина помогает быстро найти интересующий товар. Если покупатель уже знает, какой материал ему нужен, он может воспользоваться строкой поиска вверху страницы. В правом верхнем углу размещен телефон, по которому можно получить консультацию, если есть вопросы.

Обзор интерфейса сайта «ЕвроКровля»

В разделе «О компании» мы узнаем о миссии фирмы «ЕвроКровля», узнаем о том, что офисы открыты в крупных областных центрах на юге Украины — Херсон, Николаев, Одесса. Далее видим визуализацию каталога в картинках по разделам и лейблы брендов, представленных в каталоге. На странице имеется оговорка: цены представлены в американских долларах и евро, поскольку компания является дистрибьютором брендов и представителем зарубежных производителей. Покупатель сможет купить материал в гривнах по действующему курсу на день покупки.

С главной страницы можно перейти в раздел «Портфолио», чтобы увидеть фотографии, позволяющие определить, как в реальной жизни смотрятся материалы — всевозможные варианты металлочерепицы, сайдинг, подшивка, панели и т.д.

Комфортный поиск товара

Для удобства поиска нужных материалов для покупателей создан каталог товаров по категориям:

  • кровельные материалы;
  • карнизная подшивка;
  • водосточные системы;
  • мансардные окна;
  • подкровельные пленки;
  • теплоизоляция;
  • фасадные материалы;
  • чердачные лестницы;
  • системы вентиляции;
  • дымоходные системы;
  • иные продукты;
  • акции.

Выбирая категорию товара в левой части сайта, покупатель открывает подразделы. Например, в разделе «Кровельные материалы» открываются 9 подразделов, рядом с которыми находятся кнопки со знаком «+», при нажатии на которые раскрываются еще более узкие списки. При выборе конкретного вида материала открывается страница с его описанием, прайс-листом, видеороликом-инструкцией по монтажу. Товар можно добавить в корзину, а после оформить покупку по классической схеме, как в любом другом интернет-магазине.

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