Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua

Хотите поздравить близкого человека с праздником? Или вам хочется порадовать жену, подругу, маму просто так, без всякого повода? Сейчас это можно сделать даже тогда, когда вы или ваш получатель находитесь в другой точке мира. Услуга доставки цветов/букетов от компании Yes.ua комфортная и удобная. Она предоставляет возможность порадовать родных, любимых, даже если вы друг от друга далеко.

Теперь расстояние между вами не имеет никакого значения. Независимо от того, находится получатель в Кракове, Дрездене или Варшаве, поздравление в виде цветов будет доставлено точно в срок. Как это работает? Вы делаете заказ на сайте компании, с вами связываются сотрудники службы для уточнения деталей. Доставка может быть выполнена в случае, когда есть адрес получателя. Это можно сделать и без него. В последнем случае нужен контактный телефон получателя для уточнения адреса доставки. Вы можете узнать о способах и условиях доставки подробно на официальном сайте службы доставки цветов Yes.ua.

Какие можно заказать цветы и подарки

Можно подарить близкому, любимому человеку, другу или деловому партнеру любой подходящий презент. Это может быть букет из роскошных белых или красных роз для жены, строгие гладиолусы для сотрудницы. Аккуратная орхидея в горшочке подойдет для любимой мамы или дочери. Разнообразие цветов для моно или смешанных букетов не поддается описанию. Можно выбрать растения по сезону, например, тюльпаны на 8 Марта. Есть возможность подарить яркий и свежий букет в самый разгар морозов для поднятия настроения имениннику.

Кроме цветочных композиций, букетов есть и другие варианты поздравлений. Это фирменные напитки, например, Jack Daniel's, виски Ballantine's, коньяк Martell V.S.O.P. и другие. Есть наборы вкусностей – упаковки конфет или корзины с фруктами, вином. Достаточно актуальный вид подарка, который часто прилагают к цветам – воздушные шары. Все это можно в изобилии заказать на сайте Yes.ua.

Преимущества службы доставки цветов Yes.ua

Если вам нужен заказ цветов/букетов в Киеве или в любом другом городе планеты, данный сайт подойдет 100%. Здесь каждому клиенту в обязательном порядке гарантируют:

оперативность и точность выполнения заказа;

отменное качество сервиса;

возможность выбрать во время заказа услуги дополнительный сервис «Фото доставки»;

услугу СМС-оповещения, благодаря которой вы всегда будете в курсе того, как выполняется ваш заказ.

Все букеты, которые доставляются получателям, предлагаются исключительно свежие. Компания заботиться о своей репутации, поэтому курьеры выполняют свою работу качественно, оперативно, профессионально.