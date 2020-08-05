Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua

|5 августа 2020
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Хотите поздравить близкого человека с праздником? Или вам хочется порадовать жену, подругу, маму просто так, без всякого повода? Сейчас это можно сделать даже тогда, когда вы или ваш получатель находитесь в другой точке мира. Услуга доставки цветов/букетов от компании Yes.ua комфортная и удобная. Она предоставляет возможность порадовать родных, любимых, даже если вы друг от друга далеко.
Теперь расстояние между вами не имеет никакого значения. Независимо от того, находится получатель в Кракове, Дрездене или Варшаве, поздравление в виде цветов будет доставлено точно в срок. Как это работает? Вы делаете заказ на сайте компании, с вами связываются сотрудники службы для уточнения деталей. Доставка может быть выполнена в случае, когда есть адрес получателя. Это можно сделать и без него. В последнем случае нужен контактный телефон получателя для уточнения адреса доставки. Вы можете узнать о способах и условиях доставки подробно на официальном сайте службы доставки цветов Yes.ua.
Можно подарить близкому, любимому человеку, другу или деловому партнеру любой подходящий презент. Это может быть букет из роскошных белых или красных роз для жены, строгие гладиолусы для сотрудницы. Аккуратная орхидея в горшочке подойдет для любимой мамы или дочери. Разнообразие цветов для моно или смешанных букетов не поддается описанию. Можно выбрать растения по сезону, например, тюльпаны на 8 Марта. Есть возможность подарить яркий и свежий букет в самый разгар морозов для поднятия настроения имениннику.
Кроме цветочных композиций, букетов есть и другие варианты поздравлений. Это фирменные напитки, например, Jack Daniel's, виски Ballantine's, коньяк Martell V.S.O.P. и другие. Есть наборы вкусностей – упаковки конфет или корзины с фруктами, вином. Достаточно актуальный вид подарка, который часто прилагают к цветам – воздушные шары. Все это можно в изобилии заказать на сайте Yes.ua.
Если вам нужен заказ цветов/букетов в Киеве или в любом другом городе планеты, данный сайт подойдет 100%. Здесь каждому клиенту в обязательном порядке гарантируют:
Все букеты, которые доставляются получателям, предлагаются исключительно свежие. Компания заботиться о своей репутации, поэтому курьеры выполняют свою работу качественно, оперативно, профессионально.
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5 августа 2020
• Нацотбор на детское Евровидение в этом году пройдет в пять этапов, опубликованы правила
• Поезда в карантинных городах будут останавливаться только для высадки пассажиров
• Антитела к коронавирусу имеют 10% населения планеты
• Заказать цветы, презент на праздник и без повода можно на сайте Yes.ua
• Названы ТОП-5 предприятий по выбросам загрязняющих веществ
3 августа 2020
• Национальный рекорд: Возле Киева на поле появилась фигура гигантской бутылки
• В Украине могут повысить штрафы за продажу лекарств без рецепта
• За время карантина статус безработных получили почти 400 тысяч украинцев
• "Шахтер" отложил открытие памятника Луческу после его прихода в "Динамо"
• ВОЗ: менее 10% населения мира переболело коронавирусом
• Под Мариуполем среди кукурузного поля нашли 23 тыс. кустов конопли
30 июля 2020
• Пенсия вырастет на 685 грн "задним числом": кто и когда получит надбавку
• Для поступающих в ВУЗы ввели новые правила: список нововведений для абитуриентов
• Почему автоматизированные складские системы продолжают набирать популярность
• Месси возглавил рейтинг худших футболистов за нереализованными пенальти
• Житель Тернопольской области заболел COVID-19 в третий раз
• В украинских тюрьмах отбывают наказание более 450 иностранцев
• Завтра Украину планируют разделить на четыре карантинные зоны
• Количество смерчей в Украине продолжает расти
28 июля 2020
• Новый формат: Украина, Литва и Польша объявили о создании "Люблинского треугольника"
• Детские лагеря заработают с 1 августа, но не во всех областях
• Ставки на спорт в режиме live
• В экстренной медицинской помощи вызовы разделят на четыре категории
27 июля 2020
• В ВОЗ созывают чрезвычайную комиссию из-за усиления пандемии коронавируса
• Кисломолочная продукция Vivо: состав и преимущества
• Украина примет участие в детском Евровидении-2020, которое пройдет в Польше
• Офисные шкафы металлические: особенности и преимущества
• Реабилитация после инсультов
• Украинцам хотят предоставлять официальные электронные почты вместе с паспортами
• В "Шахтере" прокомментировали назначение Луческу
• Почти четверть ПЦР-тестов на коронавирус показывают ложный результат, проверять нужно с помощью ИФА
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