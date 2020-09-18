Karl Lagerfeld — это уникальный стиль, заключенный в модные шедевры бренда

|18 сентября 2020
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Модели от Karl Lagerfeld, почему их мечтают носить все? Особенности стиля изделий, мир мэтра моды и бренд от основания и до сегодня — все это внутри.
Модели от Karl Lagerfeld, почему их мечтают носить все? Особенности стиля изделий, мир мэтра моды и бренд от основания и до сегодня — все это внутри.
Классическая элегантность и rock’n’roll, эксперименты и бессмертные творения, парижская эстетика и непринужденность — всё это про короля модной индустрии и одного из самых влиятельных людей в мире моды.
Karl Lagerfeld известен всем как креативный директор всемирно известных Модных домов и своего собственного одноименного бренда. Дизайнер называл себя хамелеоном и говорил, что в нем живет несколько людей, для которых творение и создание прекрасного приравнивается к дыханию. Карл был идейным вдохновителем не только для известных брендов, он также создавал сценические костюмы для фильмов, концертов и шоу знаменитостей.
Лагерфельд был чрезвычайно влиятельным представителем fashion индустрии, его рука коснулась создания не только шикарных нарядов именитых брендов, но и парфюмов, книг, часов, пассажирских вертолетов, дизайна номеров в отелях и искусства фотографии.
Многие торговые марки мечтали о коллаборации со знаменитым модельером, и у некоторых из них получилось поработать с легендой. Среди них Diesel, H&M, Dom Pérignon, Barbie и даже Coca-Cola.
Сегодня Karl Lagerfeld — это более 100 монобрендовых торговых точек по всему миру. Этот Дом моды о мужчинах и для мужчин. Здесь вы найдете комбинацию аристократической элегантности и небрежной классики. Каждая рубашка пошита с мастерством ювелира, а брюки — с пристальным вниманием к деталям. Основная палитра цветов — черный, серый, синий и белый, — эти цвета отражают настоящий гардероб представителя мужского пола.
В этом бренде каждый мужчина сможет отыскать что-нибудь своё: классический костюм из благородный тканей, современный городской образ без лишних деталей или практичность и лаконичность в комбинациях двух совершенно разных стилей.
Профессионализм. Карл часто достигал успеха в том, что другие боялись даже попробовать. Отточенное мастерство всегда помогало кутюрье выполнять грандиозные задачи, подвластные только ему.
Индивидуальность. Свой почерк, свое видение трендов и специфика показали всем, что вдохновить может даже домашний питомец. Например, коллекция аксессуаров от имени его кошки Шупетт произвела фурор в кругах ценителей стиля.
Верность себе. В fashion-индустрии, где тенденции меняются быстрее, чем дни на календаре, модельер никогда не изменял своим взглядам, оставался сторонником своей идеи и шел собственным курсом.
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14 сентября 2020
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• Ставки на спортивном портале доступны в режиме 24/7
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• В МОН назвали наименее популярные специальности среди абитуриентов
9 сентября 2020
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• В Турции обязали носить маску даже на пляже
• "Нефтегаз" представил три тарифа на газ для населения и бизнеса
• В украинские вузы зачислены почти 1,5 тыс. абитуриентов с оккупированных территорий
• В МОН назвали самые популярные специальности среди абитуриентов
8 сентября 2020
• У пенсионеров с ОРДЛО после карантина будет месяц на верификацию
• В ЮНЕСКО заявили, что с началом нового учебного года только треть учащихся вернется в школу
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• В МВД ожидают, что автофиксация поможет избежать почти тысячи ДТП за 10 лет
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