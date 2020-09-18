Чем славится Трускавец

Трускавец — небольшой город Львовской области, бальнеологический курорт, входящий в Дрогобычский район. Имеет население порядка 30 000 человек и расположен на высоте 400 м. от уровня моря, поэтому воздух там постоянно чистый и невероятной свежий. В первую очередь Трускавец славится своими курортами и базами оздоровления, а во-вторую — массой достопримечательностей, которые понравятся каждому туристу.

Каждый человек (как ребенок, так и взрослый) нуждается в систематическом оздоровлении и полноценном отдыхе. А все потому, что вы трудитесь на работе, вам надоел быт и постоянные стрессовые ситуации. Малыши же так же могут подвергаться стрессу по определенным причинам, что может нарушить работу их нервной системы.

Вывод: и мозг и тело должны время от времени отдыхать. И именно для такой цели подойдет поездка в замечательный курортный город Трускавец, который, кстати, можно посетить не только летом или весной, но и в зимний период года. В этом поселении вы отыщете большое количесвто источников подземных и наземных водных источников, которые насыщены полезными минералами и микроэлементами.

Также, в Трускавце основалось порядка 30-и различных санаториев и оздоровительных комплексов, которые отличаются по своему основному профилю лечения и ежегодно помогают десяткам тысячам людей бороться с самыми разнообразными недугами. Отелей и гостиниц здесь тоже немало и вы точно найдете себе оптимальный вариант ночлега как по деньгам, так и по уровню комфорта.

Чем можно заняться в Трускавце

По сути Трускавец — универсальный город, ведь здесь каждый найдет себе занятие по нраву, независимо от возраста и жизненных целей, предпочтений. Люди преклонного возраста смогут качественно отдохнуть в городских санаториях, параллельно проходя разные оздоровительные процедуры.bath

А молодые, и люди среднего возраста найдут для себя в Трускавце более активные методы отдыха и оздоровления тела с духом:

прогулки на свежем воздухе в чудесных парках, которые отличаются ухоженностью, множеством зеленых насаждений;

катание на лошадях;

экстремальные путешествия по живописным местам города на квадроциклах;

игра в пейнтбол на разных локациях, отличающихся по сложности;

катание на горных велосипедах;

полеты на воздушных шарах с параллельной съемкой города видом сверху;

экскурсии с гидом по Трускавцу и его самых удивительных местах;

посещение дельфинария;

поход в ночной клуб, ресторан, кинотеатр, паб и т.п.

Разумеется, это лишь малая часть того, что ждет туриста в Трускавце и описать все преимущества пребывания в этом городе нереально даже на 3-х листах формата А4. И хотя город этот спокоен и тих, здесь реально можно “оторваться” на полную!

Места, которые вы обязательно должны посетить в Трускавце

Инфраструктура Трускавца развита довольно хорошо — здесь все расположено компактно и продуманно. Главные достопримечательности сосредоточены в центральной части города. И есть 5 мест, которые вам 100% стоит посетить:

Курортный парк

В Трускавце есть множество парков, но Курортный парк самый большой по площади и наиболее старый из всех. Он отличается массой зеленых насаждений, среди которых есть и экзотические экземпляры, завезенные сюда из Италии. По всей территории Курортного парка встречаются уютные аллеи, по которым любят гулять местные жители и гости города. В центре этого парка возвышается огромный дуб, около которого стоит памятник поляку-поэту А. Мицкевичу.

Художественный музей

Его открыли в 1992 году в честь М. Биласа. Расположился он в старинном здании, которое привлекает всех любителей живописи и просто тех, кому нравятся красивые старинные места. Открыли этот музей еще при жизни Биласа и кроме картин там можно увидеть множество экспонатов, имеющих связь с его жизнью.

Курортно-гостиничный оздоровительный комплекс “Свитязь”

Наверное, один из лучших оздоровительных курортов Трускавца, который может похвастаться не только комфортабельными номерами на любой бюджет, но и развитой инфраструктурой и высокотехнологичным оздоровительным центром. В “Свитязе” можно просто отдохнуть во время отпуска или же пройти курс лечения/реабилитации, получив максимальную пользу для организма.

Услуги медицинского характера здесь оказываются на высшем уровне. А особое место занимают физиотерапевтические методы лечения:

Электрофорез, гальванизация, амплипульстерапия и другие терапевтические мероприятия с использование электрического тока.

Терапевтические методы с использование лазерного и магнитного оборудования.

Ультразвуковое лечение и ультрафонофорез (терапия, в рамках которой используется УЗ-оборудование и лекарства )

Прессомассаж (идеальное решение для избавления от лишнего веса и целлюлита).

Кроме физиотерапии в “Свитязе” проводят водные процедуры, с применением обогащенной полезными веществами воды Трускавца. Большую часть из них занимают ванны:

жемчужная, совмещенная с ароматерапией;

радоновая;

жемчужная с использование минералов Мертвого моря;

йодобромная;

скипидарная.

Также в “Свитязе” можно пойти на душ Шарко или подводный душ-массаж. Чтобы подробнее ознакомиться с услугами этого комплекса, перейдите по ссылке https://svityaz-resort.com.ua/ua/health-beauty/.

Епархиальный музей

Тематика его немного “не сходится” со зданием, в котором он находится, ведь оно весьма современное. Но, внутри все совсем не такое, как снаружи — там находятся старинные книги, личные вещи, церковная утварь известных служителей Церкви. Расположен этот музей буквально в 2-х минутах ходьбы от Церкви Святого Николая.

Музей трускавецкого курорта

Роль экспонатов здесь играют старинные артефакты, предметы быта древних людей, а также масса археологических находок, которые были добыты в самом Трускавце и его окрестностях.

Конечно, в реальности Трускавец может дать вам гораздо больше впечатлений и показать массу других невероятных исторических и современных “интересностей”. Поэтому, сюда лучше отправляться не в одиночку, а вместе со своей семьей.